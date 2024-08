Samsung étend Circle to Search aux Galaxy milieu de gamme

Circle to Search est devenu l'un des outils préférés des utilisateurs d'Android grâce à son mode de recherche intuitif. Trouver où acheter cette paire de lunettes de soleil cool que vous avez vue sur Instagram est aussi simple que de l'encercler avec votre doigt. Cet outil est si populaire que Google envisage d'ajouter une version de cette fonctionnalité à son navigateur Chrome.

Samsung, reconnaissant son utilité, a décidé de déployer Circle to Search sur cinq appareils supplémentaires. Trois des modèles de milieu de gamme de la société, les Galaxy A34 5G, Galaxy A35 5G et A54 5G, reçoivent les mises à jour ainsi que l'ensemble de la série Galaxy Tab S9 FE. La gamme de tablettes comprend le modèle de base, la Tab S9 FE Plus et la S9 FE 5G. Avec cette mise à jour, plus de 30 appareils prennent en charge Circle to Search (près de 40 si l'on compte la série Pixel 9 récemment dévoilée).

(Image credit: Samsung)

Si l'on se réfère à l'annonce officielle, cette version de la fonctionnalité ne semble pas présenter de limites. Elle fonctionne au même niveau que Circle to Search sur les appareils haut de gamme. Samsung indique que les utilisateurs peuvent « entourer, surligner ou toucher n'importe où sur l'écran pour sélectionner » une ligne de texte spécifique, un objet dans une image ou une vidéo qu'ils souhaitent rechercher.

C'est une surprise, car Circle to Search utilise une technologie d'intelligence artificielle que l'on ne trouve normalement que sur des téléphones plus coûteux comme le Galaxy S24. Au départ, on pensait que seuls les appareils comme la série Galaxy S24 de Samsung disposaient d'un matériel suffisamment puissant pour prendre en charge la nouvelle vague d'IA. Il est clair que ce n'est pas le cas.

Il convient de mentionner qu'une fuite datant de début août affirmait que Samsung avait l'intention d'étendre Galaxy AI à plusieurs modèles de milieu de gamme. Les trois modèles qui ont gagné Circle to Search pourraient n'être que le premier groupe.

Disponibilité de Circle to Search

Il y a plusieurs choses à savoir à propos de ce correctif qui commencera à être déployé le 22 août. Samsung précise que sa disponibilité « peut varier selon le modèle d'appareil et le marché », ce qui semble indiquer qu'il ne s'agit pas d'un déploiement mondial. Les performances et la qualité générale de Circle to Search dépendent du « cadrage de l'image encerclée », de la clarté et d'autres facteurs.

Nous avons contacté le géant de la technologie pour obtenir plus d'informations sur la disponibilité de la mise à jour dans les différentes régions du monde. Cette histoire sera mise à jour si nous recevons une réponse.

Si vous êtes à la recherche d'un nouvel appareil mobile, n'oubliez pas de consulter la liste des meilleurs téléphones bon marché de 2024 établie par TechRadar.