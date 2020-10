Faut-il télécharger un VPN sur votre smartphone Android ?

La plupart des internautes utilisent aujourd’hui un réseau privé virtuel (VPN) pour naviguer sur le web en toute sécurité, lorsqu’ils sont hors de chez eux et plus particulièrement quand ils voyagent à l’étranger - où la plupart des contenus sont géo-bloqués. Mais l’usage d’un VPN ne se limite pas aux seuls ordinateurs.

Il existe de nombreux scénarii dans lesquels vous pourriez installer un VPN sur votre smartphone Android, par exemple pour vous connecter à un réseau Wi-Fi public (et non sécurisé) ou pour accéder à votre compte Netflix pendant vos vacances « internationales ».

Pourquoi télécharger une application VPN Android ?

Une application VPN mobile installée sur votre smartphone Android peut être utile pour deux raisons majeures : garantir votre sécurité sur internet et contourner des restrictions géographiques.

Si vous voyagez beaucoup et que vous souhaitez profiter de vos services de streaming préférés, comme Netflix ou Amazon Prime Video pendant vos déplacements, une application VPN Android vous sauvera la mise. Une bonne application VPN peut en effet faire croire au service de streaming auquel vous essayez d'accéder que vous êtes toujours dans une zone géographique légitime en acheminant votre demande par un serveur intermédiaire dans la région souhaitée.

Se connecter sur les réseaux publics, sans aucune crainte

Si vous avez pour habitude de connecter votre smartphone Android sur un réseau Wi-Fi public, et ce pour ne pas gaspiller inutilement vos données mobiles, vous devez impérativement penser à sécuriser votre connexion. Compte tenu de la quantité d'informations stockées sur votre téléphone, de vos identifiants de connexion aux comptes en ligne, en passant par vos informations bancaires et confidentielles, il est judicieux d'obtenir une protection supplémentaire.

Bien sûr, celle-ci passera d’abord par l’usage régulier d’un antivirus Android. Mais avec un VPN en bonus, vous pouvez vous assurer que vos données soient constamment cryptées et presque impossibles à subtiliser - même si vous êtes connecté à un réseau public dont les caractéristiques de sécurité sont douteuses. Il s’agit de la meilleure ressource pour garantir votre anonymat en ligne.

(Image credit: Future)

Quelle application VPN est la mieux adaptée à votre smartphone Android ?

Il existe de nombreux fournisseurs de services VPN, nous avons listé ci-dessous un comparateur de prix des cinq meilleurs destinés aux appareils Android.

ExpressVPN est rapide, fiable et incroyablement simple à paramétrer. Sa version Android se télécharge et s’installe en quelques secondes - en plus, elle est proposée avec une garantie de remboursement de 30 jours sans aucune condition et 3 mois offerts pour découvrir le service.

NordVPN compte plus de 10 millions d'utilisateurs Android et ce n'est pas sans fondement. Il peut être un peu plus complexe à utiliser qu’ExpressVPN, mais il est tout aussi fiable et rapide. Vous pouvez le configurer pour qu'il se déclenche automatiquement chaque fois que vous vous connectez à un réseau Wi-Fi non sécurisé.

Surfshark et Private Internet Access pourraient bien être votre VPN de prédilection si vous recherchez quelque chose d'un peu plus abordable. Optez pour le plan pluriannuel du premier et réduisez le prix à moins de 2,50 dollars par mois. Cela ne l'empêche pas d'être un VPN Android vraiment puissant et simple à prendre en main, avec une interface très conviviale.

IPVanish sera préférée par les utilisateurs en quête de vitesses de téléchargement très impressionnantes. De plus, il ne conserve aucun historique de vos activités en ligne et bénéficie d'un cryptage AES 256 bits, avec le protocole OpenVPN, ainsi que d'un support client 24/7.