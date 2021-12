Taittuva Huawei P50 Pocket yllättää kamerallaan

Useat vihjailut saivat odotetun lopputuloksen, kun taittuva Huawei P50 Pocket esiteltiin koko komeudessaan. Vaikka muotoilu tuokin mieleen kilpakumppanin Samsung Galaxy Z Flip 3, on mukana useita eroavaisuuksia.

Laitteen päänäyttö on 6,9-tuumainen OLED-ruutu 1 188 x 2 790 -resoluutiolla, 120 Hz virkistystaajuudella ja 21:9-kuvasuhteella. Lisäksi mallissa ei ole suljettuna minkäänlaista rakoa.

Selustassa oleva 1,04-tuumainen miniruutu näyttää ilmoitukset 340 x 340 -resoluutiollaan. Tätä voi hyödyntää niin ajan tarkastamiseen sekä kameran käyttämiseen, mutta muutoin se on pienikokoisena varsin rajoitettu.

Muotoilun ohella kamera herättää kiinnostuksen. Kannessa on 40 MP pääkamera f/1,8-aukolla, 13 megapikselin 120 asteen ultralaajakulmakamera f/2,2-aukolla sekä värien tallentumista parantava 32 megapikselin Ultra Spectrum -kamera f/1,8-aukolla. Näistä ultralaajakulmakameraa hyödynnetään myös lähikuvissa.

Ultra Spectrum -kamera on kokonaisuuden mielenkiintoisin lisäys. Sen luvataan taltioivan yksityiskohtia ja elementtejä, jotka eivät ole ihmissilmällä havaittavissa. Samalla linssin kerrotaan parantavan yökuvausta.

Kokonaisuuden kruunaa 10,7 megapikselin etukamera.

Kaikkinensa kamerakokonaisuus vaikuttaa olevan selvästi taittuvien puhelinten vastaavia edistyneempi.

Tekniseltä puolelta on nostettava esiin Snapdragon 888 -järjestelmäpiiri, joka on edelleen markkinoiden parhaimmistoa. Sen ohessa on 8 tai 12 gigatavua RAM-muistia, 256 tai 512 Gt tallennustilaa ja 4 000 mAh akku. Langallinen pikalataus onnistuu 40 watin tahdilla.

Mukana on siis paljon, mutta monia juttuja ei ole mukana. Ensinnäkään laite ei tue 5G-yhteyksiä, minkä lisäksi Android on korvattu Huawein omalla HarmonyOS-käyttöjärjestelmällä.

Laite on saatavissa kultaisena, valkoisena ja mustana. Tosin viimeksi mainittu on mitä ilmeisimmin vain Kiinan markkinoille.

Huawei P50 Pocket julkaistaan Kiinassa tänään 23. joulukuuta 8 988 juanin eli noin 1 250 euron hintaan. Premium Edition -erikoisversion hinta on 10 988 juania (noin 1 500 euroa).

Kiinan ulkopuolista julkaisuajankohtaa ja hintaa ei ole vielä vahvistettu.

Vahvuudet ja heikkoudet verrattuna Galaxy Z Flip 3 -malliin

Huawei P50 Pocket on monilta osin parempi kuin Samsung Galaxy Z Flip 3. Etenkin kamera vaikutta paperilla ylivertaiselta kokonaisuudelta.

Lisäksi Huawei tarjoaa hiukan isomman näytön sekä edistyneemmän muotoilun. On myös syytä mainita isompi tallennustila ja RAM-muistin määrä sekä isompi akku. Niin ikään latausnopeus vetää pidemmän korren.

Mukana on kuitenkin myös haasteita. 5G-tuen puute on nykyaikana merkittävä rajoite, minkä lisäksi pakotteiden aiheuttama Googlen palveluiden puuttuminen on valtaisa kompastuskivi. Myös hinta on aavistuksen korkeampi.

Tilanne on siis mielenkiintoinen ja tasaväkinen. Ennen kaikkea kuluttajat ovat kuitenkin voittajia, sillä Huawei P50 Pocket pakottaa myös Samsungin parantamaan valikoimaansa.