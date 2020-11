Call of Duty: Black Ops Cold War trop gourmand pour les PS5 et Xbox Series X ?

Call of Duty: Black Ops Cold War est déterminé à prendre en otage le SSD de votre PS5 et/ou de votre Xbox Series X, du fait de la taille massive de ses fichiers.

Avec 133 Go annoncés sur la PlayStation 5 et 136 Go sur la Xbox Series X/S, le jeu promet de monopoliser une grande partie de la capacité de stockage de votre nouvelle console. En comparaison, le futur opus de la franchise CoD occupe un volume nettement plus raisonnable sur PS4 et Xbox One - comptez respectivement 95 Go et 93 Go ici.

Nous avons déjà vu que l'espace utilisable sera clairement considéré comme une denrée luxueuse sur les deux consoles next-gen. La Xbox Series X dispose ainsi de 802 Go de stockage garanti, tandis que la PS5 mettrait à disposition 667 Go pour vos jeux et applications. Il est donc inquiétant de constater que Call of Duty: Black Ops Cold War engloutit près d’1/5e du SSD de nos deux modèles.

Et qu'en est-il des Xbox Series S ? La console next-gen de Microsoft, moins chère, n'est équipée que de 512 Go de stockage, dont une grande partie est réservée au système d'exploitation du système. Tellement à vrai dire qu'elle ne disposerait que de 364 Go. L'installation de Call of Duty: Black Ops Cold War dépasserait, dans cette configuration, 22% du volume du SSD.

Il y a cependant une lueur d'espoir. Activision a en effet souligné que les joueurs console pourront choisir de désinstaller certains modes, comme la campagne solo ou celle de Zombies Onslaught, s’ils s’y aventurent très peu, voire pas du tout. Cette modularité permettra de contrôler la taille globale du jeu et sa place au sein de votre bibliothèque.

Crime de guerre

Par le passé, Activision a été critiqué pour la taille massive des fichiers Call of Duty, et plus particulièrement pour la façon dont Call of Duty: Modern Warfare et son mode battle royale, Warzone, ont continué à être invasifs - en termes de taille - à chaque mise à jour significative. Il semble que l'éditeur n'ait toujours pas trouvé le moyen d’optimiser Call of Duty pour les joueurs qui prévoient d'installer le jeu complet sur les consoles next-gen, ce qui s’avère préoccupant.

Call of Duty: Black Ops Cold War sort le 13 novembre 2020 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC. Mais serez-vous prêt à sacrifier autant d'espace pour un seul jeu ?