Xbox Game Pass Ultimate : la prochaine mise à niveau vous épargnera l’achat d’un PC gamer hors de prix

Les membres du Xbox Game Pass pourraient bientôt être en mesure de jouer en streaming, y compris à des titres non inclus dans le service d'abonnement. Car Microsoft étendra prochainement l’option Xbox Cloud Gaming au-delà de la bibliothèque Game Pass.

Fourni sur l’ensemble des abonnements Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Cloud Gaming vous permet de streamer des jeux sur Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Actuellement, vous ne pouvez diffuser en continu que certains titres de la bibliothèque Xbox Game Pass. Cependant, cette limite est sur le point de sauter.



Le directeur éditorial de Xbox Wire a laissé entendre (opens in new tab) que l’extension nous parviendrait "plus tard cette année". Et il semble désormais que cette fonctionnalité pourrait être déployée plus tôt que prévu.

Le logo Xbox Cloud Gaming est récemment apparu sur plusieurs titres payants de la boutique Xbox, et ne faisant pas partie du catalogue Game Pass. Le compte Twitter @Knoebelbroet a repéré Elden Ring et GTA 5 portant un badge Cloud gaming, tout comme le contributeur Reddit u/ManejadorDeEspadas (opens in new tab). Parmi les plus célèbres hits visés, on trouve Red Dead Redemption 2, The Witcher 3 ou Dark Souls 3.

Ces logos ont depuis été retirés, mais leur apparition suggère que Microsoft se prépare probablement à ajouter les titres concernés sur la plateforme de jeu à la demande assez rapidement.

Seems like #Xbox is ramping up their plans to bring Games that are not a part of #XboxGamePass to Xcloud.Like GTA V, Soul Hackers 2 and Elden Ring.Could be a Gamescom Announcement.Elden Ring:https://t.co/zNII7pgWiFNews from June:https://t.co/pLgovQFW3i pic.twitter.com/FDPQXW4XDLAugust 9, 2022 See more

Un budget gaming exclusivement consacré… aux jeux

Lorsque le service étendu sera lancé, il pourrait changer la donne. Les titres mentionnés ci-dessus font partie des plus grandes sorties de ces dernières années, et la possibilité d'y jouer via le cloud les rend beaucoup plus accessibles aux joueurs PC. Vous n'aurez pas besoin d'un ordinateur haut de gamme équipé de la meilleure carte graphique pour exécuter ces jeux. Au lieu de cela, vous pouvez acheter les jeux sur console, obtenir un code numérique par le biais de votre compte Microsoft et commencer à les lire en streaming sur n'importe quel vieux PC connecté. C'est une économie potentiellement importante.

Cela devrait également vous éviter d'avoir à attendre que vos jeux préférés ou désirés arrivent sur Game Pass. Il est peu probable que des mastodontes comme GTA 5 débarquent un jour sur la plateforme de Microsoft, mais cette nouvelle version améliorée de Xbox Cloud Gaming devrait vous permettre de les streamer sur votre PC. Microsoft n'a pas encore annoncé quels jeux pourront être streamés ici, néanmoins les derniers repérés par les détectives de Twitter laissent présager une large et belle sélection.

Bien évidemment, vous devrez toujours acheter le jeu, vous abonner au service Xbox Game Pass Ultimate et, surtout, disposer d'une bonne connexion Internet, capable d'assurer décemment le streaming. Xbox Cloud Gaming ne prend pas encore en charge la souris et le clavier, seule votre manette sera opérationnelle. Cela devrait toutefois changer à l'avenir, car Microsoft travaille actuellement à l'ajout d'un support pour les autres périphériques PC.