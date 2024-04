Beats Solo 4 : une nouvelle fuite suggère que l'autonomie de la batterie sera améliorée

Si vous espériez une refonte massive et accrocheuse des écouteurs Beats Solo 4 lors de leur sortie cette année, il semble que vous allez être déçus. Des images récemment divulguées, qui semblent légitimes, montrent un design très familier. Mais si l'extérieur du Beats Studio 4 n'est pas radicalement différent, il y a quelques changements importants à l'intérieur.

Les images proviennent du site technologique MySmartPrice, qui affirme les avoir obtenues d'un "informateur réputé". Elles font suite à une autre fuite, dans laquelle l'existence des écouteurs a été confirmée par des documents déposés auprès d'une autorité de régulation américaine.

Comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessus - que vous ne pouviez pas vraiment distinguer sur les images précédemment divulguées dans un communiqué iOS - il semble que les écouteurs seront livrés avec un câble USB-C vers USB-C et un câble auxiliaire de 3,5 mm vers 3,5 mm. Les ports de chaque câble sont situés sur les côtés opposés, ce qui signifie qu'un écouteur est équipé d'un port USB et l'autre d'un port auxiliaire. Heureusement, ce qui se trouve à l'intérieur est beaucoup plus intéressant.

Beats Solo 4 : à quoi s'attendre

L'image ci-dessus a été trouvée dans un code iOS. (Image credit: X / MacRumors)

Le Beats Solo 4 serait équipé de haut-parleurs personnalisés de 40 mm, de la même taille que le modèle actuel Beats Solo 3 et légèrement plus petits que les haut-parleurs du Beats Studio Pro. Cette fois-ci, il devrait prendre en charge le son spatial, et les écouteurs seront également dotés du même système de suivi dynamique de la tête que celui des AirPods Pro 2 d'Apple.

L'un des principaux arguments de vente du Beats Solo 3 était sa très longue durée de vie de la batterie, et il semble que ce soit également une caractéristique clé du Beats Solo 4. Le Beats Solo 4 offrirait jusqu'à 50 heures d'écoute, soit environ un quart de plus que le Solo 3, et supporterait également la charge rapide, vous permettant d'obtenir jusqu'à cinq heures d'écoute avec seulement 10 minutes de charge. Comme précédemment, le prix devrait être de 229,95 €.

Nous avions bien aimé le Beats Solo 3 mais c'était il y a quatre ans - une éternité sur le marché des écouteurs sans fil, et comme vous le verrez dans notre guide des meilleurs casques sans fil, la barre a été considérablement relevée par les nombreux rivaux de Beats. Espérons que cette nouvelle version améliorera la qualité du son.

