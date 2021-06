Battlefield 6 vous donne rendez-vous dans quelques jours - à quoi faut-il s’attendre ?

La sortie de Battlefield 6 se fait de plus en plus concrète. Après une longue période de teasing, au cours de laquelle la communauté Battlefield a décortiqué les détails les plus microscopiques de la bande-annonce, le compte Twitter officiel de la franchise vient de confirmer que le nouvel opus serait dévoilé le 9 juin à 16h (heure française).

Il est important de noter qu’officiellement le jeu ne s'appelle pas Battlefield 6. A vrai dire, d'après le logo et les fuites que nous avons collectées jusqu'à présent, la probabilité la plus forte veut qu’il s’intitule sobrement Battlefield.

Quel que soit le titre retenu, l’ultime déclinaison du jeu de tir à la première personne se déroulera dans un futur proche, délaissant les champs de bataille de la première et de la seconde guerres mondiales, jusqu’ici privilégiés. On peut s'attendre à ce qu'une date de sortie soit annoncée lors de cet événement, bien que tout reste possible dans une année qui a vu tant de jeux retardés. Outre l'équipe principale de DICE en Suède, ce Battlefield a été développé avec le soutien de Criterion, DICE LA, EA Gotheburg et Industrial Toys.

Le jeu sera disponible sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC, PS5 et PS4, avec une sortie prévue durant le deuxième trimestre 2021.

Plus d'informations à venir en juillet

Suite à cette révélation, l'éditeur Electronic Arts organisera l'EA Play Live 2021 le 22 juillet. A cette occasion, nous devrions obtenir un aperçu plus approfondi des nouvelles classes ou même de potentiels modes de jeu alternatifs. Dans le cas improbable où EA conserverait le mystère sur une date de lancement ce 9 juin, l’ensemble de l’équipe en charge rattraperait cet acte manqué un peu plus d’un mois plus tard. Ainsi que l’absence d’EA à l’E3 2021.