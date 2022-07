Cette trottinette électrique peut être rechargée avec votre chargeur mobile

Tout droit venue d'Estonie, la start-up technologique Äike présente en avant-première sa nouvelle trottinette électrique qui met l'accent sur la durabilité et le respect de l'environnement.

L'Äike T est actuellement disponible en précommande (opens in new tab), avec des frais de réservation entièrement remboursables de 69 €. Le prix de lancement, quant à lui, démarre à 999 € et augmentera en fonction de l'ajout d'une assurance ou d’un coloris plus premium. Les livraisons commenceront en novembre 2022, mais il faut faire vite car il n'y aura que 500 unités mises en circulation.

Facile à recharger

En ouvrant les précommandes, Äike a posté une vidéo de présentation (opens in new tab) de la trottinette électrique - le PDG de la société, Kristjan Maruste, y dévoile les principales caractéristiques du mode de transport. L'Äike T, "über strong", est doté d'une structure robuste qui peut supporter jusqu'à 150 kg, ainsi que de pneus de 10 pouces résistants aux perforations. Il a un indice de résistance à l'eau IPx5, ce qui signifie qu'il peut survivre à de petits jets d'eau et traverser des flaques d'eau peu profondes ; ne le jetez pas dans l'océan pour autant.

En ce qui concerne la sécurité, l'Äike T dispose d'une protection contre le vol qui bloque les freins, déclenche une alarme et vous envoie une notification via l'application officielle (disponible sous iOS et Android) pour vous avertir de tout incident. L'application peut également être utilisée pour modifier la conduite de la trottinette. Par exemple, vous pouvez contrôler la vitesse à laquelle l'Äike T peut rouler, activer le freinage automatique et régénératif pour recharger un peu la batterie - ou encore verrouiller le véhicule. Outre le réglage des paramètres, l'application Äike octroie une assistance client et une localisation GPS de votre engin 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

La batterie de 583,2 Wh a la particularité de supporter un chargement par câble USB-C, il serait le "premier véhicule électrique léger" à en bénéficier selon l’entreprise. De plus, la batterie se veut amovible, ce qui vous permet de la brancher à votre chargeur mobile pendant que l'Äike T stationne dans votre garage. En pleine conduite, vous pouvez jeter un coup d'œil à un petit écran circulaire situé derrière les poignées, qui vous indique la vitesse et l'autonomie de la trottinette.

L'Äike T est un peu lourde, avec ses 19 kg (environ 40 lbs). La machine mesure 1149 mm de haut (environ 45 pouces) et 1185 mm de long (environ 46 pouces), mais la trottinette peut être pliée pour se glisser facilement dans un coffre de voiture. La batterie a une autonomie allant jusqu'à 40 km (un peu moins de 25 miles) avec une vitesse maximale de 25 km/h (environ 15 mp/h),. Cependant, la vitesse maximale est soumise aux réglementations gouvernementales et peut donc être plus lente dans certains endroits.

Une durabilité impressionnante

Äike a également beaucoup réfléchi aux matériaux utilisés pour fabriquer sa nouvelle trottinette électrique. Selon un article récent de Bloomberg (opens in new tab), 42% de l'Äike T est fabriqué à partir de matériaux recyclés et 92% du véhicule peut être recyclé. L'entreprise affirme que l'Äike T est facile à réparer grâce à ses pièces interchangeables.

La prise en charge du câble USB-C est une bonne chose. L'Union européenne a travaillé à la mise en place d'une norme de charge universelle basée sur l'USB-C. Apparemment, l'UE n'était pas satisfaite du manque de coopération entre les géants high-tech pour établir une norme, alors elle prend les choses en main. Il semble qu'Äike en tire pleinement parti.