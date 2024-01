Star Wars Outlaws arrive à la fin de l'année 2024, selon Disney

Le jeu très attendu Star Wars Outlaws a discrètement reçu une nouvelle fenêtre de sortie, un peu plus précise, à savoir "fin" 2024.

Selon un nouvel article du blog des Parcs Disney (repéré par IGN), le premier jeu Star Wars en monde ouvert d'Ubisoft "devrait sortir à la fin de l'année", ce qui réduit un peu la fenêtre de lancement par rapport à la promesse initiale d'une sortie en 2024.

Ubisoft n'a pas révélé la nouvelle estimation de lancement elle-même, il semble donc que Disney ait dévoilé la nouvelle plus tôt que prévu, bien que cela n'ait pas été confirmé. L'article de blog n'offre pas beaucoup plus d'informations que cela, mais inclut une nouvelle description, qui se lit comme suit : "Le jeu vous permet d'explorer des planètes distinctes à travers la galaxie, à la fois emblématiques et nouvelles."

"Vous pouvez tout risquer en incarnant Kay Vess, une jeune crapule en quête de liberté et des moyens de commencer une nouvelle vie, avec son compagnon Nix. Si vous êtes prêt à prendre le risque, la galaxie est pleine d'opportunités".

Star Wars Outlaws a été dévoilé en juin 2023 lors du Xbox Games Showcase. Le jeu est décrit comme un jeu d'action-aventure et sera basé sur une histoire, comme Star Wars Jedi : Survivor de Respawn Entertainment.

Outlaws se déroule entre L'Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi, et met en scène Kay Vess en tant que protagoniste jouable, alors qu'elle tente le plus grand casse de l'histoire avec sa petite équipe - un extraterrestre à quatre pattes appelé Nix et un droïde commando nommé ND-5.

Il s'agit d'un jeu Star Wars "immersif" qui proposera des voyages dans l'espace sans écran de chargement entre le décollage et l'entrée dans l'atmosphère, des combats aériens, des éléments de furtivité et la traversée de speeders, comme le montre la vidéo officielle du jeu.

Le jeu permettra également au joueur d'explorer de nombreuses planètes telles que Tatooine, la maison emblématique de Luke Skywalker, ainsi que Toshara, et d'autres lieux inédits qui n'ont pas encore été dévoilés.

Selon le directeur narratif du jeu, Navid Khavari, les joueurs peuvent également s'attendre à découvrir plusieurs caméos de divers personnages connus, mais il promet également "quelque chose que les fans n'ont jamais vu auparavant".

Star Wars Outlaws sortira sur Xbox Series X|Series S, PlayStation 5 et PC.

Star Wars Outlaws est l'une de nos sorties les plus attendues de 2024. Pour en savoir plus, n'oubliez pas de consulter notre liste de tous les jeux à venir cette année.