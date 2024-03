Vision Pro : Apple confirme son lancement à l'international cette année

Le casque VR Apple Vision Pro a impressionné de nombreuses personnes ayant eu l'occasion de l'essayer, mais un problème majeur empêche actuellement le dispositif d'être à la portée de tous : sa disponibilité. Si on réside hors des États-Unis et qu'on souhaite en acquérir un, c'est peine perdue. Cependant, la situation est sur le point de changer. En effet, Tim Cook a confirmé que le casque serait lancé dans au moins un autre pays cette année : la Chine.

Apple avait déjà laissé entendre qu'une sortie plus large de l'Apple Vision Pro était prévue pour 2024. S'exprimant lors du Forum de développement de la Chine à Pékin durant le week-end, Tim Cook a spécifiquement mentionné la Chine comme l'un des pays chanceux qui devraient recevoir le casque avant la fin de l'année.

Au-delà de la confirmation de la sortie en Chine, Cook n'a pas révélé de date de sortie spécifique ni de tarification. Cependant, une sortie de Vision Pro hors des États-Unis avant juin 2024 avait été évoquée par des analystes plus tôt cette année, et il est peu probable que la Chine soit le seul pays où il sera lancé.

Une version mondiale du Vision Pro sera-t-elle bientôt disponible ?

La Chine, le Japon, le Canada, l'Australie et le Royaume-Uni, entre autres, sont des régions où Apple cherche à recruter un 'Spécialiste de l'Expérience de Briefing' pour le Vision Pro. Lorsque les offres d'emploi ont été repérées, on pensait qu'elles indiquaient où pourrait commencer la sortie élargie du Vision Pro, et la confirmation de Cook concernant la Chine suggère que cela pourrait bien être le cas.

Ainsi, il ne serait pas surprenant de voir le Royaume-Uni et l'Australie (et les autres) accueillir la sortie de l'Apple Vision Pro en même temps que la Chine. Comme mentionné précédemment, l'analyste Apple Ming-Chi Kuo avait suggéré que Apple pourrait lancer le Vision Pro hors des États-Unis avant la WWDC, prévue en juin, donc nous pourrions être à seulement un ou deux mois de voir le Vision Pro entre les mains de plus de personnes.

Si l'acquisition du casque Apple vous intéresse, nous suggérons de lire d'abord notre test de l'Apple Vision Pro pour vous aider à décider si le dispositif, vendu à 3 500 dollars (environ 3 200 euros), vaut l'investissement pour vous.

