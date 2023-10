Microsoft dévoile un nouveau pack Xbox Series S qui arrivera à la fin du mois

Microsoft a annoncé la sortie d'un tout nouveau pack Xbox Series S dans le courant du mois. Baptisé Starter Bundle, ce pack contient tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer dans des jeux populaires tels que Starfield et Assassin's Creed Mirage dès sa sortie de la boîte.

Dévoilé dans un communiqué de presse sur le blog officiel Xbox Wire, ce Starter Bundle contient une console Xbox Series S blanche de 512 Go, une manette sans fil Xbox assortie et trois mois d'abonnement au Xbox Game Pass Ultimate.

Elle sera vendue au prix de 299,99 €, soit le même prix que la console et la manette achetées séparément. Il s'agit d'une économie fantastique, car 3 mois d'abonnement au Xbox Game Pass Ultimate vous coûteraient normalement 45€ (sur la base du prix de l'abonnement mensuel normal, sans aucune offre supplémentaire du Xbox Game Pass).

Si vous ne connaissez pas encore le Xbox Game Pass, sachez qu'il s'agit d'un service d'abonnement qui donne accès à un vaste catalogue de jeux que vous pouvez télécharger et auxquels vous pouvez jouer sans frais supplémentaires. Ce catalogue comprend un grand nombre d'exclusivités pour la console et d'excellents jeux tiers.

Comme cette offre inclut le niveau Ultimate, plus onéreux, vous avez également accès à une multitude de bonus supplémentaires comme le PC Game Pass (qui vous permet de choisir et de jouer à tous les titres compatibles sur PC), Xbox Cloud Gaming (parfait pour une utilisation avec une bonne manette mobile), l'accès à EA Play et l'adhésion à Xbox Live Gold.

Même si vous n'avez pas l'intention de poursuivre votre abonnement après les 3 premiers mois, cette offre représente une opportunité fantastique d'essayer certains des meilleurs jeux Xbox Game Pass sans frais supplémentaires.