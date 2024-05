Call of Duty Modern Warfare 3 Saison 4 : dernières cartes et modes, ainsi que d'autres changements

La saison 4 de Call of Duty : Modern Warfare 3 a été lancée, introduisant du contenu inédit ainsi que de nombreuses mises à jour d'équilibrage.

Activision a révélé les notes de mise à jour en même temps que le lancement de la saison, qui détaillent tout ce que les joueurs doivent savoir avant de se lancer. Cela inclut plusieurs nouvelles cartes multijoueurs 6v6, six nouveaux modes et un nouveau pass de combat avec de toutes nouvelles récompenses.

Comme pour la Saison 3, le jeu a ajouté deux nouvelles cartes au lancement de la Saison 4 - Tokyo et Paris - et deux autres devraient arriver plus tard dans la saison, Incline et Das Gross.

Les joueurs pourront découvrir ces cartes avec trois nouveaux modes au lancement, Demolition, Hyper Cranked et Cache, tandis que Mutation, Tirs dans la tête uniquement et Havoc seront disponibles au cours de la saison.

(Image credit: Activision)

Il y a également un tas de nouvelles armes à gagner grâce au passe de combat de cette saison, y compris le retour du fusil de précision Kar98k, de la mitraillette Superi 46, du fusil à pompe Reclaimer 18, ainsi que de l'arme de mêlée Sledgehammer, cette dernière pouvant être gagnée lors des défis hebdomadaires de la mi-saison.

Par ailleurs, huit nouvelles pièces détachées arriveront tout au long de la saison 4, chacune étant un kit de conversion complet pour les armes préférées des fans.

Parmi ces pièces, citons le fusil d'assaut JAK Harbinger Kit M4, décrit comme une arme rapide avec une cadence de tir lente, l'arme de poing JAK Gunslinger Basilisk, un revolver pouvant contenir huit cartouches de .357 avec une cadence de tir accrue, et le lanceur JAK Thumper-656 RGL-80, dont la portée et le recul ont été améliorés, mais qui débloque également l'utilisation d'un chargeur à tambour de grande capacité pour le FJX Horus.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Activision a également mis en avant les correctifs apportés par le dernier patch, notamment des améliorations de la stabilité et des performances, ainsi que des problèmes qui provoquaient des animations incorrectes à la première personne.

En ce qui concerne la personnalisation, il est désormais possible d'équiper de camos le Blueprint du gant B.E.A.S.T. pour le Gladiateur, et l'équipement du skin Karaage sur le fusil d'assaut MCW ne devrait plus provoquer d'erreur.

Pour plus de détails sur la saison 4 et d'autres ajustements généraux de l'UIX et du gameplay, vous pouvez consulter les dernières notes de patch.