Paras varavirtalähde 2022: kannettavat matka-akut hätätilanteisiin

(Kuva: Mophie, iMuto and Anker)

Nykypäivän laitteissa on kaikissa vähän sama vika, eli liian pieni akku. Älypuhelimet, kellot ja muut tämän hetken parhaat vimpaimet ovat täynnä hienovaraista teknologiaa ja entistä näyttävämpiä ominaisuuksia, jotka syövät pienten laitteiden virrat kertaheitolla.

Siksi useiden laitteiden kylkeen kannattaa napata varavirtalähde, etenkin jos aikeissa on lähteä reissaamaan tai pidemmälle valokuvausreissulle. Niiden avulla et tarvitse hätätilanteessa verkkovirtaa, vaan voit ladata laitteesi näppärästi vaikka keskellä korpea.

Olit siten aikeissa ladata kännykkäsi, tabletin, kannettavan, älykellon tai jonkin muun laitteen, varavirtalähdettä ei kannata silti ostaa mielivaltaisesti. Sitä ennen kannattaa miettiä, kuinka ison kapasiteetin vaadit, paljon olet valmis maksamaan ja haluatko matka-akun olevan pieni ja kannettava.

Jos taas tarvitset lisävirtaa puhelimen lataukseen aina toisinaan, silloin et tarvitse korkeakapasiteettista varavirtalähdettä. Kannettavan tai Nintendo Switchin lataukseen suosittelemme sen sijaan katsomaan jo milliampeerimääriä. Nämä usein nostavat tosin matka-akkujen hintaa, joten sopivan vaihtoehdon löytäminen riippuu tarpeistasi ja budjetista.

Olemme koonneet tämän artikkelin onneksi juuri sinun avuksesi. Olemme valinneet parhaat varavirtalähteet eri tarkoituksiin, joten etsit sitten arjen pelastajaa tai kevyttä kumppania matkalle, löydät sopivat vaihtoehdot juuri tästä oppaasta. Lisäksi listalta löytyy niin kalliita kuin halpoja vaihtoehtoja, joten et joudut maksamaan itseäsi kipeäksi lisävirrasta.

Joten kaipaatko pikaista lisävirtaa arkeen? Tutustu siinä tapauksessa seuraaviin parhaisiin varavirtalähteisiin.

Paras arkinen varavirtalähde

Parhaat jokapäiväiset varavirtalähteet ovat melko yksinkertaisia. Niitä käytetään useimmiten työpaikalla, jolloin puhelimeen saa lisävirtaa kotiin palatessa. Näissä on usein keskinkertainen kapasiteetti ja ne ovat riittävän kevyitä kannettavaksi työmatkalle. Nämä vaihtoehdot toimivatkin riittävän hyvin arjen jokaisessa tilanteessa, joskaan ne eivät oikein loista missään erityisesti. Tästä syystä ne ovat usein myös sopivan hintaisia.

(Image credit: Anker)

1. Anker PowerCore 20 100 mAh -varavirtalähde Nopea lataus ja hyvä hinta Osta, koska + Iso akkukoko + Nopea lataus joillekin laitteille Älä osta, koska - Painava - Ei Qualcomm-pikalatausta

Anker PowerCore 20 100 mAh -varavirtalähde on aavistuksen tyylikkäämpi kokonaisuus hintaansa nähden, minkä lisäksi se tarjoaa muhkeat 20 100 mAh lisävirtaa. Siitä piisaa siis virtaa useampaankin latauskertaan, ja se lataa nopeasti PowerIQ:ta ja VoltageBoostia tukevia laitteita. Kannattaa kuitenkin varoa, sillä akku lämpenee melkoisesti ladatessa.

(Image credit: Mophie)

2. Mophie Powerstation Wireless XL 10 000 mAh -varavirtalähde Tyylikäs ja käyttökelpoinen PÄIVÄN PARHAAT TARJOUKSET Katso jälleenmyyjältä Proshop.fi Osta, koska + Laajat liitännät + Langaton lataus Älä osta, koska - Kallis - Kookas

Mophie Powerstation Wireless XL 10 000 mAh -varavirtalähde ei ole paras langaton vaihtoehto, mutta se on näppärä arkinen ratkaisu virtaongelmaan. Sen avulla voi ladata kaksi laitetta samanaikaisesti joko langallisesti tai langattomasti, minkä lisäksi siinä on liitännät Lightningille ja USB-C:lle. Siten se kykenee lataamaan melkein minkä tahansa laitteen, joskin se on myös melko painava ja kookas kannettavaksi.

(Image credit: Mophie)

3. Mophie Powerstation Plus XL 10 000 mAh -varavirtalähde iPhone-käyttäjien älykäs vaihtoehto PÄIVÄN PARHAAT TARJOUKSET Katso jälleenmyyjältä Gigantti Osta, koska + Integroitu Lightning-kaapeli + Loistava kankainen muotoilu Älä osta, koska - Tarjontaansa nähden kallis

Mophie Powerstation Plus XL 10 000mAh -varavirtalähde on varta vasten suunniteltu iPhonen ja iPadin lataukseen sisäänrakennetun Lightning-kaapelin vuoksi. Sen myötä sinun ei tarvitse kantaa johtoa mukana, mikä säästää aikaa ja vaivaa. Matka-akku on lisäksi päällystetty mukavan pehmeällä kankaalla, mikä tekee tästä myös silmälle mukavan tuotteen. Sillä voi ladata kaksi laitetta samanaikaisesti 10 W USB-A-liitännän ja integroidun laturin avulla.

(Image credit: Veho)

4. Veho Pebble P1 Pro 10 400 mAh -varavirtalähde Nopea lataus ja ohut muotoilu Osta, koska + Kaksi USB-liitäntää + Pikalataus Älä osta, koska - Epätavallinen muotoilu

Veho Pebble P1 Pro 10 400 mAh -varavirtalähde ei näytä tyypilliseltä matka-akulta sen kurvikkaan muotoilun vuoksi. Se tekee siitä kuitenkin tyylikkään näköisen, minkä lisäksi se pystyy lataamaan suurimman osan puhelimista kaksi ja puoli kertaa. Lataus tapahtuu joko microUSB:llä tai USB-C:llä, ja lataus on onneksi varsin nopeaa.

(Image credit: PowerOak)

5. PowerOak 50 000 mAh -varavirtalähde Korkeakapasiteettinen vaihtoehto Osta, koska + Korkea kapasiteetti + Kuusi liitäntää Älä osta, koska - Todella kookas

PowerOak 50 000 mAh -varavirtalähde ei ole suunniteltu kannettavaksi, koska se on kookas ja painava. Mutta jos kaipaat runsaasti virtaa, sen 50 000 mAh kapasiteetti tarjoaa sitä riittämiin. Siinä on huikeat kuusi liitäntää, joista yksi on suunnattu kannettavalle, yksi digikameroille, kaksi älypuhelimille ja tableteille sekä kaksi muuta muuhun käyttöön. Jos siis etsit kodin jokaiselle laitteelle sopivaa vaihtoehtoa, tästä löytyy lähes kaikki.

Paras kevyt varavirtalähde

Parhaat kevyet varavirtalähteet on mukava pitää mukana, sillä niitä hädin tuskin huomaa. Silti ne auttavat pinteessä, jos puhelimen akku uhkaa esimerkiksi loppua. Kokonsa vuoksi niissä harvemmin riittää mehuja kannettavan tai pelikonsolin lataukseen, mutta nimenomaan sammuvan kännykän hätävarana ne ovat erinomainen vaihtoehto.

(Image credit: Mophie)

1. Mophie Powerstation Mini Universal Battery Kevyt ja helposti kannettava Osta, koska + Todella kevyt + Helppo pitää kädessä Älä osta, koska - Rajallinen kapasiteetti

Mophie Powerstation Mini Universal Battery näyttää tyylikkäältä hintaansa nähden, minkä lisäksi se on höyhenenkevyt. Kapasiteetti on ainoastaan 5 000 mAh, mutta se on riittävä päivittäisessä käytössä. USB-C- ja USB-A-liitännät mahdollistavat lisäksi kahden laitteen samanaikaisen latauksen. Integroitu LED-valo kertoo jäljellä olevan akunmäärän, ja laite tuntuu mukavalta kädessä kankaisen kuoren vuoksi.

(Image credit: Anker)

2. Anker PowerCore 13000 -varavirtalähde Kevyt mutta muhkea Osta, koska + Kohtuuhintainen + Kevyt muotoilu Älä osta, koska - Ei Qualcomm-pikalatausta

Anker PowerCore 13 000 -varavirtalähde näyttää kookkaalta, mutta se on yllättävän kevyt. Siinä on kokoon ja hintaan nähden myös runsaasti kapasiteettia, joten sillä saa iPhonen tai tabletin ladattua useammankin kerran ongelmitta. Lataus on niin ikään nopea, ja tyylikäs mattapinta antaa hyvän pidon.

Paras pienikokoinen varavirtalähde

Parhaat pienikokoiset varavirtalähteet piiloutuvat näppärästi laukkujen sivutaskuihin, joten ne ovat aina mukana. Ne tarjoavatkin hyvän lisäturvan moniin tilanteisiin, eivätkä ne usein tuo kannettavaksi juuri lisäpainoa. Niiden kapasiteetti riittää puhelimen lataamiseen pariin otteeseen, mutta kannettavien tai vastaavien laturiksi näistä ei ole.

(Image credit: Belkin)

1. Belkin 5,000mAh power bank Kooltaan pieni mutta kyvykäs Osta, koska + Kompakti muotoilu + Edullinen Älä osta, koska - Alhainen kapasiteetti

Belkin 5 000 mAh -varavirtalähde on niin kapasiteetiltaan kuin kooltaan pieni. Siitä riittää mehuja puhelimen pariin latauskertaan, ja MFI-sertifikaatin ansiosta se toimii myös Apple-laitteiden kanssa. Jos etsit nimenomaan helposti kannettavaa mallia, tämä on edullinen ja loistava vaihtoehto.

(Image credit: INIU)

2. INIU-varavirtalähde Ohut ja ominaisuuksiltaan rikas Osta, koska + Sisäänrakennettu taskulamppu + Kolmen laitteen lataus Älä osta, koska - Heikommin tunnettu brändi

INIU ei ole järin tunnettu brändi, mutta hintaansa nähden sillä on tarjota paljon vastineeksi. Se on verrattain ohut, siinä on sisäänrakennettu taskulamppu ja se kykenee lataamaan peräti kolme laitetta samanaikaisesti. Paketin mukana tulee lisäksi USB-C-johto. 10 000 mAh kapasiteetti riittää myös pitkäksi aikaa.

(Image credit: Anker)

3. Anker Power Bank PowerCore Slim 10 000 mAh Pitkä, ohut ja mehukas Osta, koska + Ohut muotoilu + Melko nopea lataus Älä osta, koska - Melko pitkä - Ei pikalatausta

Ohut mutta pitkä Anker Power Bank PowerCore Slim 10 000 mAh on tunnetun valmistajan luotettava vaihtoehto, joka lataa iPhonen pariin otteeseen ja iPadinkin täyteen. Kooltaan se on kuitenkin älypuhelimen luokkaa, joten se ei ole järin pienikokoinen.

(Image credit: Anker)

4. Anker Power Bank 20 000 Kyvykkäämpi ohut varavirtalähde Osta, koska + Kaksi USB-liitäntää + Kokoonsa nähden iso kapasiteetti Älä osta, koska - Ei Qualcomm-pikalatausta

Anker Power Bank 20 000 on kokoonsa nähden melkoinen peto, sillä siinä on peräti 20 000 mAh kapasiteetti. Sillä voi ladata kaksi laitetta samanaikaisesti USB-C:n ja microUSB:n välityksellä, joskaan lataus ei ole kaikkein nopein mahdollinen.

Paras langaton varavirtalähde

Parhaat langattomat varavirtalähteet tarkoittavat sitä, ettei reissuun tarvitse ottaa ylimääräisiä kaapeleita. Monet Android- ja Apple-tuotteet tukevatkin nykyään langatonta latausta, joten johdoton elämä voi olla todellisuutta. Muiden matka-akkujen lailla langattomien vaihtoehtojen kapasiteetti vaihtelee laajalti, ja hinnan noustessa usein myös kapasiteetti kasvaa.

(Image credit: Apple)

1. MagSafe Battery Pack Paras virallinen vaihtoehto uusille iPhoneille PÄIVÄN PARHAAT TARJOUKSET Katso jälleenmyyjältä Proshop.fi Katso jälleenmyyjältä Dustinhome.fi Osta, koska + Todella luotettava + Sopivan kokoinen Älä osta, koska - Toimii vain uusien iPhonejen

MagSafe Battery Pack on Applen oma varavirtalähde, joka toimii täydellisesti yhtiön MagSafea tukevissa laitteissa. Se myös kiinnitetään näppärästi samaisten magneettien avulla haluttuun laitteeseen. Siitä ei ole kuitenkaan hyötyä Applen laitteiden ulkopuolella, minkä lisäksi se on melko hintava lisätarvike.

(Image credit: Anker)

2. Anker PowerCore III Wireless -varavirtalähde Kookas mutta kätevä Osta, koska + Langaton ja langallinen lataus + Luotettava merkki Älä osta, koska - Ei kaikkein kevyimmästä päästä

Anker PowerCore III Wireless -varavirtalähde toimii sekä latausalustana että langattomana matka-akkuna, mikä tekee siitä monikäyttöisen. USB-A- ja USB-C-liitännät auttavat jakamaan 10 000 mAh kapasiteetin omiin laitteisiin, joita tuetaan pitkälti kaikkien osalta.

