Call of Duty : Warzone Mobile sera enfin lancé dans le monde entier le mois prochain

Call of Duty : Warzone Mobile est enfin prêt à être lancé dans son intégralité le mois prochain, après la décision de retarder le jeu à la fin de l'année dernière.

Call of Duty : Warzone Mobile est un jeu de tir mobile gratuit qui succède à Call of Duty : Mobile et qui semble vouloir offrir une expérience de jeu portable encore plus proche de ses homologues sur console. Proposant une progression croisée avec Call of Duty : Warzone et Call of Duty : Modern Warfare 3 sur PC, Xbox Series X|Series S, Xbox One, PlayStation 5 et PlayStation 4, Warzone Mobile vous permettra d'accéder à la majorité de votre contenu déverrouillé en jeu.

Terminer des matchs dans Warzone Mobile contribuera également à votre niveau de joueur, à votre niveau d'arme et à la progression globale de votre passe de combat, vous offrant ainsi la possibilité de continuer à vous améliorer lorsque vous n'êtes pas chez vous. Bien que le jeu ne soit actuellement disponible que de manière limitée dans certaines régions, une récente publication sur le blog officiel de Call of Duty a confirmé qu'il sera lancé mondialement pour les appareils Android et iOS le 21 mars 2024.

En plus de la progression croisée, l'article de blog décrit également certaines des fonctionnalités que les joueurs peuvent s'attendre à voir lors du lancement complet. Il s'agit notamment du retour tant attendu de la carte Verdansk, très appréciée des fans, dans un gigantesque mode de bataille royale à 120 joueurs. Nous aurons également droit à l'île Rebirth dans un mode Résurgence à petite échelle de 48 joueurs.

Malgré son nom, Warzone Mobile proposera également des modes multijoueurs de base tels que Match à mort, Domination, Elimination confirmée, Recherche et Destruction et Hardcore. Les cartes vont de Shipment à Shoot House en passant par Scrapyard, probablement toutes basées sur les récentes versions de Modern Warfare 3.

Si vous souhaitez essayer le jeu, sachez que vous pouvez obtenir des récompenses intéressantes en vous inscrivant à l'avance à l'application sur votre appareil. Ces récompenses comprennent le skin d'opérateur Condamné pour Ghost, le plan d'arme M4 Archfiend, le plan d'arme Prince de l'enfer, le sticker Flamme de l'ennemi et l'emblème Dark Familiar.

Pour en savoir plus sur les jeux mobiles, consultez notre guide du meilleur téléphone de gaming.