Star Wars Outlaws : la date de sortie fin 2024 était une erreur, selon Ubisoft

Hier (2 janvier), il est apparu temporairement que la fenêtre de sortie de Star Wars Outlaws en 2024 avait été réduite avec une toute nouvelle période de lancement. Cependant, Ubisoft a maintenant déclaré qu'il s'agissait d'une erreur, et l'ancienne information incorrecte a déjà été supprimée.

Au cas où vous l'auriez manqué, un article publié hier sur le blog des Parcs Disney indiquait initialement que Star Wars Outlaws était prévu pour une sortie fin 2024, ce qui était une nouvelle pour tout le monde. Si l'on consulte maintenant le même article, on constate qu'il a été modifié et qu'il est désormais "prévu pour 2024".

De plus, dans un communiqué envoyé à PC Gamer, un porte-parole d'Ubisoft a déclaré que la date de sortie du jeu n'avait pas changé et que l'information contenue dans l'article de blog n'était qu'une erreur. Nous sommes donc de retour à la case départ, mais le jeu étant toujours prévu pour cette année, il est à espérer que les fans en sauront plus bientôt.

Star Wars Outlaws met en scène la crapule Kay Vess dans une aventure en monde ouvert qui se déroule entre Star Wars : L'Empire contre-attaque et Star Wars : Le retour du Jedi. À ses côtés, ses compagnons, Nix, une créature duveteuse ressemblant à un axolotl, et ND-5, un droïde plutôt chic portant un trench-coat. Il s'agit certainement d'un jeu à surveiller si vous êtes un fan de Star Wars Jedi : Fallen Order et sa suite de 2023, Star Wars Jedi : Survivor, ou tout simplement si vous voulez vous amuser à faire exploser l'espace. Dans ce cas, aucun jugement n'est porté.

Pour l'instant, nous devrons surveiller cet espace pour connaître la date de sortie exacte de Star Wars Outlaws, mais il est prévu qu'il arrive sur PC, Xbox Series X | Series S et PlayStation 5 à un moment donné dans le futur.

Si vous aimez Star Wars et que vous êtes à la recherche de vastes mondes à explorer avant la sortie de Star Wars Outlaws, n'oubliez pas de consulter notre sélection des meilleurs jeux solo.