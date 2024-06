Les MacBooks à écran tactile pourraient être lancés dans les « prochaines années »

Apple a récemment mis à jour sa gamme de MacBook avec des modèles exceptionnels comme le MacBook Air M3, améliorant notablement les performances. Cependant, une caractéristique attendue n'a pas fait son apparition dans les derniers modèles : l'introduction d'un écran tactile.

Les MacBooks intégreront-ils un jour un écran tactile ? C'est l'une des grandes questions que se posent les fans de Mac, surtout que des concurrents comme Lenovo et Samsung dominent le marché des meilleurs ordinateurs portables à écran tactile, sans être défiés par Apple.

On peut supposer que l'une des principales raisons pour lesquelles on n'a pas encore vu de MacBook avec écran tactile est l'impact potentiel négatif sur les ventes d'iPad. Les nouveaux modèles d'iPad Pro sont conçus pour offrir une expérience la plus proche possible d'un MacBook sans pour autant acheter un MacBook.

Mark Gurman de Bloomberg, un informateur réputé d'Apple, a noté dans sa newsletter Power On que : « Apple prévoit d'ajouter la prise en charge des écrans OLED et tactiles aux Macs dans les prochaines années. Mais il semble plus engagé à différencier ses tablettes et ses ordinateurs les uns des autres plutôt qu'à satisfaire les clients qui veulent quelque chose de plus. »

Ce que cela impliquerait pour Apple

Bien que Gurman ait souvent été assez précis avec ses prédictions et ses délais, on ne peut être certain de quelque chose qu'une fois qu'Apple l'a annoncé. Cela dit, le raisonnement de Gurman est logique.

Introduire des capacités tactiles dans la gamme MacBook nécessiterait une refonte des iPads d'Apple pour les séparer complètement des Macs, de sorte que même si les consommateurs avaient un MacBook tactile, il y aurait encore suffisamment de raisons pour acheter un iPad (en dehors de sa portabilité).

De plus, pour effectuer un changement aussi radical que celui d'un écran tactile, macOS aurait également besoin d'une mise à jour massive pour accueillir cette nouvelle fonctionnalité. Pour les amateurs du système d'exploitation Mac, c'est réjouissant.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

macOS devrait recevoir de nouvelles améliorations alimentées par l'IA lors de la WWDC 2024 d'Apple la semaine prochaine et semble bénéficier d'une refonte importante par rapport à Sonoma 14. La nouvelle interface potentielle pourrait nécessiter des ajustements du support pour la souris et le clavier, et pourrait ouvrir la porte à des MacBooks pliables dans un avenir proche (où un écran tactile serait nécessaire, bien qu'il puisse être implémenté comme un clavier virtuel).

Quoi qu'il en soit, l'idée d'un MacBook à écran tactile est enthousiasmante, et le fait que Gurman commente maintenant la perspective d'un tel appareil donne plus de crédibilité à la rumeur (qui circule depuis un certain temps).

Il est difficile de dire où un tel développement mènerait les futurs iPads, bien qu'ils pourraient se diriger vers des dispositifs purement destinés aux loisirs et aux activités artistiques (en dehors des modèles Pro). Nous avons encore un long moment à attendre, donc tout ce que nous pouvons faire, c'est spéculer et espérer.