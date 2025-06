Apple AirTag 2 vaikuttaa viivästyvän

Apple AirTag 2 -paikantimen on huhuttu saapuvan vuoden puolivälissä

Tuoreimman tiedon mukaan julkistus tapahtuu syyskuussa

Laitteen povataan ilmoittavan akkuvarauksen heikentymisestä

Apple AirTag on markkinoiden parhaita seurantalaitteita, joten seuraavan sukupolven versiota on odotettu jo hyvän aikaa. Tuoreimman tiedon mukaan uusi malli on käytännössä valmis, mutta sen julkaisua on silti lykätty muutamalla kuukaudella eteenpäin.

Väittämän takana on 9to5Mac sekä sivuston "luotettavat" lähteet. Emme pysty varmistamaan puheiden todellista lähdettä, joten joudumme suhtautumaan asiaan varauksella.

"Olemme saaneet varmistuksen, että Apple on jo lisännyt 2. sukupolven AirTagin iOS 18.6 -ohjelmistoon."

Edeltävät iOS 17.6 ja iOS 16.6 ovat ilmestyneet heinäkuun puolivälissä, joten todennäköisesti myös iOS 18.6 julkaistaan muutaman viikon kuluttua. Tämä täsmäisi aiempiin puheisiin siitä, että paikannin julkaistaisiin vuoden puolivälin hujakoilla.

Samassa yhteydessä 9to5Mac kuitenkin kertoo julkaisun hiukan viivästyneen ja "tähtäävän syksyiseen ilmestymiseen". Tämä viitannee syyskuun julkistukseen, jolloin Apple julkistaa myös iPhone 17 -malliston.

Runsaasti uusia ominaisuuksia

(Image credit: TechRadar)

Huhut ovat tuoneet AirTag 2 -paikannuslaitetta myyntiin jo hyvän aikaa. Esimerkiksi Bloombergin Mark Gurman väitti Applen julkaisevan laitteen “vuoden 2025 puolivälissä", ja vain muutama viikko sitten hän totesi paikantimen olevan “lähes valmis.” Toisaalla taasen Kosutami on kertonut AirTag 2:n saapuvan toukokuun tai kesäkuun aikana.

Kesäkuu alkaa olla lähes päätöksessään, joten 9to5Macin tuorein julkaisuikkuna vaikuttaa todennäköiseltä. On silti mahdollista, että AirTag 2 saapuisi "vuoden puolivälissä" eli heinäkuussa tai jopa vasta elokuussa. Näin paikannuslaite ei veisi tilaa iPhone 17 -mallistolta.

Huhut ovat kertoneet AirTag 2:n tarjoavan entistä tarkemman paikannuksen. Lisäksi sen pitäisi vaikeammin peukaloitavissa. Tuoreimpia vihjauksia on esittänyt 9to5Mac, jonka lähteet kertovat paikantimen ilmoittavan akkuvarauksen pudotessa alhaiseksi tai todella alhaiseksi.

Mikäli harkitset Applen paikantimen hankkimista, kannattaa kenties odottaa vielä muutaman kuukauden ajan AirTag 2:n mahdollista julkaisua varten. Sitä odotellessa nykyinen malli saattaa kuitenkin saada houkuttelevia tarjouksia, jotka voivat tarjota rahalle paremman vastineen.