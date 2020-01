Panasonic paljasti lisätietoja Lumix S1 - ja Lumix S1R -malleista

Panasonic on paljastanut CES 2019 -tapahtumassa lisää paljon odotetuista täyskennoisista peilittömistä kameramalleistaan, Lumix S1:stä ja Lumis S1R:stä.

Yhtiö paljasti kehitystyön viime syyskuussa Photokina 2018 -tapahtumassa niukin tiedoin, joihin odotimme saavan lopullisen lisätäydennyksen tänään. Valitettavasti näin ei kuitenkaan käynyt, mutta saimme kuitenkin selville muutamista lisäominaisuuksista, jotka voimme odottaa näkevämme Lumix S1:ssä ja Lumix S1R:ssä.

Aiempien tietojen nojalla kummatkin kameramallit ovat identtisiä muotoilultaan, ja niiden suurin ero on kennossa: S1:ssä on 24 megapikselin ja S1R:ssä 47 megapikselin kenno. Korkearesoluutioisempi S1R on suunniteltu ennen kaikkea ammattimaiseen valokuvaamiseen, kun taas S1 keskittyy videokäyttöön. Molemmat kamerat ovat silti maailman ensimmäiset täyskennoiset peilittömät kamerat, joissa on 4K-videotallennus 60 ruudun kuvataajuudella.

CES-tapahtumassa Panasonic paljasti kuitenkin, että molemmissa kameroissa on High Resolution -tila. Yhdessä kummastakin mallista löytyvän Body Image Stabilizer -vakaajan avulla kamerat voivat ottaa tässä tilassa yhteensä kahdeksan peräkkäistä kuvaa siirtämällä kennoa. Nämä kahdeksan kuvaa liitetään lopuksi yhdeksi korkearesoluutioiseksi kuvaksi Venus Engine -kuvaprosessorin avulla. Yhtiö ei kuitenkaan paljastanut tarkemmin lopullisen kuvan tarkkuutta.

Mielenkiintoisesti toiminto näyttäisi toimivan myös silloin, kun kuvassa on liikkuvia kohtia. Kuvatilan alavalikoissa on nimittäin mahdollisuus poistaa liikesumeus, joten sitä voi käyttää samalla lailla kuin tavallista kuvaustilaa.

Molemmissa kameroissa on lisäksi High Dynamic Range -tila, joka kantaa nimeä HLG Photo. Tämän avulla kuvia voi ottaa aiempaa laajempaa dynaamista aluetta hyödyntämällä, jolloin kuviin saa taltioitua enemmän yksityiskohtia kontrastin ääripääalueilla, jotka useimmiten palaisivat joko puhki tai alivalottuisivat.

Panasonic uskoo, että tilan avulla saavutetaan rikas ja tarkka väritoisto kuvissa. Nämä on lisäksi mahdollista esittää Panasonicin HLG-yhteensopivissa 4K-televisioissa tai muissa laitteissa suoraan HDMI-kaapelin välityksellä.

Saimme myös lopuksi tietää, milloin voimme odottaa Lumix S1:tä ja Lumix S1R:ää kauppoihin. Yhtiön mukaan toimitukset aloitetaan maaliskuun lopussa, joskin mallien hinnoista ei vielä hiiskuttu sanallakaan.