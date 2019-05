Seuraavan Call of Duty: Modern Warfaren traileri esittelee jälleen sotien karun puolen

Lähes vuosikymmenen hiljaiselon jälkeen Activision on viimein julkistanut Call of Duty: Modern Warfaren seuraavan osan, joka on nimeltään Modern Warfare.

Peli julkistettiin uudella trailerilla, joka esittelee yhden pelisarjan tutuista päähenkilöistä, kapteeni Pricen. Videolla nähdään samalla muutamia alueita, jossa pelin aikana päästään vierailemaan.

Yksi säväyttävimmistä kohdista trailerissa ovat kuitenkin yönäkölaseilla kuvatut kohtaukset, jotka näyttävät lähes realistisilta. Activision väittää kuitenkin kaiken videolla olevan käyttävän pelin omaa moottoria.

TechRadarin saaman tiedotteen mukaan tuleva Call of Duty ei sisällä lainkaan perinteistä kausipassia, vaan tarjoaa sen tulevan karttalisäykset ilmaiseksi kaikille. Olemme kuulleet myös väitteitä, joiden mukaan Modern Warfare tukisi alustojen välistä pelaamista kolmen alustan välillä. Sonyn ja Activisionin aiempien sopimusten vuoksi PS4-versio saa silti tulevat laajennukset ennen muita.

Pelin kehityksestä vastaa Infinity Ward, joka loi myös alkuperäisen Modern Warfaren ja sen jatko-osan. Tuorein osa ilmestyy PC:lle, PlayStation 4:lle ja Xbox Onelle 25. lokakuuta.