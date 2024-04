La dernière mise à jour de macOS Ventura a laissé les propriétaires de vieux Mac, abandonnés à leurs problèmes

Les utilisateurs de macOS Ventura, le prédécesseur de macOS Sonoma (le dernier système d'exploitation pour les Macs et MacBooks modernes), ont découvert quelques problèmes après avoir installé la dernière mise à jour, macOS Ventura 13.6.6. Cette mise à jour a été publiée le 25 mars, en même temps que la version 14.4.1 de Sonoma. Apparemment, les personnes souhaitant mettre à jour macOS Ventura ont rencontré des problèmes liés au micrologiciel (le micrologiciel désigne les composants logiciels qui font le lien entre le matériel et le logiciel d'un appareil).

Ventura est le dernier système macOS que de nombreux modèles Mac plus anciens peuvent exécuter, car macOS Sonoma ne prend en charge que les Mac et MacBooks à partir de 2018 (l'iMac Pro de 2017 est également pris en charge), donc les mises à jour pour l'ancien système d'exploitation sont particulièrement importantes pour des raisons de sécurité et de fonctionnalité.

Depuis la sortie de la mise à jour, les utilisateurs se sont rendus sur des sites web tels que les forums communautaires d'Apple pour exprimer leur mécontentement à l'égard de Ventura 13.6.6. GottaBeMobile a répertorié un certain nombre de ces messages qui traitent de problèmes de connectivité Wi-Fi, de problèmes de messagerie, de problèmes de sauvegarde Time Machine, de problèmes avec les écrans des utilisateurs, de décalage notable dans l'interface utilisateur (UI), de problèmes avec les accessoires externes, de problèmes avec les applications de base (les applications d'Apple) et les applications tierces telles que Microsoft Teams, et bien plus encore. Selon GottaBeMobile, il ne s'agit là que d'une sélection et d'une partie d'un plus grand nombre de problèmes auxquels les utilisateurs sont confrontés avec Ventura 13.6.6.

GottaBeMobile a vérifié par lui-même le fonctionnement de Ventura 13.6.6 après sa sortie sur un MacBook Pro 2017, confirmant les rapports d'autres utilisateurs sur le décalage induisant la frustration dans l'interface utilisateur.

Aujourd'hui, les utilisateurs concernés espèrent voir une nouvelle mise à jour de Ventura qui remettra les choses en ordre, mais cela pourrait prendre quelques semaines. D'ici là, les utilisateurs devront essayer les solutions suggérées par d'autres, telles que l'activation et la désactivation du Wi-Fi et du Bluetooth, le redémarrage de l'appareil, etc. Toutefois, si ces problèmes sont dus à un problème fondamental de la mise à jour de Ventura, ces solutions pourraient n'être que temporaires.

(Image credit: Shutterstock/Farknot Architect)

L'espoir d'une mise à jour de macOS Ventura pleine de correctifs

Apple développe et teste actuellement de nouvelles versions logicielles pour une série de ses produits, dont le Mac, l'iPhone, l'Apple Watch et d'autres, qui devraient être publiées en mai, ou éventuellement lors de la WWDC, sa conférence centrée sur les logiciels, qui se tiendra en juin.

Il est probable que macOS 15, la suite de macOS 14 Sonoma, soit présenté à la WWDC, et macOS Ventura pourrait être mis à jour à cette occasion pour corriger ces problèmes.

Comme Apple considère vraisemblablement Ventura comme un système d'exploitation ancien, il est peu probable que la société se lance dans un grand débat sur une mise à jour (surtout s'il s'agit de corriger des bugs gênants), alors qu'elle préférerait présenter la dernière version de macOS.

Il faut espérer qu'Apple entende les commentaires des utilisateurs, car ils sont assez forts et clairs, et qu'elle prenne le temps de corriger Ventura. On comprend que, à l'instar de ses pairs, Apple souhaite inciter les utilisateurs à passer à du matériel et des logiciels plus récents, mais dans le climat économique actuel, cela n'est peut-être pas possible pour beaucoup de gens. En attendant, Apple devrait s'assurer que les clients qui ne peuvent pas passer à la dernière version de macOS sont toujours pris en charge.