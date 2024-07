Pixel Watch 3 : une nouvelle fuite montre des fonctions de santé « avancées »

Suite à des fuites sur les options de son bracelet, du matériel promotionnel pour la Pixel Watch 3 a fait surface en ligne, révélant plusieurs caractéristiques clés. Au premier rang d'entre elles figurent de multiples améliorations de l'affichage, telles que des cadres plus fins.

Selon les images obtenues par Android Headlines, l'un des modèles offrira « 10 % d'écran en plus que la Pixel Watch 2 », tandis que l'autre offre « 40 % d'écran en plus ». Le premier est vraisemblablement la Pixel Watch 3 de 41 mm, car cet appareil est plus proche de la taille de la Pixel Watch 2, tandis que le second est très probablement une Pixel Watch 3 de 45 mm.

Outre la mise à niveau de la lunette, les deux modèles innovent en étant les premières smartwatches de Google à arborer des écrans Actua, à l'instar de la Pixel 8. On ne sait pas si l'écran Actua se traduira par des résolutions plus élevées, mais ils atteindront apparemment une luminosité maximale de 2 000 nits. C'est le double de la luminosité de la Pixel Watch 2, qui est de 1 000 nits.

La fuite indique que les écrans seront « ultra réactifs ». Malheureusement, elle n'explique pas ce que cela signifie exactement, même si nous pensons que le texte implique que les wearables auront un taux de rafraîchissement plus élevé.

Amélioration en matière de fitness

Jusqu'à présent, tout a été axé sur le matériel, mais les choses deviennent plus intéressantes lorsque vous regardez le logiciel. Il semble que l'une des principales fonctions de fitness de la Pixel Watch 3 soit « Advanced Running Metrics », qui vous permet de créer des séances d'entraînement cardio personnalisées. Ce qui est intéressant avec cet outil, c'est qu'il peut diriger activement les utilisateurs pendant l'exercice. À l'aide de « signaux audio et haptiques », Advancing Running Metrics vous indiquera « quand sprinter, ralentir ou maintenir le rythme » pendant un jogging.

Les fonctions de santé ne s'arrêtent pas là. La fonction Morning Brief de la Pixel Watch 3 fournira, semble-t-il, une analyse de « vos paramètres de santé les plus importants chaque matin », en vous indiquant si vous avez bien dormi et « votre niveau de préparation pour la journée ». La charge cardio est un autre indicateur qui mesure votre cœur et qui vous permettra probablement de savoir si vous vous êtes surmené ces derniers temps ou si vous ne l'avez pas fait assez.

Mise à jour des applications d'origine

En dehors du fitness, Google s'apprête à mettre à jour plusieurs de ses applications d'origine. Les documents promotionnels indiquent que Google Maps sur la smartwatch pourra fonctionner sans connexion grâce aux cartes hors ligne.

Google Home fait l'objet d'une mise à jour importante, car il devrait permettre aux propriétaires de maisons équipées d'une caméra Google Nest de visualiser un flux en direct sur la montre. Les wearables bénéficient également d'un meilleur contrôle sur l'application Pixel Camera en permettant aux utilisateurs de basculer rapidement entre les modes photo et vidéo.

L'autonomie de la batterie devrait toujours être de 24 heures, mais Google aurait ajouté un mode d'économie de batterie qui prolongera la durée de vie jusqu'à un maximum de 36 heures. Les vitesses de chargement seront 20 % plus rapides sur le modèle 41 mm. Nous ne savons pas combien de temps il faudra à la Pixel Watch 3 de 45 mm pour se recharger.

Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une fuite assez importante, même s'il nous manque encore des informations essentielles sur les smartwatches, comme le type de chipset qu'elles utiliseront. Nous n'aurons pas à attendre trop longtemps, car Google organise son prochain événement Pixel dans moins de deux semaines, le 13 août.

Bien entendu, prenez tout ce que vous lisez ici avec une pincée de sel. Les choses peuvent toujours changer. En attendant, TechRadar vous propose une liste des meilleures smartwatches pour 2024.

