Test du Sony A7C II : mises à jour mineures à l'extérieur, grandes améliorations à l'intérieur

Grâce aux derniers systèmes de traitement de Sony, notamment la reconnaissance AI en temps réel et les fonctions vidéo jusqu'alors réservées aux appareils photo haut de gamme Sony Alpha, l'A7C II, idéal pour les voyages, devient une alternative sérieuse à l'A7 IV, plus imposant. Le passage à une résolution de 33 millions de pixels l'éloigne encore davantage du ZV-E1, qui présente un design télémétrique similaire mais un capteur de 12 millions de pixels à la résolution bien inférieure, puisqu'il est principalement conçu pour la vidéo. L'A7C II est un appareil plein format puissant et léger, et contrairement à son prédécesseur, il n'y a que peu de compromis ; vous obtenez toutes les bonnes choses que Sony propose actuellement dans un petit appareil plein format. Notre seule critique serait que le viseur électronique pourrait encore être plus grand, et un port HDMI de taille normale serait excellent. Cependant, ces deux ajouts auraient un impact sur la taille de l'appareil, qui est l'un de ses principaux arguments de vente.

Pourquoi pouvez-vous faire confiance à TechRadar ? Nos examinateurs experts passent des heures à tester et à comparer les produits et services afin que vous puissiez choisir le meilleur pour vous. En savoir plus sur la façon dont nous testons .

Sony A7C II : test en deux minutes

Même en tant qu'appareil photo de voyage satisfaisant, il serait juste de dire que le Sony A7C original n'a pas mis le feu aux poudres, et bien que l'A7C II puisse lui ressembler, de vrais changements ont été apportés. Le boîtier a reçu plusieurs améliorations mineures qui, ensemble, donnent un résultat plus intéressant. La différence la plus notable est l'ajout d'une deuxième molette de contrôle, qui facilite considérablement la manipulation et rend l'appareil beaucoup plus familier aux utilisateurs d'A7 de style reflex traditionnel. Un nouveau bouton personnalisé a été ajouté, ainsi qu'une refonte des commandes arrière pour les rendre plus faciles à presser et à identifier par le seul toucher. Plusieurs petites modifications apportées à l'appareil ont fait l'objet d'une réflexion approfondie.

Cependant, c'est à l'intérieur de l'appareil photo que les changements les plus importants ont eu lieu. L'A7C II est un Sony A7 IV - qui est le meilleur appareil photo sans miroir pour la plupart des gens - avec le même capteur de 33 millions de pixels et le système de traitement Bionz XR. Cependant, il intègre également des fonctionnalités issues des appareils photo Sony plus récents, comme le nouveau système de menu et d'écran tactile du ZV-E1. Le clou du spectacle est la reconnaissance du sujet par l'IA en temps réel, partagée avec le Sony Alpha 7R V. Cette fonction reprend l'excellent système AF de Sony et le rend encore meilleur en utilisant l'IA pour reconnaître un sujet et le maintenir dans la mise au point, même s'il n'y a pas d'œil sur la photo. Le fait que cette fonction fonctionne en temps réel en vidéo en fera l'appareil préféré au Sony A7 IV, surtout avec la possibilité de charger des LUTs dans l'appareil pour les utiliser avec les profils d'image S-Log. Sans pouvoir faire de comparaison directe, la vitesse, la précision et l'intelligence du système autofocus semblent aussi rapides que sur les autres nouveaux appareils photo Sony, que ce soit en photo ou en vidéo.

(Image credit: Future)

Il s'agit d'un ensemble impressionnant de fonctionnalités pour les vidéastes, les séquences 4K 30p étant réalisées à partir de la lecture pleine résolution 7K du capteur, qui est ensuite sous-échantillonnée sans saut de ligne ni regroupement de pixels. L'A7C II peut également filmer en 4K à 60 images par seconde, mais uniquement en mode Super35/APS-C recadré. La Full HD est disponible jusqu'à 120 images par seconde, et l'appareil est équipé de prises pour micro et casque, ainsi que d'une prise micro HDMI. La caméra peut également être alimentée par une batterie d'alimentation USB-C ou par le secteur pour le tournage de vidéos.

En ce qui concerne la qualité d'image, nous avons affaire à une valeur connue puisque le capteur est le même que celui utilisé dans le Sony A7 IV, l'un des appareils photo hybrides les plus populaires du marché. Nous serions heureux de photographier à tous les réglages de sensibilité, sauf les plus élevés (51 200 et 102 400 ISO), bien que les meilleurs résultats soient évidemment obtenus à moins de 6400 ISO. La qualité d'image est légèrement supérieure à celle de l'A7 IV, le nouveau traitement AI contribuant à améliorer la balance des blancs et les couleurs dans les zones d'ombre. Les couleurs ont également été améliorées pour produire des tons de peau plus naturels.

(Image credit: Future)

Alors que l'A7C original était peu inspirant en termes de fonctionnalités, l'A7C Mark II est doté des technologies les plus récentes et les plus performantes de la gamme Alpha de Sony, le tout dans un boîtier petit et léger, ce qui en fait un compagnon de voyage idéal. Nous l'associerions volontiers aux objectifs Sony FE 24 mm f/2,8 G et FE 40 mm f/2,5 G pour créer une superbe configuration d'appareil photo de voyage pour la prise de vue photo et vidéo. Avec une telle configuration, l'A7C II ou son frère, l'A7CR, pourrait remplacer le Sony RX1 Mark II.

Cet appareil ne conviendra pas à tout le monde, et certains préféreront encore un appareil de style plus reflex avec un viseur centré. C'est d'autant plus vrai que si le viseur électronique de l'A7C Mark II a été amélioré, il reste de petite taille. Cependant, pour ceux qui utilisent principalement un écran pour composer leurs images, l'A7C II est un petit appareil photo puissant.

(Image credit: Future)

2 399 €

Pré-commande depuis le 29 août. Expédition à partir de mi-septembre

Le Sony A7C II a été annoncé le 29 août 2023 et est arrivé dans les rayons à la mi-septembre, au prix de 2 399 € pour le boîtier seul ou 2 699 € avec l'objectif FE. Il n'y a pas beaucoup de concurrents proches en termes d'appareils photo plein format de type télémétrique. Le choix logique serait le Leica M10R, mais il s'agit d'un type d'appareil très différent en termes de fonctionnement et de fonctionnalités, et il est trois fois plus cher.

Il est doté d'un capteur CMOS de 24MP à rétroéclairage et de la vidéo 4K, mais ne dispose pas de la stabilisation du capteur intégrée à l'appareil photo, ni de la vitesse de l'AF et des fonctionnalités de l'A7C II. Si l'on s'éloigne des appareils de type télémétrique, la comparaison la plus évidente est l'A7 IV de Sony, qui est doté du même capteur de 33 Mpx et dont le prix est similaire. Le Nikon Z6 II est notre autre choix de comparaison, car il est proposé à un prix comparable.

(Image credit: Future)

Un autre appareil, l'A7CR, arrive en même temps que cet appareil photo. Il s'agit essentiellement du même appareil que l'A7C II, mais il est équipé du capteur 61MP de l'A7R V. Il coûte 3 699 € et est également disponible à la mi-septembre.

L'A7CR est livré avec une poignée accessoire, qui sera également disponible séparément afin de pouvoir être utilisée avec l'A7C II. Nous attendons la confirmation du prix de la poignée.

L'A7C original n'est pas abandonné et restera dans la gamme Sony dans l'avenir immédiat.

Prix : 4.5/5

Sony A7C II : caractéristiques techniques

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Sony A7C II Capteur 33MP BSI CMOS plein format Vidéo : 4K 60p Points AF : Détection hybride phase/contraste à 759 points LCD: Écran tactile à angle variable de 3,0 pouces, 1,03 m-dot Viewfinder: EVF OLED de 2,36 m de points, 0,39 pouce Memory cards: Unique UHS-II Connectivity: Wi-Fi / Bluetooth Max burst: Obturateur mécanique 10 images/seconde (C-AF) Size: 124 x 71.1 x 63.4mm Weight: 525g

Sony A7C II : design

Appareil photo hybride plein format, petit et léger, avec stabilisation intégrée à l'appareil photo

Cadrans de contrôle avant et arrière

Écran articulé en façade pour les selfies et le vlogging

Lorsque l'A7C original est sorti, il était le plus petit et le plus grand appareil photo hybride plein format avec stabilisation du capteur dans l'appareil photo. Cette dernière mise en garde est nécessaire, car le Sigma fp est l'appareil photo hybride plein format le plus petit et le plus léger, mais il dispose d'une stabilisation électronique pour la prise de vue vidéo. Le nouvel A7C II conserve le titre de plus petit et plus léger, mesurant 124 × 71,1 x 63,4 mm et pesant 525 g.

Au premier coup d'œil, l'A7C II est identique à la version originale de l'appareil. Toutefois, le boîtier de l'appareil a subi quelques modifications mineures mais significatives. Le changement le plus évident est l'ajout d'une molette de sélection à l'avant, alors qu'auparavant, il n'y avait qu'une molette à l'arrière. Nous avions l'habitude d'utiliser une molette avant pour l'ouverture et une molette arrière pour la vitesse d'obturation. Le fait d'avoir les deux molettes aligne l'appareil sur les autres A7 et, du point de vue de la manipulation, ce petit ajout devrait rendre l'appareil beaucoup plus attrayant pour de nombreux utilisateurs de Sony.

Image 1 of 3 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Le deuxième changement notable est une omission. Les repères sur la molette supérieure, qui était auparavant la molette de compensation d'exposition, ont été supprimés, ce qui permet de l'utiliser pour d'autres fonctions d'exposition. Avec seulement une molette arrière sur l'appareil précédent, nous pouvons comprendre la nécessité d'avoir une molette secondaire "vide", mais avec la nouvelle molette avant, le besoin est un peu redondant, et nous l'avons laissée réglée sur la compensation de l'exposition.

Un autre ajout est un nouveau bouton personnalisé "C1" à côté du bouton de menu au-dessus de l'écran arrière. De plus, il y a maintenant un commutateur sur le sélecteur de mode d'exposition pour basculer rapidement entre la photo, la vidéo et les modes vidéo lent et rapide.

Par exemple, le bouton d'effacement est concave, ce qui permet de l'identifier facilement au toucher lorsque l'on tient l'appareil photo en face des yeux. De même, le bouton de l'obturateur est désormais plus proéminent. Le port USB-C et la prise micro ont été déplacés en haut du côté de l'appareil photo plutôt qu'en bas. Cela signifie qu'ils se trouvent au-dessus de l'écran, de sorte que les câbles qui traînent n'obstruent pas l'écran lorsque l'appareil est retourné pour être orienté vers l'avant. Enfin, la poignée de l'appareil présente une nouvelle texture, de type similicuir.

(Image credit: Future)

L'accessoire optionnel de la poignée d'extension est une nouveauté. Il ajoute un peu plus à la poignée de l'appareil photo sur la partie inférieure, ce qui en fait un endroit où poser votre petit doigt. Il n'y a pas de boutons ou de cadrans supplémentaires et il s'agit d'une extension physique qui se visse au bas de l'appareil photo tout en permettant d'accéder au compartiment de la batterie. En ce qui concerne la batterie, il s'agit de la batterie Sony NP-FZ100, désormais standard, dont Sony estime qu'elle permet de réaliser 540 photos. Le nombre d'images est réduit d'environ 100 à 200 par rapport à son prédécesseur, en raison du capteur à plus haute résolution et des nouveaux systèmes de traitement de l'appareil photo. Toutefois, en termes concrets, nous n'avons pas remarqué d'impact sur l'utilisation quotidienne de l'appareil photo. Nous n'avons pas eu l'impression que la batterie s'épuisait plus qu'elle ne l'aurait dû. De nos jours, il est facile de recharger la batterie en déplacement. Si vous réalisez des vidéos, qui sont particulièrement gourmandes en énergie, vous serez heureux d'apprendre que l'A7C II peut tirer parti de la charge et de l'alimentation USB-C lorsque vous avez beaucoup de vidéos à réaliser.

L'une des principales critiques formulées à l'encontre de l'A7C original concernait la taille du viseur, qui était utilisable mais aurait pu être amélioré. Si la taille du viseur électronique reste de 0,39, le grossissement est passé de 0,59x à 0,7x, tandis que la résolution reste inchangée à 2,35 millions de points. Il s'agit d'une légère amélioration des spécifications, mais cela rend le viseur beaucoup plus confortable à utiliser. Nous aurions aimé qu'il soit plus grand, mais cela aurait eu un impact sur la taille de l'appareil.

(Image credit: Future)

Si les opérations externes ont été améliorées, il en va de même pour les opérations internes. L'A7C II est doté de la dernière génération du système de menus de Sony, qui présente un code couleur plus direct et est plus facile à parcourir. Le menu est désormais entièrement compatible avec l'écran tactile de l'appareil photo, de sorte que vous pouvez toucher et glisser pour naviguer, comme nous avons tous l'habitude de le faire sur un smartphone.

Les nouveaux ajouts à l'appareil photo s'additionnent indiscutablement. Alors que l'A7C donnait l'impression d'être un appareil destiné uniquement aux débutants et aux vloggers, il s'inscrit désormais davantage dans la lignée du boîtier de type télémétrique que beaucoup espéraient voir apparaître sur l'appareil original. Il semble plus " adulte " et s'inscrit dans la lignée de la gamme A7, au lieu d'être simplement un " Big A6700 ".

Design : 4/5

Sony A7C II : caractéristiques et performances

10 images par seconde avec une mémoire tampon de 1 000 photos

Reconnaissance des sujets par l'IA en temps réel

Stabilisation d'image 5 axes 7-EV

En interne, des améliorations significatives ont été apportées par rapport à l'A7C original. Auparavant, le capteur était un capteur CMOS Exmor R plein cadre de 24,2 millions de pixels. Le nouvel appareil photo utilise désormais le même capteur que l'A7 IV, soit 33 millions de pixels. Bien que l'A7C II ressemble à un A7 IV dans un format différent, il est meilleur dans certains domaines. Par exemple, la stabilisation à 5 axes basée sur le capteur est maintenant indiquée comme étant adaptée à sept arrêts, par opposition aux 5,5 arrêts de l'A7 IV. Il est également doté d'un moteur de traitement AI, identique à celui du Sony A7R V. Il permet de réaliser des progrès en matière de reconnaissance du sujet, ce qui aide principalement l'autofocus à déterminer le sujet sur lequel faire la mise au point, et en détectant le sujet, il peut ajuster l'exposition et la balance des blancs en conséquence.

Alors que nous sommes habitués à des modes de prise de vue en continu impressionnants de 20 à 30 images par seconde, les 10 images par seconde de l'A7C II semblent modérées, mais cela reste un chiffre intéressant pour la plupart des photographes. La cadence de prise de vue maximale de 10 images par seconde peut être utilisée avec l'obturateur électronique et mécanique, tandis que l'autofocus et l'exposition sont également suivis et ajustés entre chaque prise de vue. Toutes ces images sont placées dans la nouvelle mémoire tampon de l'appareil avant d'être enregistrées sur la carte, et plus de 1 000 images JPEG peuvent être sauvegardées en rafale. La capacité de l'appareil est réduite à 44 images brutes ou 20 images brutes et JPEG, mais là encore, pour l'utilisateur cible de cet appareil photo, cela devrait être plus que suffisant. Pour ceux qui souhaitent trouver un bon équilibre entre les images brutes et les images JPEG, des fichiers HEIF sont également disponibles. Nous les avons utilisés à la place des images JPEG pour notre test. Nous avons trouvé que les images étaient plus détaillées, avec une plus grande profondeur de couleur que les JPEG. Malheureusement, nous avons été dans l'impossibilité de vérifier les images brutes lors de la rédaction de l'article en raison de l'absence de logiciel, ce qui devrait changer avec le lancement de l'appareil photo.

Image 1 of 3 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Les cinéastes seront également beaucoup plus intéressés par l'A7C Mark II que par la version originale. Les systèmes de traitement plus modernes permettent d'obtenir la même résolution et les mêmes cadences de prise de vue que l'A7 IV. Le point fort est la séquence 4K 30p, obtenue à partir de la sortie 7K plein cadre et sous-échantillonnée sans regroupement de pixels. Cela devrait permettre d'améliorer la résolution des détails et les couleurs. Il est également possible de filmer en 4K 60p (en mode Super35/APS-C) et en Full HD jusqu'à 120 images par seconde. Tout cela avec un enregistrement interne 10 bits 4:2:2, S-Log3, Cinetone Picture Profile, la stabilisation Active SteadyShot et la récente fonction de compensation Focus Breathing.

Contrairement à l'A7 IV, l'A7C ajoute certaines fonctions du ZV-E1, notamment le cadrage automatique, qui recadre la prise de vue en effectuant un rognage pour aider à cadrer/suivre un sujet particulier dans le cadre. L'enregistrement de logs avec LUTs a également été ajouté. Cela vous permet de filmer en profil d'image S-Log3 et de prévisualiser le rendu d'une LUT, ou même de la graver directement sur le film afin que vous n'ayez pas à l'ajouter en post-production. Il y a également une prise casque et une prise micro HDMI. Si l'on additionne toutes ces fonctionnalités, la Sony A7C Mark II est une excellente caméra pour les cinéastes ; elle est peut-être la meilleure option de la gamme Sony pour les vloggers ou les créateurs de contenu plus occasionnels.

Pendant que nous utilisions l'A7C Mark II, nous avons tourné quelques clips vidéo, y compris un bref vlog à main levée, et nous avons été impressionnés par la facilité avec laquelle nous avons pu obtenir de bons résultats. La mise au point est parfaite grâce au suivi autofocus par détection oculaire, qui reste verrouillé. Nous avons également filmé des grues avec la caméra et nous avons trouvé que le suivi en temps réel des oiseaux était excellent, l'intelligence artificielle reconnaissant que l'oiseau tournait la tête et faisant la mise au point sur la tête de l'oiseau lorsqu'un œil n'était pas visible dans le cadre. Il était rassurant et impressionnant de voir la caméra ajuster la zone de mise au point en temps réel sur l'écran de la caméra pendant l'enregistrement d'une vidéo 4K.

La stabilisation intégrée à l'appareil photo a bien fonctionné lorsque l'on essayait de rester immobile et de photographier un sujet statique, créant un bel effet de " flottement " lorsqu'il y avait un léger mouvement. Le SteadyShot actif a sacrifié une petite partie de l'image, et photographier un sujet statique revient presque à utiliser un trépied. En marchant, l'Active SteadyShot est nettement plus fluide, bien que les mouvements le soient moins lorsqu'il doit bouger, ce qui est simplement dû à la nature de la stabilisation numérique. Dans l'ensemble, les séquences vidéo correspondent à ce que nous attendons de Sony : elles sont claires et nettes et, grâce à la possibilité d'utiliser des LUT, il existe désormais de nombreuses options différentes pour obtenir le look parfait dès la sortie de l'appareil photo.

Caractéristiques et performances : 5/5

Sony A7C II : qualité d'image et de vidéo

Capteur plein cadre de 33 mégapixels

Enregistrement 4K 30p (7K suréchantillonné)/4K 60p (crop)/FullHD 120p

Stabilisation 5 axes, 7EV dans l'appareil photo

Nous avons été surpris d'apprendre que l'A7C II passait d'un capteur de 24,2 Mpixels à un capteur de 33 Mpixels comme celui de l'A7 IV. Cela change la perception de l'appareil, qui était auparavant considéré comme un point d'entrée dans la gamme Sony plein format, un pas en avant pour ceux qui venaient d'appareils tels que le récent A6700. Désormais, le capteur est au même niveau que l'excellent Sony A7 IV et sert presque de modèle alternatif. À bien des égards, les derniers algorithmes de traitement et l'ajout de l'IA font de l'A7C II l'appareil photo à privilégier.

Soit dit en passant, cela pourrait également signifier la fin de la norme des capteurs plein format de 24MP que nous avons connue au cours de la dernière décennie. Si l'on exclut les caméras spécialisées dans la vidéo comme le ZV-E1 et le FX3, le Sony A9 II, vieux de trois ans, est le seul appareil photo de dernière génération à disposer d'un capteur de 24,2 Mpx.

Le capteur peut prendre des photos à des sensibilités comprises entre 100 et 51200 ISO, qui peuvent être étendues à 50-102 400 ISO lors de la prise de vue d'images fixes. La qualité d'image est conforme à ce que l'on peut attendre de la génération actuelle d'appareils photo Sony en termes de détails. Nous avons pris de nombreuses photos avec le nouvel objectif FE 16-35mm f/2.8 G Master II, et la résolution des images s'est montrée plus que suffisante pour produire des photos de paysages larges et détaillées. Même lorsque vous utilisez le mode de recadrage APS-C, vous obtenez toujours des images de 14 millions de pixels, ce qui est largement suffisant pour des tirages de taille moyenne.

Image 1 of 3 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Lors de notre test, nous avons pris des images brutes et des images HEIF. Cela nous a permis de voir la qualité des images HEIF, d'autant plus que nous n'avons pas pu regarder les images brutes en raison d'un manque de support logiciel pendant le test. Nous avons été impressionnés par la plage dynamique des images prises avec des sensibilités plus faibles entre 100 et 400 ISO, avec beaucoup de détails dans les zones d'ombre et de lumière des images HEIF. Nous avons été satisfaits de la manière dont les images ont été traitées dans Adobe Camera Raw. Il est évident que les fichiers bruts seront la meilleure option, mais en tant que format léger permettant d'éditer rapidement des images pour les médias sociaux, nous avons été satisfaits de la manière dont ils ont pu être édités.

En termes de couleurs, tous les styles créatifs et profils d'image habituels de Sony sont présents. Ces dernières années, Sony a travaillé sur le rendu des couleurs et l'A7C II semble aussi bon que les autres appareils photo récents de Sony. Nous avons utilisé le style créatif standard pour nous familiariser avec les caractéristiques de base de l'appareil, et nous avons obtenu des images aux couleurs et au niveau de contraste naturels. Ce style a particulièrement bien fonctionné lorsque nous avons photographié des oiseaux dans une réserve naturelle, les verts étant particulièrement beaux. Nous avons également apprécié le style Vivid, qui produit des images plus proches de celles d'Instagram, avec des couleurs vives et un contraste légèrement plus marqué, sans pour autant paraître trop exagéré.

Image 1 of 3 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Notre seul petit reproche est que nous avons trouvé qu'en mode de mesure multiple, l'image était un peu sombre, et nous avons souvent utilisé la molette de compensation d'exposition pour ajouter environ 0,3 EV afin d'augmenter la luminosité dans les zones d'ombres. Nous avons pu le faire facilement sans sacrifier les détails des hautes lumières, si tant est qu'il y en ait.

Pour la vidéo, l'A7C II est doté de nombreuses fonctionnalités. Néanmoins, nous avons essayé de l'utiliser davantage comme le ferait un vlogger ou un " créateur de contenu " occasionnel, en tournant quelques courtes séquences dans lesquelles nous parlions à l'appareil photo et quelques séquences aléatoires pour tester le fonctionnement de l'autofocus avec le suivi de l'oiseau. Dans l'ensemble, nous avons été impressionnés par la qualité de la vidéo, qui correspond aux couleurs et aux détails que nous avons pu observer avec d'autres caméras Sony. Les séquences 4K, suréchantillonnées à partir de la lecture 7K du capteur, sont particulièrement réussies.

L'A7C II ne dispose pas des modes de prise de vue bruts avancés que l'on pourrait attendre d'un appareil photo plus axé sur la vidéo. Néanmoins, il offre la possibilité d'utiliser des LUT avec ses séquences s-log3 et d'enregistrer les séquences en 10 bits, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui souhaitent passer plus de temps à filmer et moins de temps à étalonner les couleurs en post-production.

Qualité de l'image et de la vidéo : 4,5/5

Devriez-vous acheter le Sony A7C II?

(Image credit: Chris Rowlands)

Achetez-le si...

Vous voulez un appareil plein format pour la photographie de voyage

Il s'agit de l'appareil photo hybride plein format le plus petit et le plus léger, doté d'un impressionnant système de stabilisation à 5 axes intégré à l'appareil photo. Associé à quelques petits objectifs, c'est un excellent compagnon de voyage.

Vous voulez tourner des vidéos sans passer beaucoup de temps à travailler sur la couleur.

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les vidéastes seront intéressés par l'A7C II, mais la possibilité de charger des LUTs afin de prévisualiser ou d'intégrer les couleurs est sans doute l'une des plus importantes. Elle permet de gagner du temps, de prévisualiser l'exposition et de l'ajuster parfaitement.

Vous souhaitez bénéficier des dernières fonctionnalités autofocus

Bien que la cadence de prise de vue continue de 10 images/s n'exige pas les vitesses d'autofocus les plus rapides, la reconnaissance et le suivi du sujet par l'IA en temps réel font de l'A7C II l'un des meilleurs appareils photo lorsque vous avez besoin d'un suivi de l'autofocus sur lequel vous pouvez compter.

Ne l'achetez pas si...

Vous photographiez des sports ou des animaux sauvages

La vitesse maximale de 10 ips peut être suffisante pour certains sports, mais le boîtier de type télémétrique n'est pas le meilleur pour équilibrer des objectifs plus grands et plus lourds, en particulier lors de prises de vue à main levée.

Vous photographiez davantage avec un viseur qu'avec un écran arrière

Bien qu'amélioré par rapport à la version originale de l'appareil photo, il reste petit comparé au viseur à grossissement 0,9x du Sony A7R V.

Swipe to scroll horizontally Sony A7C II Attributes Notes Rating Prix Il n'est pas bon marché, mais il représente un bon rapport qualité-prix si l'on considère qu'il hérite des fonctions d'intelligence artificielle du Sony A7R V. 4.5 / 5 Design Manipulation familière de Sony dans un petit boîtier. 4 / 5 Performances Doté des caractéristiques propres à la gamme Alpha. 5 / 5 Qualité d'image Un capteur qui a fait ses preuves et qui offre d'excellentes performances 4.5 / 5

Sony A7C II : à considérer également

Si notre Sony A7C II vous a incité à réfléchir à d'autres options, voici deux autres appareils photo à considérer...

Sigma fp

Si vous voulez vraiment le plus petit et le plus léger des appareils photo hybride plein format pour la photo et la vidéo, ne cherchez pas plus loin que le Sigma fp. Sigma est peut-être plus connu pour ses excellents objectifs, mais le Sigma fp est un appareil photo de poche doté d'un capteur plein format de 24,6 mégapixels. Il peut prendre des photos dans une plage de sensibilité de 100 à 102 400 et, avec un obturateur électronique, à une vitesse impressionnante de 18 images par seconde. La caméra peut filmer des séquences 4K CinemaDNG ou H.264 jusqu'à 30 images par seconde, et coûte 25 % de moins. Cependant, il ne dispose pas de nombreuses fonctionnalités qui distinguent le Sony A7C II, telles que la stabilisation sur 5 axes et la reconnaissance des sujets par l'IA. Le Sigma fp utilise également l'AF à détection de contraste, qui n'est pas aussi rapide ou fiable que l'AF à détection de phase, qui est maintenant utilisé dans la plupart des autres appareils photo sans miroir. Cela dit, pour la photographie de rue et les voyages, il peut constituer un excellent appareil de poche lorsqu'il est associé à un petit objectif Sigma. Lire notre test complet du Sigma fp (en anglais)

Nikon Z6 II

Les utilisateurs actuels de Sony peuvent se tourner vers le Sony A7 IV, qui utilise le même capteur avec un boîtier central de type reflex. Il y a aussi le récent Sony A6700, qui dispose d'un capteur APS-C plus petit de 26 Mpx, mais qui est doté d'une grande partie de la même technologie, y compris la reconnaissance des sujets par l'IA. En dehors de la gamme Sony Alpha, le Nikon Z6 II est proposé à un prix d'environ 2 349 € et présente de superbes caractéristiques pour les photographes et les vidéastes. Il utilise un capteur CMOS BSI de 24,5 mégapixels avec une cadence de prise de vue allant jusqu'à 14 images par seconde et une matrice AF de 273 points. Il est possible de réaliser des vidéos 4K à une vitesse maximale de 60 images par seconde, bien qu'il soit dépourvu des fonctions AI de l'A7C II et de certaines fonctions vidéo plus avancées, telles que le cadrage automatique. Le principal inconvénient est le sacrifice important en termes de taille et de poids, avec le Nikon Z6 II, qui mesure 134 x 100,5 x 69,5 mm et pèse 705 g, batterie incluse. Lire notre test complet du Nikon Z6 II (en anglais)

Nous avons testé le Sony A7C II en le gardant avec nous dans un sac à bandoulière pendant plusieurs jours. En général, nous l'avons accompagné de l'objectif FE 16-35mm f/2.8 G Master II, qui est sorti en même temps que le nouvel appareil. Nous l'avons également utilisé avec l'objectif FE 70-200mm f/4 G, beaucoup plus ancien, que nous avons utilisé pour photographier des oiseaux dans une réserve naturelle.

Pendant les quelques jours où nous utilisé l'appareil, nous l'avons surtout testé en tant que compagnon de voyage, l'utilisant pour des photos occasionnelles de paysages, de la famille, de bateaux et d'oiseaux. Cela nous a permis de tester la reconnaissance de l'intelligence artificielle pour les photos et les vidéos, en particulier lors de la photographie des oiseaux ; leurs différentes formes et tailles ont mis la reconnaissance de l'intelligence artificielle à l'épreuve avec la variété qu'ils offraient.

Enfin, nous avons utilisé la vidéo pour filmer de courtes séquences de paysages et d'oiseaux, ce qui nous a permis de tester les capacités d'autofocus de l'appareil ainsi que la stabilisation de l'image intégrée à l'appareil.

Première révision en août 2023