Comment télécharger et installer Android 12 sur votre smartphone ?

Si vous disposez d'un smartphone compatible, vous pouvez télécharger la bêta d'Android 12 dès maintenant, vous donnant un premier aperçu de la grande mise à jour Android qui commencera à être déployée vers la fin de l'année.

Normalement, les versions bêta d'Android sont réservées aux smartphones Google Pixel, mais après une diffusion plus large d'Android 11 en 2020, la version bêta d'Android 12 dispose d'une liste plus importante d'appareils mobiles compatibles, liste qui devrait continuer à s'allonger.

Techniquement, la plupart de ces appareils peuvent installer des "developer previews" d'Android 12, c'est-à-dire des versions préliminaires conçues pour que les éditeurs d'applications puissent obtenir un aperçu le plus complet possible du nouveau système d'exploitation. Les non-développeurs peuvent toujours télécharger et tester ce tte version d'essai, à condition de sauvegarder vos données d'abord.

Lors de la keynote du 18 mai dernier, Google a expliqué comment Android 12 rendra les smartphones Android plus personnalisables que jamais, en vous permettant de customiser les couleurs de votre interface utilisateur et de vos notifications. Le futur système d'exploitation ajoute également des widgets redessinés, des animations plus fluides, des fonctions de confidentialité améliorées et bien d'autres optimisations.

Nous nous attendons à ce qu'Android 12 soit lancé officiellement d'ici à début décembre, après le lancement du Google Pixel 6. Télécharger la bêta publique maintenant vous donnerait quelques semaines ou mois supplémentaires d'améliorations logicielles inédites dispensées par Google.

Si vous avez envie de laisser libre cours à votre créativité et d'adapter votre système d'exploitation Android à votre personnalité, nous sommes là pour vous aider à télécharger la nouvelle version bêta et à déterminer si votre appareil Android peut (ou doit) l'exécuter.

Quels smartphones peuvent télécharger la bêta d'Android 12 ?

Lors de la conférence Google IO 2021, nous avons appris que la bêta d'Android 12 serait disponible sur la plupart des smartphones Pixel. Nous savons également que Asus, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Tecno, TCL, Vivo, Xiaomi et ZTE ajouteront la bêta sur certains de leurs téléphones. Voici une liste de modèles confirmés compatibles avec la version bêta d'Android 12 :

Tous ces smartphones, à l'exception des Google Pixel, fonctionnent en réalité sur une developer preview d'Android 12, destinée aux éditeurs d'applications et de jeux mobiles pour tester les fonctionnalités et les performances du nouveau système d'exploitation.



Tout Pixel, du Pixel 3 au Pixel 5, devrait pouvoir télécharger la version bêta publique. Les smartphones Google plus anciens comme le Pixel 2 ne devraient pas y avoir accès, bien que vous puissiez vérifier par vous-même sur la page de la version bêta.

Rendez-vous sur le site du programme Android Beta, où vous devrez vous connecter via votre compte Google. Une fois identifié, cliquez sur Appareils pour faire défiler les appareils éligibles associés à votre compte Gmail.

Choisissez "Activer" sous le smartphone que vous souhaitez inscrire à la version bêta. Lisez attentivement la clause de non-responsabilité : elle vous informe que si vous installez la version bêta, " vous ne pourrez pas vous désinscrire et revenir à une version publique inférieure d'Android sans effacer au préalable toutes les données enregistrées localement sur votre appareil. Vous pouvez également rencontrer des problèmes pour restaurer une sauvegarde".

En d'autres termes, ne vous inscrivez pas à la version bêta à moins (A) d'avoir sauvegardé tous les fichiers de votre téléphone et (B) d'être prêt à utiliser Android 12 et à faire face aux éventuels bugs jusqu'au lancement officiel de la version finale.

OK pour vous ? Cliquez sur Sélectionner et s'inscrire. Vous devrez ensuite attendre que votre smartphone reçoive la mise à jour. À ce moment-là, vous devriez recevoir une notification indiquant que cette dernière s'avère prête à être installée, mais vous pouvez aussi vérifier manuellement sa présence dans Paramètres > Système > Avancé > Mises à jour du système.

Une fois que le téléchargement est disponible, lancez l'installation. Nous vous recommandons également de brancher votre téléphone sur secteur pour éviter qu'il ne s'éteigne au milieu du téléchargement. Une fois l'OS mis à jour, votre téléphone redémarrera automatiquement. Vous aurez alors accès à la bêta d'Android 12 !

Les smartphones non-Pixel répondant à la developer preview d'Android 12 et non à la version bêta publique, le téléchargement peut se révéler un peu plus complexe. N'oubliez pas de sauvegarder vos données au cas où vous auriez besoin de réinitialiser l'ensemble de votre appareil mobile.

Pour la plupart des méthodes présentées ci-dessous, vous devrez consulter la page spécifique liée à votre smartphone - le lien fourni vous permettra de télécharger le paquet bêta directement sur l'appareil.

Pour les smartphone OnePlus, cliquez ici pour vous rendre sur le site de OnePlus où vous pourrez télécharger la version bêta. Il faut savoir qu'une fois installée, certaines fonctions clés comme les appels vidéo et la reconnaissance faciale (ou digitale) ne répondront plus - consultez le listing des problèmes les plus fréquents sur le forum de OnePlus.

Si vous possédez un smartphone Xiaomi, le site Web de Xiaomi propose des liens vers les versions bêta que vous devez installer. Ce même lien référence les diverses fonctions qui pourraient cesser de fonctionner, comme les appels d'urgence qui ne s'activent plus lorsque l'écran est verrouillé.

La bêta du Oppo Find X3 Pro ne fonctionne qu'en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Singapour et à Taïwan pour le moment, et vous devez télécharger une bêta différente selon votre pays - chacune est compilée ici. Une liste des risques connus est également présentée, notamment le déverrouillage par empreinte digitale bloqué dans cette situation.

Pour les utilisateurs du TCL 20 Pro 5G, le lien de téléchargement se trouve ici. Il y a aussi un classement des problèmes potentiels - le Wi-Fi ne répond plus, tout comme les connexions VPN, et vous ne pouvez pas utiliser la 5G.

Pour certains des autres appareils éligibles, vous pouvez trouver des liens de téléchargement via le site web d'Android.