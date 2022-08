Comment conduire une trottinette électrique en toute sécurité ?

Reprocher aux trottinettes électriques les incidents et accidents sur la route revient à rendre les ordinateurs responsables du vol de données ou l'internet responsable de la diffusion de fausses informations.

Même une trottinette traditionnelle peut être dangereuse si elle est conduit par un conducteur imprudent. Ce n'est pas la technologie elle-même, mais les personnes qui l'utilisent de manière irresponsable qui doivent être tenues pour responsables.

Si vous envisagez un mode de transport plus écologique et plus durable, vous constaterez que les meilleurs trottinettes électriques - et même certaines trottinettes électriques bon marché - sont en fait une option fantastique et sûre.

Les trottinettes électriques ne sont pas seulement parfaites pour les trajets urbains et les loisirs, elles sont aussi très sûres et contribuent à la réduction des embouteillages et des émissions de CO2. Comme elles utilisent des batteries rechargeables et ne prennent pas beaucoup de place, elles vous aident également à économiser de l'argent sur l'essence et les frais de stationnement. Mais elles ne peuvent pas faire tout le travail. En tant que conducteurs, nous avons aussi un rôle à jouer, celui de pratiquer une conduite responsable et prudente. Voici cinq points essentiels à connaître pour conduire une trottinette électrique en toute sécurité.

Cinq conseils avisés

Faites des essais pour vous familiariser avec ses commandes

Vérifiez la pression de vos pneus

Gardez les yeux sur la route à tout moment

Apprenez à freiner avant de vous lancer

Ralentissez

Notre guide de perfectionnement

Familiarisez-vous avec les commandes de la trottinette électrique

Si vous voulez rouler en toute sécurité, il vous faudra connaître le fonctionnement de votre trottinette. Vous devez non seulement savoir où se trouvent l'accélérateur, les freins et les boutons appropriés, mais aussi connaître la sensibilité des commandes. Tout comme les vélos électriques, les trottinettes électriques ne sont pas toutes identiques. Certaines ont des freins super sensibles qui nécessitent une pression plus douce, d'autres ont des accélérateurs qui nécessitent une pression forte pour démarrer.

Connaître ces éléments peut réellement vous sauver la vie. Disons que vous descendez une route de 15 mètres de dénivelé, et que vous descendez assez vite. Si, pour une raison quelconque, vous devez freiner de manière inattendue, le fait de serrer fortement un frein très sensible peut vous faire tomber de l'e-scooter en raison de ce changement de force soudain et inattendu. Et, si vous ne portez pas votre casque - portez toujours un casque ! - vous risquez de vous blesser gravement.

Vérifiez la pression de vos pneus

Il existe deux principaux types de pneus de trottinette électrique : les pneus pleins et les pneus gonflables. Les pneus pleins sont entièrement faits de caoutchouc ou ont une mousse de polyuréthane solide à l'intérieur comme remplissage tandis que les pneus gonflables sont remplis d'air.

Les pneus gonflables sont généralement considérés comme supérieurs aux pneus pleins car ils offrent une meilleure absorption des chocs et une meilleure traction. Cependant, ils nécessitent également un peu plus d'entretien car ils perdent un peu d'air et se dégonflent à l'usage. De plus, rouler avec un pneu crevé cause encore plus de dommages. Pire encore, il pourrait exploser pendant votre trajet, ce qui n'est évidemment pas une bonne nouvelle pour vous.

Si l'e-scooter que vous utilisez est équipé de pneus gonflables, assurez-vous qu'il respecte la pression recommandée de 40 à 50 PSI (livres par pouce carré), comme vous le feriez pour les pneus de votre voiture. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un manomètre pour pneus. Vous n'avez pas de manomètre à portée de main ? Donnez simplement un léger coup de pied dans le pneu pour vous assurer que vous n'avez pas de crevaison.

Gardez les yeux sur la route en permanence

Voici quelques mots durs pour vous : arrêtez de vous montrer comme si vous étiez une sorte de spécialiste avec des compétences folles.

On ne sait jamais quand on roule sur une piste cyclable et que quelqu'un garé à côté ouvre sa portière parce qu'il ne vous a pas vu foncer sur le chemin. Vous pourriez également rater complètement l'énorme nid de poule qui se trouve devant vous parce que vous faites du tourisme au lieu de faire attention à votre destination. Les trottinettes électriques ne sont pas exactement faites pour les nids de poule, qui peuvent causer de sérieux dégâts.

Que vous soyez débutant ou non, gardez les yeux sur la route à tout moment. Ce n'est pas si difficile, et cela pourrait vous sauver la vie. Respectez les panneaux et les feux de signalisation, car vous êtes tenu de respecter les mêmes règles de base que les gros véhicules.

Il y a une bonne et une mauvaise façon de freiner

Nous n'allons pas discuter des différents types de systèmes de freinage des trottinettes électriques. C'est un sujet trop vaste pour être abordé dans un guide de conseils pour débutants. Ce que vous devez savoir, et plus pour vous rassurer qu'autre chose, c'est que les meilleures trottinettes électriques ont des systèmes de freinage impressionnants qui peuvent vous sauver la vie.

Cependant, quel que soit le niveau du système de freinage de votre trottinette électrique, vous devez toujours connaître et suivre les techniques de freinage appropriées. Rappelez-vous : vous n'avez pas de ceinture de sécurité ni d'airbag pour vous sauver si vous avez un accident.

Les cyclistes novices ont tendance à se pencher vers l'avant lorsqu'ils freinent, mais c'est en fait tout le contraire de ce que vous êtes censé faire. Lorsque vous freinez, vous devez vous pencher et déplacer le poids de votre corps vers l'arrière, en pliant vos genoux et en tirant un peu sur le guidon. De cette façon, vous contrerez le mouvement naturel vers l'avant qui se produit lors du freinage et vous aiderez le véhicule à s'arrêter plus rapidement.

Plus important encore, vous minimisez les risques d'être projeté par-dessus le guidon et de heurter la chaussée.

Ralentissez

Oui, c'est plus amusant de rouler vite, mais si vous voulez minimiser vos chances d'être impliqué dans un accident lié à votre trottinette, vous devez toujours pratiquer une conduite prudente. Et une grande partie de cela consiste simplement à savoir quand ralentir. La première chose que vous devez savoir avant de rouler est de trouver la limite de vitesse des trottinettes électriques de votre ville sur les routes publiques, et de respecter cette limite. Cette limite existe pour plusieurs raisons, notamment pour sauver votre vie et protéger les autres. Vous devez également savoir quand ralentir.

Lorsque vous tournez sur une autre route, que vous descendez une pente raide et que vous approchez d'un feu rouge, d'un panneau d'arrêt ou d'un passage pour piétons, vous devez toujours ralentir. Même si vous êtes devenu un motard expérimenté, il est inutile de mettre en danger la vie d'autrui juste pour le plaisir de rouler vite.

Pour conclure...

Conduire une trottinette électrique est facile. Leur vitesse maximale est généralement inférieure à 50 km/h, ce qui empêche les conducteurs de dévaler les rues à des vitesses dangereuses, leurs freins sont étonnamment efficaces et il est plus facile d'en descendre s'il y a un danger devant.

Cependant, notamment votre e-scooter n'offre pas le même niveau de protection qu'une voiture et vous devez toujours pratiquer une conduite prudente.

Ne soyez pas l'un de ces conducteurs irresponsables qui donnent une mauvaise réputation aux trottinettes électriques et suivez ces conseils de sécurité.