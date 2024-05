Nouveau Lumix S9 plein format de Panasonic : plus petit que le Fujifilm X100VI, mais a-t-il le même potentiel ?

Panasonic vient d'annoncer un nouvel appareil photo sans miroir plein format qui cible sans complexe les créateurs de contenu, le Lumix S9. Il présente un design compact et dynamique, ainsi que sa propre version, sans doute plus sophistiquée, des simulations de film de Fujifilm : Real Time LUTs de Fujifilm.

Le Lumix S9 est également le plus petit appareil photo plein format à monture L de Panasonic, plus petit que le Fujifilm X100VI et similaire en taille au Sony A7C II. Il sera commercialisé avec un nouvel objectif pancake 26 mm F8, tandis qu'un nouveau zoom compact 18-40 mm f/4,5-6,3 a également été dévoilé comme étant en cours de développement.

En plus du nouveau matériel, une nouvelle application Lumix Lab dédiée a été lancée sur les boutiques iOS et Android. Compatible avec le Lumix S9, elle est conçue pour faciliter et accélérer le téléchargement d'images, les modifications et le partage de contenu à partir de votre appareil photo Lumix.

Nous avons déjà passé un peu de temps avec le nouvel appareil photo de Panasonic et nous vous dirons si le tout nouveau capteur plein format est à la hauteur dans notre test pratique du Lumix S9.

(Image credit: Panasonic)

Le Lumix S9 est disponible à partir de juin 2024 en quatre couleurs (voir ci-dessus) : Noir, Vert, Rouge et Bleu, et coûte 1 699 € corps seul, tandis que le nouvel objectif pancake 26mm f/8, qui ne pèse que 2,04oz / 58g, coûte 239 € et est également disponible à partir de juin 2024.

Il n'y a pas encore d'information sur les prix de l'offre groupée avec l'un ou l'autre des nouveaux objectifs annoncés, mais vous pouvez acheter le Lumix S9 avec le fiable 20-60 mm f/3.5-5.6 pour 1 999 €, ou le récent objectif de voyage de Panasonic, le 28-200 mm f/4-7.1, pour 2 499 €. Le prix australien de ce dernier est à confirmer.

Le prix du boîtier seul fait du Lumix S9 l'appareil photo plein format le moins cher de Panasonic au lancement, et il est livré avec la plupart des mêmes technologies que le Panasonic Lumix S5 II - que nous avons classé comme le meilleur appareil photo vidéo de 2023 - y compris les photos 24,2MP, l'enregistrement vidéo 6K open gate et une superbe stabilisation de l'image. Il y a beaucoup de choses à aimer dans le Lumix S9, mais en tant que nouveau type d'appareil photo Lumix, comment s'en sort-il ?

Analyse du Lumix S9 : un modèle de première génération

Sur le plan conceptuel, le Lumix S9 est un peu comme le Sony ZV-E1 : il embarque les fonctions vidéo sophistiquées d'un reflex dans un boîtier plus petit et sans viseur. Le ZV-E1, que nous considérons comme l'une des meilleures caméras de vlogging, emprunte une grande partie de sa technologie au Sony A7S III, plus cher, et y ajoute des fonctions d'intelligence artificielle pour les YouTubers, tandis que le Lumix S9 est comme un mini Lumix S5 II amusant.

Panasonic a opté pour un design accrocheur afin de séduire la génération TikTok, en proposant le nouveau modèle en quatre couleurs. Panasonic a également créé une application Lumix Lab dédiée qui permet de télécharger, de modifier et de partager des images rapidement et facilement, ce qui pourrait vous permettre d'éviter complètement l'ordinateur.

En plus de l'application, Panasonic a créé un nouveau format vidéo MP4 Lite qui est environ 40 % plus petit que le MP4. L'extraction rapide de fichiers d'un appareil photo est le problème récurrent des appareils photo « classiques », qui sont généralement peu pratiques et lents à connecter, avec des tailles de fichiers impossibles à gérer. Panasonic pense avoir la solution pour mettre rapidement vos contenus en ligne avec le Lumix S9 et l'application Lumix Lab.

Le Panasonic Lumix S9 en rouge cramoisi, avec l'objectif pancake 26 mm F8 monté. (Image credit: Panasonic)

Le Lumix S9 dispose également d'un bouton LUTs en temps réel, qui vous permet d'accéder à un certain nombre de profils de couleurs (LUTs) disponibles dans l'application, y compris vos propres recettes et celles de la galerie de l'application.

Nous avons vu quelque chose de similaire dans le nouveau Fujifilm X-T50, qui dispose d'une molette de simulation de film. Cependant, les LUT en temps réel de Panasonic l'emportent sur les simulations de film de Fujifilm, car vous pouvez appliquer le look ou la recette (LUT) de votre choix, sans être limité à l'ajustement des simulations existantes dans votre appareil photo.

Il y a beaucoup de choses à aimer dans le Lumix S9. Cependant, tout bien considéré, nous pensons que le Lumix S9 aurait dû être un compact à objectif fixe, comme le X100VI, et non un appareil à objectif interchangeable à monture L. Le système ne dispose pas d'objectifs natifs vraiment minuscules, ce qui n'est pas le cas de l'X100VI.

Le système manque d'objectifs natifs vraiment minuscules, à part le nouvel objectif pancake, et nous pensons que le public cible ne voudra pas s'encombrer d'un trop grand nombre d'objectifs, et encore moins d'objectifs trop grands par rapport au boîtier du Lumix S9, ce qui est le cas de la plupart des objectifs actuellement disponibles. L'appareil est également dépourvu de viseur, ce qui faciliterait la visualisation de scènes en pleine lumière.

Le Lumix S9 a du sens à bien des égards, mais il ne conviendra pas à tout le monde. Vous pourrez en savoir plus sur notre expérience dans notre test pratique du Lumix S9, à paraître très prochainement.