Pour profiter du nouveau mode co-op de Call of Duty: Black Ops Cold War, il vous faudra une PlayStation

Activision a annoncé un nouveau mode coopératif Zombies pour Call of Duty: Black Ops Cold War. Et celui-ci sera exclusif aux joueurs PlayStation 4 et PlayStation 5 pendant près d'un an, à compter de sa sortie.

Intitulé Zombies Onslaught, cette campagne inédite est décrite comme « un jeu de survie au rythme effréné » qui invitera les deux co-joueurs à s’équiper de leur arsenal personnalisé, avant d’être confinés dans une des « nombreuses cartes multijoueurs du titre », où des hordes de zombies s’abattront sur vous.

Les joueurs devront rester à l'intérieur de la zone protégée par l'orbe, sinon ils subiront des dégâts de l'Ether Noir. A mesure qu'ils tueront d'autres zombies, l'orbe gagnera en puissance et ils devront se déplacer avec lui sur la carte. Rester en vie et accumuler des points est l’objectif de chaque partie.

Bien sûr, il ne sera pas facile de survivre très longtemps car chaque nouvelle vague de zombies sera « plus résistante, plus rapide et plus mortelle » que la précédente. En atteignant le classement Bronze, Argent ou Or, vous débloquerez des récompenses à utiliser à travers les modes Zombie comme Multijoueur. Mieux encore : de nouvelles cartes Zombies apparaîtront à chaque nouvelle saison.

Le mode Zombies Onslaught sera disponible pour les joueurs PlayStation dès le jour 1 du lancement de Call of Duty: Black Ops Cold War le 13 novembre 2020. Malheureusement pour ceux qui jouent sur Xbox et PC, c'est une exclusivité propre à Sony et qui le restera jusqu'au 1er novembre 2021.

Avec ou sans zombie ?

Les exclusivités temporaires génèrent régulièrement des polémiques au sein des communautés de gamers et la franchise Call of Duty est celle qui fait l’objet des critiques les plus acerbes. Étant donné qu'Activision a opté pour le multigénérationnel et le multiplateforme concernant Black Ops Cold War, la décision d'y inclure un mode exclusif pourrait surprendre plus d'un fan de la licence. A défaut de Zombies Onslaught, ces derniers pourront profiter du mode zombies classique de CoD : Die Maschine. Lui restera disponible sur toutes les plateformes de jeu, également à partir du 13 novembre, tout comme le mode multijoueur et la campagne solo.

Call of Duty: Black Ops Cold War sera lancé sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X et PC dans un peu moins de trois semaines maintenant.