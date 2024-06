Call of Duty : Black Ops 6 rétablit le système de prestige

Le Direct Call of Duty : Black Ops 6 s'est achevé et a permis aux fans de la série de jeux de tir à la première personne (FPS) d'obtenir une foule de nouvelles informations sur le prochain opus. L'une des plus grandes révélations de l'émission est sans aucun doute le fait que le système de prestige traditionnel fera son retour dans Call of Duty : Black Ops 6.

Cela signifie que les joueurs qui atteignent le niveau maximum auront la possibilité de repartir à zéro sans aucun des équipements qu'ils ont débloqués et de recommencer tout le parcours. Le jeu proposera dix prestiges, chacun avec ses propres récompenses qui vous permettront d'afficher votre statut.

Les joueurs qui atteindront le maximum de prestige dix pourront alors accéder à un nouveau mode maître de prestige qui offrira un millier de niveaux supplémentaires à franchir et une mystérieuse « récompense classée » à obtenir en cours de route. Il est important de noter que tous les niveaux de prestige seront disponibles dès le lancement, afin que vous puissiez commencer à progresser dès le départ.

Lawrence Metten, directeur associé de la conception chez Treyarch, le développeur de Call of Duty : Black Ops 6, a décrit ce changement comme étant le résultat d'un « objectif visant à rendre les niveaux et l'XP plus importants que jamais ». Il a ajouté que le studio avait « tiré le meilleur des systèmes de prestige des précédents Call of Duty pour les rendre plus importants et plus gratifiants que jamais ».

Successeur de Call of Duty : Black Ops Cold War, Call of Duty : Black Ops 6 a été révélé à l'origine par une série de teasers énigmatiques. Un mystérieux site web avait notamment été mis en ligne avec des extraits de vidéos montrant des vandales en train de dégrader le Mont Rushmore avec des graffitis. Le jeu devrait être lancé le 25 octobre 2024 et sera disponible dans le cadre du Xbox Game Pass dès le premier jour.

Vous aimerez aussi