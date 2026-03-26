iOS 26.4 julkaistiin – tässä ovat viisi isointa parannusta iPhone-käyttäjälle

Apple julkaisi iOS 26.4:n kaikkien saataville

Mukana kattavasti erilaisia toimintoja ja uudistuksia

Nostimme esiin viisi isointa parannusta

Apple julkaisi iOS 26.4 -päivityksen, joka on ladattavissa kaikille parhaille iPhone -malleille. Versiopäivitys tuo mukanaan useita uudistuksia käytettävyyteen sekä tietoturvaan. Koska lista on nälkävuoden pituinen, poimimme päivityksestä viisi isointa ja merkittävintä uudistusta iPhone-käyttäjälle.

iOS 26.4 on asennettavissa Asetukset-sovelluksesta, jossa täytyy valita Yleinen > Järjestelmäpäivitys. Ennen kuin ryhdyt asennuspuuhiin, kannattaa varmistaa varmuuskopioiden ajantasaisuus.

1. Apple Music -lisäykset

Apple Music on yksi tämän hetken parhaista musiikkipalveluista. Sen suurimpiin vahvuuksiin ovat lukeutuneet toistolistojen laadukas kohdentuminen, mitä parannetaan entisestään. iOS 26.4 tuo mukanaan uuden Playlist Playground -toiminnon, joskin se on valitettavasti vielä tässä vaiheessa saatavissa ainoastaan Yhdysvalloissa.

Playlist Playground mahdollistaa Apple Music -tilaajille soittolistan luomisen tekstipromptin avulla. Apple esitteli toimintoa kirjoittamalla "aamukahvin taustamusiikkia" sekä "1970-luvun määrittäviä discokappaleita", minkä jälkeen tekoäly loi käyttäjälle 25 kappaleen mittaisen soittolistan. Tälle voi lisätä oman kansitaiteen sekä kuvauksen. Halutessaan listaa voi myös muokata lisäprompteilla.

Uutuustoiminnon lisäksi Apple Music näyttää nyt lähistöllä olevat konsertit. Pienempänä muokkauksena on mahdollisuus lisätä kappaleita usealle soittolistalle samalla kertaa.

2. Uusia emojeja

Apple on tavannut laajentaa emojivalikoimaansa iOS-päivitysten yhteydessä, eikä iOS 26.4 tee tähän poikkeusta. Uusi päivitys tuo mukanaan kahdeksan uutta emojia, jotka sisältävät muun muassa balettitanssijan sekä aarrearkun.

Lisäksi Apple mahdollistaa ihonvärin muokkauksen painijalle sekä pupunkorvien kanssa tanssivalle emojille.

3. CarPlay-uudistukset

CarPlay on Applen autoiluun keskittyvä järjestelmä, joka on saanut isoja uudistuksia päivityksen yhteydessä.

Ensinnäkin systeemi tukee nyt ChatGPT:n, Clauden ja Geminin kaltaisia AI-työkaluja, joita voi käyttää suoraan CarPlaystä. Näiden chattibottien avulla ei voi ohjata autoa tai käyttää iPhonea, mutta ne mahdollistavat silti näppäriä mahdollisuuksia.

CarPlayn dashboardille voi lisätä taustamusiikkia, joka poimii kappaleita erikseen luoduilta teemasoittolistoilta.

MacRumors väittää vielä Apple TV:n esiintyvän CarPlayn yhteydessä iOS 26.4:n betaversiossa. Onkin mahdollista, että Apple TV mahdollistaa lähitulevaisuudessa suoratoiston pysähdyksissä olevassa autossa. Tämä toiminto ei ole kuitenkaan vielä saatavilla.

4. Varastetun laitteen suojaus

Apple esitteli Varastetun laitteen suojauksen iOS 17.3:n yhteydessä. Nyt siihen on tulossa lisätoimintoja tilanteisiin, joissa laite on poissa tyypillisiltä kotialueilta.

Kun toiminto on kytketty päälle, laite vaatii lisäsuojauksia käyttöön. Näitä ovat esimerkiksi biometrinen tunnistautuminen Apple Accountin salasanaa vaihtaessa. Lisäksi osa muutoksista vaatii tunnin odottelun ennen aktivoitumista.

Aiemmin Varastetun Laitteen Suojaus ei ollut oletuksena päällä, mutta iOS 26.4:n myötä toiminto on lähtökohtaisesti käytössä.

5. Terveys-sovellus

iPhone tarjoaa runsaasti hyvinvointiin ja arkeen liittyviä toimintoja, jotka ovat entistä kattavampia iOS 26.4 -versiossa. Suurin osa muutoksista koskee Terveys-sovellusta.

Voit esimerkiksi tarkastella keskimääräistä sängyssä vietettyä aikaa unitietojen yhteydessä. Yhdysvaltalaisille käyttäjille tarjoillaan taasen päivittäinen keskiarvokäyrä veren happisaturaatiosta.