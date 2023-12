Le streaming Xbox Game Pass pourrait devenir une option gratuite où les utilisateurs regarderaient des publicités pour jouer

Selon le directeur financier Tim Stuart, Microsoft envisage des modèles commerciaux basés sur la publicité pour son service de streaming Xbox Game Pass.

S'exprimant lors du Wells Fargo TMT Summit, M. Stuart a fait part de son intention d'offrir le service Xbox Game Pass à "des endroits où la console n'est pas la première". Pour ces endroits, il a suggéré de dire "Hé, voulez-vous regarder 30 secondes de publicité et ensuite avoir deux heures de jeu en streaming ?" (via VGC).

"En Afrique, 50 % de la population est âgée de 23 ans ou moins et dispose d'un revenu disponible de plus en plus important, avec des téléphones portables et des appareils mobiles. Nous pouvons donc nous lancer avec nos propres modèles commerciaux et dire qu'il y a des millions de joueurs que nous n'aurions jamais pu atteindre, et maintenant nous pouvons le faire avec nos modèles commerciaux".

Initialement rapportés par TweakTown, les projets de Stuart pourraient bouleverser le paysage du streaming de jeux vidéo, s'ils se traduisent par des pratiques commerciales tangibles.

Lors du sommet Wells Fargo TMT qui s'est tenu le 28 novembre, M. Stuart a souligné la portée de l'objectif plus large de Microsoft d'apporter Game Pass "à tous les écrans qui peuvent jouer à des jeux". Cependant, ces nouvelles citations rapportées par TweakTown jettent un nouvel éclairage sur l'approche potentielle de Microsoft pour déployer le service de streaming Xbox Game Pass à l'échelle mondiale.

Comme nous savions déjà que Stuart avait fait allusion à un "changement de stratégie" pour l'entreprise, il n'est pas surprenant que Microsoft expérimente ce type d'approche aventureuse en matière de monétisation. Nous savons également que les ambitions de Microsoft d'atteindre "tous les écrans" comprennent "les smart TV [...] les appareils mobiles, ce qui signifie [atteindre] ce que nous aurions considéré comme des concurrents dans le passé, comme PlayStation et Nintendo".

Étant donné que le Xbox Game Pass coûte "plus d'un milliard de dollars par an", il est clair que Microsoft souhaite tirer le meilleur parti de son ambitieux service d'abonnement. L'ajout potentiel d'une approche de la monétisation axée sur la publicité pourrait peut-être s'avérer bénéfique pour l'entreprise à long terme.

