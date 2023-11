Fitbit vient d'offrir à ses fans frustrés trois correctifs d'application très demandés

Après avoir écouté certains commentaires, Fitbit déploie une nouvelle mise à jour de son application mobile, offrant aux utilisateurs certaines fonctionnalités très demandées.

Il ne s'agit pas d'une nouvelle révision majeure. La mise à jour consiste principalement en des améliorations de la qualité de vie. Tout d'abord, vous pourrez voir le pourcentage de batterie d'un appareil connecté dans le coin supérieur gauche de l'onglet Aujourd'hui, de sorte qu'il apparaisse au premier plan lorsque vous lancez l'application. Quelques jours auparavant, Fitbit avait publié une mise à jour qui ajoutait le même indicateur à l'onglet Appareils, mais il y était verrouillé. De plus, l'entreprise étend la prise en charge de l'indicateur aux montres Pixel Watch. Comme le souligne 9To5Google dans son rapport, cela "était auparavant limité aux trackers et smartwatches fabriqués par Fitbit".

Fonctionnalités de retour pour les appareils Fitbit

Ensuite, Fitbit réintroduit les animations de célébration. Celles-ci avaient été supprimées lors d'un précédent correctif, mais il semble que les gens n'aient pas vu les feux d'artifice se déclencher chaque fois qu'ils atteignaient leur objectif de pas pour la journée ou une étape importante de leur parcours de remise en forme. Le message d'annonce précise que les utilisateurs d'Android recevront les petites animations en premier et que les propriétaires d'iPhone les recevront "au début du mois de janvier".

La dernière fonctionnalité est le retour de l'outil Steps Streak, qui avait été supprimé lors de la mise à jour de septembre 2023. Comme son nom l'indique, cet outil affiche un graphique à barres détaillant le nombre de pas effectués au cours d'une journée, d'une semaine, d'un mois et d'une année. L'entreprise précise que les pas effectués en l'absence de cet outil seront toujours pris en compte dans le calcul du nombre de pas, de sorte que vous n'aurez pas à craindre de perdre votre progression. Notez que le graphique sera affiché dans l'onglet Aujourd'hui au lieu de la fenêtre Steps de l'application. De plus, Steps Streak sera disponible pour la première fois sur les appareils Android ainsi que sur iOS.

Fitbit mentionne également dans l'annonce que vous pouvez "personnaliser vos mesures de concentration" en fonction d'un objectif de fitness spécifique. Cependant, il ne s'agit pas d'une nouvelle fonctionnalité. Elle a été introduite en septembre dernier.

Le correctif est en train de faire son chemin vers tous les utilisateurs, la marque de fitness demandant aux utilisateurs de "faire preuve de patience" s'il n'arrive pas immédiatement sur leur smartphone. Il faudra un certain temps pour que tout le monde soit au courant.

Fitbit apporte des correctifs

Ces derniers mois, Fitbit a fait de son mieux pour apaiser sa base d'utilisateurs. La mise à jour de septembre a redessiné l'application pour la rendre plus simple, mais les utilisateurs n'ont pas apprécié le nouveau look. Ils n'étaient pas fans de la palette de couleurs qui était "décrite comme du marron bileux, du vert vomi et du bleu clair" (au moins, ils aimaient la nuance de bleu). Le tableau de bord a également été critiqué comme étant "encombré", suggérant que les développeurs n'ont pas réussi à rendre les choses plus propres.

Depuis, l'entreprise s'est excusée pour les changements controversés, promettant d'arranger les choses avec tout le monde. Ce correctif est le résultat de cet engagement.

