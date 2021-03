Black Widow : date de sortie, diffusion sur Disney Plus, spoilers, nouveaux personnages et plus encore

Black Widow aurait dû signer l’ouverture de la Phase IV du Marvel Cinematic Universe l’an dernier, mais de report en report, il semble avoir pris goût à l’idée de se faire désirer. La 24e superproduction du MCU est pourtant fin prête à sortir - néanmoins, en raison de la pandémie de Covid-19 qui maintient fermés les cinémas, son calendrier ne cesse d’être bouleversé.

Aujourd’hui, Black Widow dispose d’une nouvelle fenêtre de lancement. Nous avons, en effet, obtenu la confirmation que le film sortira simultanément en salles et sur Disney Plus dans le monde entier (à l’exception probable de la France, comme nous vous l’expliquerons dans quelques paragraphes). La diffusion du blockbuster ne peut plus souffrir le moindre retard, sinon c’est tout l’agenda de la Phase IV qui s’en retrouvera perturbé.

La sortie du film Black Widow est désormais acté pour le 7 juillet 2021 en France, et deux jours plus tard à l’international. Initialement annoncée pour une sortie en salles le 29 avril 2020, la production de Marvel Studios a depuis subi trois reports : un premier en octobre, un second pour mai 2021 et le troisième programmé pour juillet. 9 juillet 2021. L'année 2020 fut donc la première sans nouveau chapitre additionnel dans la grande histoire du MCU et la société n’a pas l’intention de reproduire cet exploit en 2021.

Bien évidemment, Marvel Studios et Disney ont besoin que les cinéphiles du monde entier se déplacent dans les salles obscures pour couvrir les 200 millions de dollars investis dans le développement de Black Widow. Comme la réouverture des cinémas reste incertaine dans plusieurs parties du monde, il est toutefois nécessaire de trouver de nouvelles sources de recettes ailleurs.

Black Widow sur Disney Plus

Comme nous l'avons déjà signalé, Black Widow sera lancé simultanément sur Disney Plus le 9 juillet 2021, dans tous les pays supportant la plateforme de streaming vidéo. Enfin, presque tous.

En effet, la France dispose d’une législation unique, la chronologie des médias, qui impose un délai de 36 mois entre la sortie du film en salles et son intégration sur une plateforme SVOD. Ainsi, dans le cas où les cinémas français rouvrent avant le 7 juillet, Black Widow rejoindra le catalogue Disney Plus en juillet 2024 au plus tard (des accords pour minimiser cette durée pouvant être signés entretemps). Si nos cinémas nationaux demeurent clos début juillet, alors Black Widow pourrait être introduit sur le catalogue Disney Plus. Reste à savoir sous quelle forme. Le service français n’a jamais mis en place l’Accès Premium pour ses abonnés - une option qui permet de visionner certains films exclusifs le jour de leur sortie, moyennant 21,99 € de frais supplémentaires. L’an dernier, la production en live action Mulan, soumise à l’Accès Premium, a été programmée le 4 septembre dans le monde… mais le 4 décembre, “gratuitement”, en France. Black Widow atterrira-t-elle sur la plateforme SVOD le 7 octobre prochain ? Affaire à suivre...

Bande-annonce de Black Widow : des retrouvailles musclées

Vous pouvez regarder la bande-annonce finale de Black Widow ci-dessus, elle fait suite à une série de teasers qui a démarré durant le Super Bowl 2020, il y a plus d’un an.

Cette vidéo nous éclaire davantage sur les intentions du Taskmaster, visiblement la grande némésis introduit dans ce nouvel opus Marvel. Celui-ci présente un lien étroit avec la Chambre Rouge, qui a autrefois formé Natasha Romanoff et d’autres super-agents russes.

Le film promotionnel de 145 secondes permet également de retrouver Thaddeus 'Thunderbolt' Ross (William Hurt) qui semble avoir à cœur de faire douter notre Avenger sur sa loyauté. Tandis que Florence Pugh fait ses débuts au sein du MCU, dans le rôle de Yelena Belova - un agent qui partage les mêmes compétences que Black Widow. Une “soeur” que nous devrions recroiser au cours de la Phase IV en construction.



Ici, Black Widow doit faire face à son passé en s'attaquant à un nouveau clan d'assassins. Natasha fait allusion aux "erreurs" qu'elle a commises avant de rejoindre le SHIELD, cette armée menée par Taskmaster en étant visiblement la résultante.

Casting de Black Widow : qui arrive ? qui revient ?

(Image credit: Marvel Studios/Disney)

Voici la liste complète de tous les acteurs / personnages connus qui apparaîtront dans Black Widow :

Scarlett Johansson : Natasha Romanoff/Black Widow

Natasha Romanoff/Black Widow Florence Pugh : Yelena Belova

Yelena Belova Rachel Weisz : Melina Vostokoff

Melina Vostokoff David Harbour : Alexei Shostakov/Red Guardian

Alexei Shostakov/Red Guardian O-T Fagbenle : Rick Mason

Rick Mason William Hurt : Thaddeus "Thunderbolt" Ross

Thaddeus "Thunderbolt" Ross Ray Winstone : Dreykov

Aux côtés de Johansson, Rachel Weisz, lauréate d'un Oscar, interprète Melina/Iron Maiden, une espionne russe qui compte parmi les plus terribles ennemis de Black Widow dans les comics Marvel. Florence Pugh est Yelena, nous l’avons dit, seconde Black Widow, qui prend la relève de Natasha après le départ de cette dernière chez les Avengers.

La star de Stranger Things et du dernier film Hellboy, David Harbour, enfile le costume de Red Guardian, alter ego russe de Captain America. La distribution principale est complétée par William Hurt, croisé en antagoniste méprisant dans plusieurs épisodes passés du MCU. Ray Winstone, lui, est le général Dreykov, chef de la Chambre Rouge.

Qui se cache sous le masque du Taskmaster ? Les paris sont ouverts, beaucoup de fans misent sur O-T Fagbenle (The Handmaid’s Tale) qui campe un certain Mason. Ou encore sur le personnage de Rachel Weisz. Réponse définitive en juillet.

Dernier caméo et non des moindres : Tony Stark (Robert Downey Jr) - alias Iron Man - fera également une apparition, selon le magazine Deadline.

Quelle place tiendra Black Widow dans la chronologie du MCU ?

(Image credit: Marvel/Disney)

Attention : les lignes qui suivent contiennent quelques spoilers sur des événements clés d’Avengers : Endgame. Faites demi-tour dès à présent si vous ne l’avez pas encore vu.

Black Widow/Natasha Romanoff n’a pas survécu au script du dernier film Avengers. La nouvelle production Marvel ne s’embarrasse pas de la continuité, puisqu’elle se déroule quelque temps après Captain America: Civil War, alors que notre héroïne doit composer avec son statut récent de fugitive recherchée par les autorités américaines.

"Il y a des façons de faire des préquelles qui se chargent d’apporter des éléments surprenants concernant vos personnages préférés sous forme de clins d’œil, et puis il y a des façons de faire des préquelles où vous apprenez toutes sortes de choses que vous ne soupçonniez pas auparavant", tease le Deus ex Machina du MCU, Kevin Feige. "Je regarde Better Call Saul comme un merveilleux exemple de préquelle qui se tient presque complètement en parallèle de Breaking Bad, parce que le show vous apporte tellement d’éléments cruciaux que vous n’aviez pas auparavant".

Il semble également probable que le film contiendra de nombreux flashbacks - la scène avec Ross dans la bande-annonce montre un William Hurt considérablement rajeuni, ce qui suggère que la rencontre a lieu beaucoup plus tôt dans l'histoire de Romanoff. Nous observons par ailleurs des allusions à la terrible Chambre Rouge aperçue dans Avengers : l’Ere d’Ultron, le centre de formation qui a vu naître Black Widow. En d'autres termes, attendez-vous à ce que le dernier chapitre du MCU passe de l'autre côté du rideau de fer.

L'histoire de Black Widow : que savons-nous d'autre ?

(Image credit: Marvel Studios)

Pas grand-chose. Après tout, il s'agit de Marvel, un studio bien connu pour ne pas donner plus de détails qu’il ne vous en faut sur ses intrigues. Cependant, comme Black Widow est un personnage très populaire - et que le MCU adore les suites - on ne peut s'empêcher d’imaginer une résurrection de Natasha Romanoff, un peu comme Endgame a permis à Loki de signer son grand retour.

Dans une interview accordée à Total Film, Johansson a précisé que "le thème central de Black Widow est la famille. Qu'est-ce que la famille ? Comment nous définit-elle ? Comment notre passé nous construit ? Comment notre famille - quelle que soit le sens qu'on lui donne - fait-elle de nous ce que nous sommes, pour le meilleur ou pour le pire ?". Il semble que les révélations sur le passé de Widow vont changer beaucoup de choses sur la façon dont nous percevons le personnage. Cela suggère qui plus est que nous aurons affaire à un drama familial davantage qu’à un blockbuster super-héroïque. Ce qui semble prometteur.

Plusieurs sources affirment enfin que Florence Pugh apparaîtra dans la série Hawkeye de Disney Plus, préparant Belova pour d'autres apparitions dans le MCU. Cette rumeur a été lancée par Variety en décembre 2020.