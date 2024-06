Les premières images du Leica M12 ont fuité – et il pourrait s'agir d'une refonte révolutionnaire

Les premières rumeurs sur le Leica M12 ont commencé à circuler ces dernières semaines, suggérant que le prochain modèle du fabricant de caméras de luxe pourrait subir une refonte de design. Et bien qu'il y ait encore des doutes quant au nom de la caméra, de nouvelles images fuitées indiquent des améliorations impressionnantes et surprenantes.

Leica Rumors a partagé des maquettes de design illustrant les changements potentiels extérieurs qui, s'ils se confirment, modifieraient complètement la façon de manier la prochaine caméra Leica. Parmi ces grands changements, un tout nouveau design de viseur se démarque le plus, tandis que des ajustements tels que l'amincissement de 3 mm du M11 ne concerneraient que les fans les plus assidus de Leica.

Le Leica M11 fait partie d'une série de caméras Leica réputées pour leur expérience de viseur télémétrique. En fait, le M dans les caméras Leica signifie ‘Messsucher’, le terme allemand pour un télémètre combiné à un viseur.

Les caméras Leica M utilisent un viseur optique équipé d'une image divisée pour aider à la mise au point manuelle, et à travers lequel il est possible de voir en dehors de la zone d'image. Voir en dehors du cadre rend un télémètre idéal pour des genres comme la photographie de rue en particulier, car cela permet de voir les sujets avant qu'ils n'entrent dans le cadre, aidant ainsi à mieux synchroniser la prise de vue.

Le Fujifilm X100VI dispose d'un viseur hybride, ce qui représenterait une approche totalement nouvelle pour Leica dans son prochain appareil photo. (Image credit: Future)

Cependant, plutôt que de s'en tenir à un viseur télémétrique, Leica pourrait créer son tout premier viseur hybride – similaire à ceux utilisés par le Fujifilm X100VI et le X-Pro 3. Les photographes pourraient passer d'une vue de télémètre optique avec une superposition numérique à un viseur entièrement électronique.

Les photographes fans du viseur du X100VI trouveront que cette évolution fait beaucoup de sens pour une caméra Leica. Cela offrirait le meilleur des deux mondes : le viseur de télémètre optique ou un viseur électronique qui permet un aperçu de l'exposition et n'est pas limité aux objectifs grand angle et modérément grand angle comme le M11.

On spécule également que plusieurs commandes externes seront supprimées pour faire place à un écran tactile beaucoup plus grand de 3,9 pouces qui dominera l'arrière de la caméra. Une telle approche de conception suivrait les traces du Leica TL2 minimaliste.

Ce serait une mauvaise nouvelle pour les photographes qui aiment avoir de nombreuses commandes à portée de main – apparemment, la molette ISO sera également supprimée. Cependant, une nouvelle molette de pouce pourrait apparaître derrière le bouton de l'obturateur et serait vraisemblablement personnalisable.

Leica navigue souvent entre le traditionnel et le moderne, en fabriquant des caméras avec une esthétique rétro, un viseur de télémètre optique et une expérience de mise au point manuelle, tout en les mariant à une opération moderne centrée sur un écran tactile minimaliste. Et avec ce modèle prochainement annoncé, il semble que cette approche sera encore renforcée.

Si les rumeurs s'avèrent vraies, un potentiel Leica M12 pourrait être la caméra Leica la plus polarisante à ce jour.