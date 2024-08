La Pixel Watch 3 pourrait être dotée d'un écran plus performant

Les fuites concernant les futurs produits Pixel de Google continuent de se multiplier, alors que leur révélation officielle est prévue pour le 13 août lors de l'événement Made by Google. La dernière en date concerne la Google Pixel Watch 3. Après avoir déjà aperçu la montre dans une vidéo promotionnelle officielle divulguée, nous avons maintenant une meilleure idée de ses spécifications – même si toutes ne sont pas réjouissantes.

Commençons par la déception : si la dernière fuite relayée par Android Headlines s'avère exacte, la nouvelle montre connectée pourrait partager de nombreuses similitudes avec son prédécesseur. Selon cette rumeur, la Pixel Watch 3 serait équipée du même chipset Qualcomm Snapdragon Wear 5100, de 2 Go de SDRAM et de 32 Go de mémoire flash eMMC que la Google Pixel Watch 2.

Il est également rapporté que la Pixel Watch 3 n'offrirait qu'une légère augmentation de la capacité de la batterie, passant de 306mAh à 307mAh. Cela dit, si l'on opte pour le modèle de 45 mm, une batterie de 420mAh pourrait être disponible. Dans tous les cas, la Pixel Watch 3 devrait offrir une autonomie de 24 heures avec l'affichage toujours activé, selon les informations divulguées.

La Google Pixel Watch 2 pourrait être trop similaire à la Pixel Watch 3 (Image credit: Future)

En ce qui concerne l'affichage, c'est peut-être là que l'on pourrait voir une amélioration. Les modèles précédents atteignaient une fréquence maximale de 30Hz, mais il est suggéré que le nouvel écran pourrait fonctionner à 60Hz, un taux de rafraîchissement nettement plus élevé qui devrait rendre la montre connectée plus réactive et plus fluide, même si le processeur reste inchangé.

Les modèles de la Pixel Watch 3 pourraient également atteindre une luminosité maximale de 2 000 nits, soit le double des 1 000 nits de la Pixel Watch 2. Ainsi, si lire votre Pixel Watch en plein soleil a déjà été un problème, cela pourrait bien devenir de l'histoire ancienne.

Les fuites sont toujours à prendre avec des pincettes, mais ces détails sur l'affichage concordent avec une rumeur entendue en juillet, ce qui leur confère une certaine crédibilité. Idéalement, la Pixel Watch 3 devrait représenter une nette amélioration, mais peut-être que d'autres nouvelles fonctionnalités – notamment en matière de santé et de fitness – donneront à la montre un véritable intérêt en tant que mise à niveau. Il ne reste plus qu'à attendre de voir ce que Google dévoilera. Heureusement, l'attente ne sera pas longue.

