Quand Outriders envahit votre disque dur PC, suite à un crash - comment éviter ce bug gênant ?

Si vous avez décidé de lancer Outriders sur votre PC, il y a de fortes chances pour que votre disque dur ait lentement été envahi par les données provenant du jeu - plus précisément des sauvegardes liées au crash potentiel d’une partie. Le répertoire d’Outriders peut même rivaliser dans certains cas avec la taille de téléchargement et d’installation de gros jeux AAA, à l’instar de The Witcher 3. Un joueur, entre autres, a déclaré supporter 23 Go de plus sur son disque C: depuis le lancement du jeu de tir de Square Enix.

L’installation complète d’Outriders ne prend que 42 Go (bien que votre système insiste sur le fait qu'il ait besoin de 70 Go d'espace disponible pour lancer le téléchargement), la taille de ces données additionnelles s’avère donc déconcertante. Elle se veut classique des jeux conçus sous Unreal Engine, sauvegardant automatiquement la data après un crash - data qui permet aux développeurs de corriger la cause profonde du crash à terme.

Il est plus rare que des jeux conservent ce type de fichiers temporaires sur un disque dur, particulièrement après le redémarrage de votre machine. Ce problème a été initialement signalé sur Reddit par l'utilisateur Topasteroven47. Nous supposons que Square Enix travaille d’ores et déjà à sa résolution.

Heureusement, vous pouvez supprimer les données volatiles d’Outriders assez facilement, si vous avez besoin de libérer de l'espace. Si vous subissez un bug de stockage similaire, il suffit de suivre les étapes ci-dessous.

Rendez-vous sur le disque (C :)

Trouvez le fichier nommé "Users" et cliquez dessus

Recherchez le fichier intitulé d’après votre nom d'utilisateur

Cliquez ensuite sur “AppData”, puis sur “Local”

Vous devriez trouver un fichier appelé "Madness" - c'est le nom de code original du jeu

Ouvrez les fichiers sauvegardés et supprimez ceux intégrant des données de type “UE4-Madness” (qui correspondent à la data temporaire)

Outriders a connu un lancement difficile, comme c'est le cas pour la plupart des jeux AAA lancés ces derniers mois. Un patch a déjà été publié sur PC et PlayStation, mais il semble que Square Enix ait encore de multiples mises à jour à déployer avant que le titre ne réponde aux attentes de tous.

Via PC Gamer