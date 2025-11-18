iPhone 17 paransi Wi-Fi-nopeuksia merkittävästi – jää silti kilpailijansa varjoon
Ratkaiseva vajavaisuus
- Ookla on mitannut lippulaivapuhelimien Wi-Fi-nopeudet
- iPhone 17 -mallisto pärjäsi selvästi edeltäjiään paremmin
- Yhteysnopeuksien parantumisen takana on N1 Wi-Fi -siru, kertoo Ookla
Ennen kuin Applen uudet parhaat iPhone-puhelimet esittelivät yhtiön valmistaman N1-sirun, sen merkitys oli hämärän peitossa. Nyt tilanteeseen on saatu kuitenkin rutkasti valoa, kun Ooklan verkkospesialistit perehtyivät laitteen langattomien yhteyksien suorituskykyyn.
Ooklan mukaan N1-siru tarjoaa merkittävästi edellisiä sukupolvia paremman suorituskyvyn, mikä mahdollistaa jopa monia Android-puhelimia nopeammat Wi-Fi-yhteydet.
Tulokset puhuvat puolestaan, sillä ero Broadcomin valmistamaa sirua käyttäviin iPhone 16 -malleihin on peräti 40 % riippumatta tiedonsiirron suunnasta.
N1-siru tarjoaa muitakin parannuksia aiempaan. Kun vertailukohdaksi otettiin puhelimien mittauttamien tuloksien heikoin kymmenys, oli ero vieläkin suurempi. Ooklan mukaan "iPhone 17 ei niinkään korota kattoa vaan nostaa lattiaa". Haastavissa olosuhteissa iPhone 17 päihitti edeltäjänsä peräti 60 % nopeammalla Wi-Fi-yhteydellä.
Kohti huippua
Tutkimustulokset ovat eittämättä mielenkiintoisia, sillä paperilla N1-siru ei vaikuta merkittävästi iPhone 16:n käyttämää komponenttia paremmalta. Molemmissa tapauksissa käytössä on Wi-Fi 7 sekä Applen toisen sukupolven Ultra Wideband -teknologia. Vaikka N1 hyödyntää uudempaa Bluetooth 6 -yhteyttä vanhan Bluetooth 5.3:n sijasta, eron ei uskottu olevan merkittävä.
Ooklan testien mukaan Apple on kuitenkin kuronut Android-puhelimien etumatkaa kiinni. N1-siru ylsi ylimpään kymmeneen prosenttiin latausnopeudella 56,08 Mbps.
Pieneksi ongelmakohdaksi voi kuitenkin tulla kaistaleveys, sillä N1:n rajoitteena on 160 MHz eikä monien Android-puhelimien asettama 320 MHz. Ooklan mukaan tällä ei kuitenkaan ole valtaosalle käyttäjistä merkitystä käytössä olevien reitittimien vuoksi.
Jos katsotaan pelkästään numeroita, saavutti iPhone 17 -mallisto parhaan mediaanituloksen Pohjois-Amerikan latausnopeudessa (416,14 Mbps). Tämä on napsun parempi kuin Google Pixel 10 Pron mittauttama 411,21 Mbps.
Sen sijaan muualla päin maailmaa Pixel 10 Pro veti pidemmän korren, mikä on ainakin näin suomalaisittain hyvä asia. Kansainvälisissä testeissä iPhone 17 -mallisto kellotti 329,56 Mbps, kun taas Googlen leirissä lukemaksi saatiin 335,33 Mbps. Lähetysnopeudessa voiton vei selkeällä erolla Xiaomi 15T Pro, jonka mediaani oli 129,22 Mbps. Applen kärkimallin 103,26 Mbps ja Pixel 10 Pron 94,58 Mbps jäivät kauaksi taakse.
iPhone 17:n sisältämä N1-siru vaikuttaa kuitenkin todistaneensa kyvykkyytensä. Se, miten isosta asiasta peruskäyttäjän kohdalla puhutaan, on luonnollisesti toinen asia. Vaan kun puhelimesta joutuu maksamaan parhaimmillaan reilusti yli 2 000 euroa, on jokaisen testituloksen syytä olla sen mukaisella tasolla.
Markus Mesiä on teknologia- ja pelitoimittaja, joka on viimeisen vuosikymmenen aikana kirjoittanut useisiin kotimaisiin medioihin. Sydämen asioita ovat pelien lisäksi ennen kaikkea musiikki ja urheilu. Viimeksi mainittu tosin lähinnä kotisohvalta katsottuna ja analysoituna.
