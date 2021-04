Les Nvidia RTX 3050 et 3050 Ti pour ordinateurs portables paraissent extrêmement prometteuses

Les GPU pour ordinateurs portables de Nvidia, les GeForce RTX 3050 et RTX 3050 Ti, viennent de faire l’objet de benchmarks - et les résultats, qui ont fuités, semblent relativement prometteurs pour des modèles d’entrée de gamme.

Selon Noteboolcheck.net, qui relaie les analyses, la RTX 3050 Ti devrait embarquer 2 560 CUDA Cores, contre 2048 pour la version RTX 3050. Toutes deux incluant également 4 Go de VRAM GDDR6. Notebookcheck.net souligne qu'ils auront des TGP allant de 35W à 80W, en fonction des besoins des ordinateurs portables qui les exploiteront, mais surtout de leurs systèmes de refroidissement.

Les benchmarks partagés ont pour base l’exécution du jeu Shadow of the Tomb Raider. En modes "ultra" et "moyen", avec une résolution de 1080p (Full HD), la RTX 3050 Ti propose respectivement 69 et 106 images par seconde. Sans que le processeur et le reste des spécifications de l'ordinateur portable soient mentionnées.

La fréquence d’image la plus haute (106 fps) passe devant les 93 fps de la RTX 2060 employée en mode medium. Une marge intéressante mais pas impressionnante. La RTX 3050 Ti est également au même niveau que la GTX 1660 Ti en réglages ultra, mais le nouveau GPU est beaucoup plus rapide via la configuration, assurant exactement 23 fps de plus.

Quant à la RTX 3050, elle atteint 60 fps en “ultra” et 75 fps en “medium”, ce qui rejoint quelque peu les scores de la GTX 1660 Ti à 69 fps et 83 fps. Bien sûr, gardez à l'esprit qu'il s'agit de résultats de préversion, donc même s'ils sont authentiques, les mises à jour à venir pourraient livrer une plus grande fluidité.

Le temps nous le dira

Notebookcheck.net fournit également les résultats 3DMark sous la forme d'un benchmark Time Spy, la RTX 3050 Ti obtenant alors un score de 5 246 points versus 4 798 points pour la RTX 3050. Ces deux résultats se situent de part et d'autre de la GTX 1660 Ti Max-Q qui affiche 5 084 points, et de la RTX 2060 Max-Q à 5 638 points.

Ces premières indications sont raisonnablement prometteuses, et nous espérons que ces offres mobiles de Nvidia constitueront une bonne nouvelle pour ceux qui recherchent activement un ordinateur portable gaming moins cher, mais équipé d'un GPU décent.

N'oubliez pas non plus que ce sont des modèles RTX, donc prenant en charge le ray tracing (du moins en théorie), mais surtout la technologie DLSS. Nous ne savons pas encore quand la série mobile RTX 3050 sera lancée, mais compte tenu de ces révélations plus que précises, cela ne devrait pas tarder.