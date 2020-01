Les meilleurs bracelets et montres GPS pour enfants : comment suivre et localiser votre famille en temps réel ?

Les bracelets GPS pour enfants sont pour la plupart des bracelets connectés assez classiques, adaptés aux jeunes publics. Au-delà de leur aspect ludique, ils intéressent surtout les parents soucieux quant à la sécurité de leurs petits (et moins petits). Il n’est pas toujours facile de surveiller son enfant pendant une journée de travail. Ou lorsque celui-ci est invité à une soirée. Aussi, ces bracelets GPS constituent le meilleur moyen de localiser vos enfants, à tout instant, et d’assurer leur protection.

Un certain nombre de dispositifs de suivi existent. Ils se présentent généralement sous la forme d'un bracelet ou d'un clip pouvant être fixé aux vêtements de votre enfant.

Le GPS et d’autres réseaux de géolocalisation permettent de suivre votre enfant en temps réel. Mais aussi de paramétrer des « zones sûres » desquelles il ne doit pas s’éloigner. S’il franchit ces frontières virtuelles, le parent est immédiatement prévenu par une alerte sur son téléphone mobile. Chaque bracelet GPS disposant de son application personnalisée.

Voici une sélection des cinq meilleures solutions GPS pour repérer vos enfants. Elles sont disponibles en pré-commande ou en achat direct sur plusieurs sites e-commerce et principalement sur Amazon pour les utilisateurs français.

Trax Play

Prix : environ 50 euros

(Image credit: Trax Play)

Trax Play est un traceur GPS minuscule (il mesure 5,5 cm et pèse 26 grammes) qui peut être facilement attaché à une boucle de ceinture ou à un sac à dos. Livré avec un chargeur sans fil et un accès à l’application Trax Family, il permet aux parents de créer, sur un plan de quartier ou de commune, des zones de sécurité géo-clôturées. Ce pour déterminer les endroits que les enfants peuvent explorer. S'ils se déplacent en dehors de ceux-ci, l’app Trax envoie une notification instantanée. De même, si le GPS enregistre une variation de vitesse de son porteur (par exemple, s’il court ou s’il s’arrête sur une durée assez longue), le ou les parents sont prévenus.

A noter qu’il est possible de planifier des zones spécifiques à chaque jour de la semaine (exemple : lundi, mardi, jeudi, vendredi : école ; mercredi : centre de loisirs).

L’application comporte une interface de réalité augmentée qui détermine la localisation de votre enfant, au point le plus précis. Avec un indicateur de distance qui s’affiche à l’écran lorsque vous survolez la zone indiquée via votre téléphone.

Bonus : le GPS fonctionne dans plus de 100 pays et couvre la quasi-intégralité du globe terrestre, sans aucun frais supplémentaire. Idéal pour les grands touristes !

Acheter le traceur Trax Play sur Fnac.com

Weenect Kids

Prix : 50 euros + un abonnement de 3,50 euros / mois pour l’application

(Image credit: Weenect Kids)

Votre enfant effectue ses premiers trajets vers l’école en solo ? Accompagnez-le à distance grâce au traceur GPS Weenect Kids. Plus esthétique que la plupart des autres modèles proposés ici, il séduit par son design coloré qui permet de le retrouver facilement. Le GPS se clipse sur n’importe quel vêtement ou sac à dos et suit les déplacements de son porteur depuis une application mobile, compatible iPhone et Android.

Weenect est très friand en notifications, vous en envoyant à chaque fois que votre enfant entre ou sort d’une zone prédéfinie. L’appareil comporte aussi un gros bouton central, permettant de vous appeler en urgence si l’enfant se considère en danger.

Le traceur compte enfin trois modes de localisation distincts : carte, boussole et radar. Chacun vous permettra de repérer votre enfant à proximité ou sur une distance plus large. Pratique si vous l’avez perdu dans un supermarché… ou dans un parc d’attractions.

Dernier avantage de Weenect Kids : sa batterie peut tenir sept jours sans recharge.

Acheter le traceur Weenect Kids sur Amazon.fr

Beawarn

Prix : 39,90 euros

(Image credit: Beawarn)

L’un des rares produits de ce type à ne pas imposer d’abonnement pour accéder à son application dédiée ! En plus de vous aider à réaliser des économies, Beawarn plaira à vos enfants pour la diversité de ses supports. Le service met en effet à disposition un bracelet, un pendentif et un clap interchangeables. Chacun est disponible sur 5 coloris (jaune, blanc, rose, rouge, bleu) et s’appaire simplement avec votre téléphone mobile.

Vous pouvez dès lors personnaliser le profil de votre enfant sur l’application mobile Beawarn. S’il s’éloigne des zones de sécurité, votre smartphone sonne, ainsi que son traceur Beawarn. A terme, le système de localisation compte s’appuyer sur sa communauté d’utilisateurs avec des alertes envoyées directement à et par ces derniers. A l’instar de Waze, par exemple.

Les produits Beawarn sont, de plus, étanches et peuvent être portés à la piscine ou sur les plages. Leur autonomie varie de six mois à un an. Une fois déchargés, il suffit de changer leur pile.

Acheter le bracelet Beawarn sur Fnac.com

Linkoo POP

Prix : 139 euros + abonnement de 7,90 euros / mois

(Image credit: Linkoo Pop)

Première montre parfaite pour votre enfant, elle donne la possibilité à celui-ci d’appeler jusqu’à cinq numéros d’urgence pré-enregistrés dans l’appareil. Mieux : il pourra recevoir vos appels grâce à une puce GSM intégrée.

Bien entendu, la montre Linkoo Pop bénéficie d’un système de géolocalisation précis, avec deux modes de vue proposés (carte ou satellite). Vous suivez votre enfant en quasi-temps réel - la synchronisation s’opère toutes les 30 secondes. La position du porteur est, quant à elle, ciblée à plus ou moins cinq mètres. En cas de vol ou de perte, Linkoo envoie un SMS automatique aux parents pour indiquer les coordonnées GPS de la dernière position connue de l’enfant… tout en continuant de tracer la montre.

Linkoo Pop est un modèle robuste, sa batterie tient jusqu’à 72 heures après première charge.

Acheter la montre Linkoo Pop sur Darty.com

Kiwip Watch

Prix : 149 euros sans abonnement / 99 euros avec un abonnement de 9,99 euros / mois

(Image credit: Kiwip Watch)

Produit « made in France », la Kiwip Watch est une montre connectée plutôt similaire à la Linkoo Pop. Comme sur la précédente, une fonction appel met en relation téléphonique le porteur et ses tuteurs. Avantage de la Kiwip Watch : au lieu des cinq numéros d’urgence programmés, vous pouvez en saisir ici jusqu’à cinquante ! Un véritable répertoire téléphonique. Autre ajout : l’enfant peux envoyer des SMS à ses contacts et bavarder avec d’autres possesseurs de Kiwip Watch à proximité, via une fonction talkie-walkie (appelée « Best Friend »).

Côté parents, l’application de géolocalisation se veut très intuitive avec une délimitation plus rigoureuse des zones de sécurité (vous sélectionnez désormais des rues spécifiques empruntées par l’enfant et non des quartiers). Le principe reste identique : si votre enfant quitte son trajet habituel, vous recevez une notification en temps réel.

Il est également possible de désactiver la montre pendant les heures de cours avec l’option « Gestion du mode classe ». Il faut dire que la Kiwip Watch possède quelques tentations pour ses jeunes utilisateurs. Outre les fonctions SMS et talkie-walkie, ils peuvent personnaliser son cadran, s’amuser avec divers capteurs d’activité physique et sportive (plus ils se dépensent, plus leur score augmente), jouer avec l’alarme musicale… Avec la Kiwip Watch, vous gardez le contrôle et votre sérénité.

Acheter la montre Kiwip Watch sur Amazon.fr