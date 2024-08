Star Wars Jedi : Survivor arrive enfin sur PS4 et Xbox One

Les versions PlayStation 4 et Xbox One de Star Wars Jedi : Survivor ont enfin une date de sortie officielle. Cela fait suite à la confirmation de l'année dernière que le jeu arriverait sur les plateformes en raison d'un niveau élevé de "demande de la communauté".

Le jeu d'action-aventure, qui a été lancé pour la première fois en avril 2023, est la suite de Star Wars Jedi : Fallen Order. Il reprend cinq ans après les événements du premier jeu et suit Cal Kestis, désormais Chevalier Jedi à part entière, qui poursuit son combat contre l'Empire.

Mélangeant des éléments de certains des meilleurs jeux de type "soulslike" avec un accent renouvelé sur la narration, il a été bien accueilli à sa sortie, bien que de nombreux fans sur les systèmes plus anciens aient été déçus par l'absence d'une version dédiée pour eux. Heureusement, l'éditeur Electronic Arts vient de déclarer que le jeu arrivera sur PS4 et Xbox One le 17 septembre prochain.

Il est actuellement en précommande sur les deux plateformes, où il coûte 49,99 €. Ceux qui précommandent ces nouvelles éditions recevront le cosmétique " Hermit ", le set de sabre laser " Hermit " et le set noir " Combustion " en bonus numérique au lancement.

Analyse : Trop pour la dernière génération ?

Nous sommes personnellement très curieux de voir ce que donneront ces deux versions du jeu. Star Wars Jedi : Survivor est un jeu très exigeant sur le plan technique, avec des graphismes d'une grande fidélité et des cartes complexes et de grande taille qui poussent la PlayStation 5, la Xbox Series X et la Xbox Series S dans leurs derniers retranchements.

En fait, l'ancien directeur de Respawn Entertainment, Stig Asmussen, avait précédemment déclaré que le jeu tirait pleinement parti du matériel de la génération actuelle pour offrir "des cartes beaucoup plus grandes, avec plus de détails, plus de densité", en plus d'une "fidélité générale" améliorée, et qu'il ne conviendrait donc pas aux systèmes plus anciens.

Le portage du jeu sur PC a également été un peu désastreux lors de son lancement, avec des performances médiocres dans tous les domaines. Il a depuis reçu un certain nombre de correctifs, mais je n'arrive toujours pas à atteindre un framerate stable sur ma machine personnelle.

Étant donné que Star Wars Jedi : Survivor est sorti il y a plus d'un an, on peut dire que beaucoup de travail a été fait pour le rendre jouable sur les consoles les plus faibles. Quant à savoir si ces efforts seront couronnés de succès, c'est une autre question, et nous sommes impatients de le découvrir lorsque nous nous plongerons dans le jeu le 17 septembre.

