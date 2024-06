Asus ROG Ally X arrive enfin avec des spécifications et un matériel améliorés

Après une révélation quelque peu décevante via un livestream officiel d'Asus, l'Asus ROG Ally X a enfin été entièrement annoncé. Bien qu'il ne soit pas un véritable successeur de l'original ROG Ally, il s'agit d'une réédition mise à jour avec des améliorations substantielles découlant des retours des acheteurs.

Le ROG Ally X est toujours équipé du processeur AMD Ryzen Z1 Extreme, mais bénéficie d'une amélioration du stockage, de la RAM, de la durée de vie de la batterie et d'un boitier mis à jour pour une meilleure ergonomie, refroidissement et connectivité. Il utilise également Armoury Crate SE 1.5, une version mise à jour de l'interface utilisateur du ROG Ally original avec de nouvelles options de menu et des outils pour simplifier l'organisation des jeux vidéo sur les boutiques PC.

Image 1 of 4 (Image credit: Asus) (Image credit: Asus) (Image credit: Asus) (Image credit: Asus)

La nouvelle liste de spécifications du ROG Ally X comprend un SSD M.2 2280 de 1 To, une RAM LPDDR5X-7500 de 24 Go, une batterie de 80 Wh, des joysticks améliorés avec des ressorts plus rigides et une durée de vie de cinq millions de cycles, et une croix directionnelle plus précise. Il dispose également d'une carte mère redessinée avec un emplacement au format M.2 2280 pour une mise à niveau plus facile, et de deux nouveaux ports USB Type-C (remplaçant le port XG Mobile de l'original).

Le refroidissement a également été amélioré pour mieux supporter le matériel augmenté. Cela inclut de nouveaux ventilateurs qui sont 23 % plus petits mais poussent jusqu'à 24 % plus d'air à travers une troisième ouverture, tout en maintenant le panneau jusqu'à 6°C plus frais au toucher.

La répartition du poids, les poignées, les boutons et l'emplacement des sticks ont également été retravaillés pour une prise en main plus naturelle pour les joueurs. Il est intéressant de noter que le ROG Ally X ne pèse que 70 grammes de plus que l'original, malgré des spécifications beaucoup plus robustes et un châssis légèrement plus grand. Ce nouveau modèle est également disponible en noir au lieu de la couleur blanche de l'ancienne version.

Il est actuellement disponible en précommande sur le site officiel pour 899,99 €. Sa sortie officielle est prévue pour le 22 juillet 2024.

Le ROG Ally X d'Asus pourrait être un concurrent sérieux

Bien qu'Asus ne le qualifie pas de véritable suite à son appareil de jeu portable pour PC (ce qui est logique puisqu'il a toujours le même processeur, écran et design général), la liste des changements de qualité de vie reste impressionnante. Ce qui impressionne le plus, c'est que ces changements ont tous été faits grâce aux retours des utilisateurs, même sur certains aspects que le fabricant avait fermement fixés auparavant, comme le port XG Mobile étant remplacé par les ports USB-C beaucoup plus pratiques et largement utilisés.

D'autres améliorations, comme presque toutes les spécifications étant doublées ou autrement améliorées, étaient clairement basées sur les innombrables vidéos d'acheteurs augmentant leur propre ROG Ally pour ajouter plus de mémoire, une meilleure carte mère, un meilleur stockage, plus de ports, etc. C'est simple mais rafraîchissant de voir qu'une grande entreprise comme Asus prête encore une attention aussi minutieuse à sa base d'utilisateurs.

The Verge a récemment eu l'occasion de tester le ROG Ally X et, à en juger par cela, il pourrait bien être l'appareil de jeu portable pour PC qui rivalise véritablement avec le Steam Deck, ainsi que le Lenovo Legion Go en termes de puissance et de qualité pure.