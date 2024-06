Metal Gear Solid 3 Remake : une nouvelle bande-annonce époustouflante

Konami a dévoilé la première image de gameplay de Metal Gear Solid 3 Remake, et elle est superbe.

Le Xbox Games Showcase 2024 bat son plein et nous avons déjà reçu de nombreuses annonces passionnantes de la part des plus grands studios de Microsoft. Le premier aperçu détaillé de Metal Gear Solid 3 Remake, également connu sous le nom de Metal Gear Solid Delta : Snake Eater.

La bande-annonce met en scène le protagoniste Snake dans une série de missions furtives immersives dans cette réimagination de l'histoire d'origine de l'emblématique agent militaire. On voit également Snake se faufiler le long de hautes poutres, maîtriser des ennemis et même se cacher dans un marais avec une tête d'alligator.

Selon le développeur, les joueurs peuvent opter pour un nouveau style de contrôle moderne et choisir de jouer avec un style de contrôle classique « qui recrée plus fidèlement la sensation du jeu original ».

« La même histoire captivante et le même monde fascinant, mais avec de nouveaux graphismes et un son 3D qui renforcent l'atmosphère de la jungle », a déclaré Konami. "Préparez-vous à vivre l'ultime expérience de survie et d'action furtive.

Bien que nous n'ayons pas encore de date de sortie, nous savons que Metal Gear Solid Delta : Snake Eater sortira sur PS5, Xbox Series X|Series S et PC.

Metal Gear Solid 3 Remake a été annoncé pour la première fois dans le cadre du State of Play de Sony le 24 mai 2023. À l'époque, la rumeur voulait que le jeu soit lancé à la fin de l'année 2024, mais il semble que ce ne soit pas le cas.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Il est également confirmé que toutes les voix originales du jeu Metal Gear Solid 3 de 2004 seront utilisées dans le remake, comme le montre la dernière bande-annonce de gameplay.