Xbox veut proposer le Game Pass et des "expériences exclusives" à Nintendo et PlayStation

Le directeur financier de Xbox, Tim Stuart, s'est exprimé sur les objectifs futurs de l'entreprise, notamment sa "mission" d'apporter à terme son service d'abonnement, Xbox Game Pass, sur "tous les écrans qui peuvent jouer à des jeux". Cela inclut les appareils de sociétés concurrentes, comme la Nintendo Switch et la PlayStation.

Selon GameSpot, Stuart a mentionné cela lors d'un discours au Wells Fargo TMT Summit cette semaine. Reconnaissant que "c'est un peu un changement de stratégie" par rapport à ce que l'entreprise a fait auparavant, il a déclaré : "Nous n'annonçons rien de très large, mais notre mission est d'apporter nos expériences exclusives [et] nos services d'abonnement à tous les écrans qui peuvent jouer à des jeux".

"Cela signifie les smart TV, les appareils mobiles et ce que nous aurions considéré comme des concurrents dans le passé, comme la PlayStation et Nintendo".

Xbox n'a pas hésité auparavant à évoquer l'expansion sur la Nintendo Switch. L'année dernière, le PDG de Microsoft Gaming, Phil Spencer, a confirmé que Microsoft avait "pris un engagement de 10 ans pour apporter Call of Duty à Nintendo" suite à l'acquisition d'Activision. Il a également déclaré que "Microsoft s'engage à aider à apporter plus de jeux à plus de gens - quelle que soit la manière dont ils choisissent de jouer".

En outre, en octobre de cette année, Spencer a réaffirmé qu'il souhaitait que les joueurs de Call of Duty sur PlayStation - et "à l'avenir, sur Nintendo" - aient "le sentiment de faire partie à 100 % de la communauté". Dans le même temps, il a affirmé qu'à la suite de l'acquisition d'Activision, la parité entre toutes les plateformes s'appliquerait aux futurs lancements de Call of Duty et à leur contenu.

Pour en revenir à la dernière déclaration de Stuart, il convient de noter qu'il a spécifiquement déclaré qu'il "n'annonçait rien de manière générale", et qu'il n'y a donc aucune garantie que les plans idéaux de Xbox se concrétisent.

Si vous êtes un fan de Xbox à la recherche d'un nouveau jeu, vous pouvez trouver de brillantes recommandations dans notre liste de jeux Xbox Series X. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à ce qui sortira d'ici la fin de l'année et au-delà grâce à notre récapitulatif des jeux à venir.