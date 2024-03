Les appareils photo compacts font leur retour et la raison n'est pas celle que l'on croit

Nous sommes en 2024 et les appareils photo numériques au style rétro comme le nouveau Fujifilm X100VI sont très à la mode, mais une étude menée par musicMagpie a révélé des résultats surprenants sur la technologie véritablement rétro que les gens recherchent en ligne.

Si la photographie argentique est certainement en vogue, la génération Z se tournant vers des appareils photo point-and-shoot tels que le Kodak Ektar H35, il s'avère que les appareils photo numériques compacts des années 2000 et 2010, tels que le Nikon Coolpix S6900 (photo ci-dessus), font leur retour.

Les analyses de TikTok, d'eBay et de Google placent le Nikon Coolpix loin devant les appareils technologiques tels que le Motorola Razr, l'iPod Nano, le Sony Walkman et la Nintendo DS, tous très populaires. Le Coolpix a fait un bond de plus de 8 000 % d'une année sur l'autre sur Google, et d'environ 700 % sur Tiktok et eBay (vous pouvez voir les résultats complets ci-dessous).

Le Nikon Coolpix S6900, lancé début 2015 et noté 3 étoiles par TechRadar [en anglais], qui est loin d'être l'un des meilleurs appareils photo compacts, est le modèle phare de ce renouveau rétro, avec une augmentation de 37 567 % des recherches sur eBay et de 34 543 % sur Tiktok.

(Image credit: musicMagpie)

La qualité de l'image n'est certainement pas à l'origine de la hausse de la demande pour le Coolpix S6900 - votre smartphone moderne prend de meilleures photos. Il est plus probable que ce soit le design soigné, qui comprend un écran rabattable pour les selfies et un pied arrière intégré (voir ci-dessous) - quelque chose que nous avons récemment vu dans la caméra de vlogging Canon Powershot V10 - qui, soit dit en passant, était le premier nouveau modèle Powershot depuis quelques années, Powershot étant le nom de la gamme d'appareils photo compacts de Canon, ce qui nous a amenés à nous demander si Canon avait rouvert son intérêt pour les appareils compacts.

Il y a fort à parier que le fait que le S6900 soit disponible en rose y est pour beaucoup - d'après les recherches, le rose est la couleur la plus populaire dans ce renouveau particulier de la technologie rétro. Cependant, il faudrait peut-être admettre un autre facteur un peu moins important : des célébrités comme Kendall Jenner ont popularisé le style rétro en publiant récemment des selfies avec des appareils photo numériques d'époque.

Toutefois, cette étude est à prendre avec des pincettes. Ce ne sont pas les chiffres, mais l'absence flagrante de modèles Canon Powershot et d'autres marques d'appareils photo comme Sony et Olympus, qui étaient actives dans les années 2000 et 2010, lorsque les appareils photo numériques compacts étaient encore d'actualité. Il y a certainement un volume de recherche pour ces marques aussi ? Quoi qu'il en soit, il est frappant de constater que Nikon Coolpix surpasse d'autres technologies rétro populaires telles que les téléphones à clapet, les lecteurs MP3 et les lecteurs de cassettes.

Tout en rose : le Nikon Coolpix S6900 (Image credit: Nikon)

Les fabricants d'appareils photo ont depuis longtemps renoncé à produire de nouveaux appareils photo compacts de type "point-and-shoot", tout simplement parce que les meilleurs photophones les surpassent et que la demande a pratiquement disparu. Malgré leur qualité d'image médiocre, certains d'entre eux présentent des caractéristiques esthétiques intéressantes que l'on ne retrouve pas vraiment sur les meilleurs appareils photo actuels, comme la béquille arrière intégrée du S6900.

C'est le moment de demander à un membre de la famille ou de fouiller dans les tiroirs de la maison à la recherche d'appareils photo numériques compacts anciens comme le S6900. Outre la possibilité d'en tirer profit, compte tenu de la valeur croissante de ces modèles, vous pourriez redécouvrir ce qui a fait l'objet de toutes les attentions il y a quelques années, ou retrouver le plaisir d'utiliser un modèle plus simple de type "point-and-shoot" (point-et-shoot).