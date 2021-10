Deathloop : comment obtenir toutes les dalles et débloquer les capacités spéciales ?

L'une des parties les plus importantes de l'expérience Deathloop est le déblocage d'équipement et de capacités spéciales, grâce à l'obtention de dalles. Si vous avez joué à la série Dishonored d'Arkane, les dalles dans Deathloop représentent le contenant essentiel de nouveaux pouvoirs qui permettront à Colt Vahn (notre personnage) de briser la boucle temporelle dans laquelle il est enfermé. La plupart du temps, le joueur peut débloquer des dalles en tuant des Visionnaires, qui sont les boss terminaux de Deathloop résidant dans différents quartiers à différents moments de la journée.

Une fois que le joueur a récupéré une dalle sur le cadavre d'un Visionnaire, il peut "infuser" (via le d-pad de la manette) le résidu obtenu entre deux runs, ce qui la débloquera de façon permanente lors des prochaines boucles. Une fois qu'une dalle a été collectée et infusée, il est également intéressant de retourner éliminer les mêmes Visionnaires plusieurs fois afin de recevoir des améliorations de leur dalle spéciale. Une fois que l'amélioration de la dalle a été infusée, elle sera également débloquée pour une utilisation permanente lors des prochains passages - elle vaut donc la peine d'être traquée.

Dans ce guide, nous allons passer en revue les différentes dalles récupérables dans Deathloop et les améliorations que nous avons trouvées jusqu'à présent.

Ravage

La dalle Ravage est débloquée en affrontant Fia Zborowska dans le quartier de Fristad Rock à midi. Le moyen le plus simple de l'obtenir est de s'approcher furtivement d'elle et de lui briser le cou pour l'éliminer de l'équation, en vous frayant sans faux mouvement à l'intérieur de l'installation. La dalle Ravage donnera à Colt plus de puissance de dégâts et réduira la quantité de dommages qu'il subit. Ce qui s'avère très utile lorsque vous vous attaquez à plusieurs ennemis à la fois. Les améliorations incluent le Retrait, qui vous permet d'extraire de l'énergie lorsque vous blessez vos ennemis.

Décalage

La dalle Décalage est déverrouillée en éliminant Charlie Montague dans le quartier Updaam à midi. Vous devrez vous rendre dans son petit palais LARP et réussir toutes les épreuves jusqu'à ce que vous ayez atteint le sommet du bâtiment. Décalage permet à Colt de se téléporter d'une position à l'autre sur la carte, ce qui est très utile pour éviter certains ennemis. Faites attention aux mouvements erratiques de Charlie et essayez de le bloquer avec un explosif pour obtenir la dalle. Les améliorations de cette dalle incluent Airborne, qui vous permet de rester en l'air pendant un certain temps pour atténuer les dégâts potentiels d'une chute et atteindre des endroits indisponibles par la voie classique.

Lien

Lien est notre capacité préférée dans Deathloop, et vous pouvez l'obtenir en vous débarrassant d'Harriet Morse le matin dans le quartier de Karl's Bay. Elle trempera ses disciples dans du poison lorsque vous la trouverez, et Colt devra se rendre dans l'arrière-salle de sa base, puis et démolir cette dernière pour récupérer la capacité sur son cadavre. Cette capacité est un autre vestige de Dishonored et permet à Colt de relier les ennemis entre eux afin qu'ils subissent tous des dégâts en tandem lorsque vous leur tirez dessus. Cela signifie que vous pouvez transformer un coup de tête en trois ! Les améliorations apportées à Lien, comme l'Attraction, permettent de verrouiller vos projectiles sur plusieurs ennemis.

Karnesis

Karnesis est la capacité la plus difficile à collecter dans Deathloop, car vous devez vous rendre à Updaam le soir et déterminer derrière quel fêtard portant un masque de loup se cache Aleksis Dorsey. Ce jeu de dupes en vaut la peine, car une fois que vous aurez identifié votre Visionnaire, vous pourrez vous attaquer aux Eternalistes (un autre groupe problématique) avec vos nouveaux pouvoirs de télékinésie. Les améliorations pour Karnesis incluent Zone, qui vous permet de repousser plusieurs ennemis à la fois.

Ether

Pour débloquer la dalle Ether, vous devez trouver et tuer Egor Sterling dans le quartier du Complexe en soirée. Le pouvoir lui-même permet à Colt de devenir invisible brièvement, la barre d'énergie se vidant au fur et à mesure que vous vous déplacez. L'avantage de ce pouvoir est qu'il vous permet d'approcher furtivement les ennemis et d'éviter les tirs de roquettes tout comme les capteurs. Faites attention cependant, car vous ne pouvez pas rester en vue d'un ennemi même lorsque vous êtes invisible, car il finira par vous repérer. Eliminer Egor pour l'obtenir est assez délicat, car il entre et sort constamment de la réalité. Utilisez des pièges et essayez de l'attirer pour le faire tomber. Des améliorations telles que l'Effacement feront en sorte que les ennemis tués en utilisant l'Ether disparaissent, sans laisser aucune trace.