5G on eittämättä koko mobiilialan suurin mullistus vuosiin, mutta tällä hetkellä sen käyttäminen on vielä harvinaista herkkua. Vaikka olisitkin valmis ostamaan kalliin 5G-puhelimen ja hankkimaan tyyriin 5G-liittymän, itse verkon kuuluvuus on vielä todella rajallista.

Onneksi tähän on tulossa pian muutos. Verkkoja laajennetaan tällä hetkellä kovaa vauhtia, ja markkinoille odotetaan ensi vuonna selvästi nykyistä edullisempia 5G-puhelimia.

Digital Trendsin mukaan Nokia-puhelimia valmistava HMD Globalkin olisi lyömässä lusikkansa soppaan lanseeramalla oman 5G-mallinsa edulliseen hintaluokkaan.

"Näemme erityisen mahdollisuuden 5G:n tuomisessa edullisempaan hintasegmenttiin liittyessämme markkinoille, kertoo HMD Globalin tuotepäällikkö Juho Sarvikas. Hän mainitsi yhtiön tavoittelevan noin puolet halvempaa hintalappua kuin nykyisillä 5G-laitteilla. Aikatauluksi hän mainitsi vuoden 2020.

5G:n vallankumous ei tapahdu yhdessä yössä

Vaikka HMD Global puolittaisikin 5G-nokialaisensa hinnan nykyisiin malleihin nähden, luvassa ei olisi mikään halpa puhelin. Suurin osa nykyisistä 5G-malleista kun on käytännössä markkinoiden kalleimpia puhelimia.

Suomen markkinoilla on saatavilla tällä hetkellä vain kolme 5G-puhelinta: ZTE Axon 10 Pro 5G (799 €) ja OnePlus 7 Pro 5G (899 €), joita parhaillaan arvostelemme, sekä Huawei Mate 20 X 5G (999 €). Kansainvälisillä markkinoilla on kuitenkin vieläkin tyyriimpiä malleja, kuten Samsung Galaxy S10 5G, joka maksaa peräti 1 299 dollaria.

Jos HMD Global siis julkaisi noin puolet halvemman 5G-puhelimen, hinta voisi asettua noin 500–600 euron tienoille. Se toisi uuden verkkoteknologian selvästi suuremman yleisön saataville.

Nokian 5G-malli ei kuitenkaan ole todennäköisesti ainoa vuonna 2020 julkaistava kohtuuhintainen 5G-puhelin. Olemme nimittäin kuulleet esimerkiksi Samsungin kehittävän omaa edullisempaa malliaan ja myös ainakin Oppon ja Xiaomin odotetaan iskevän samoille apajille.

Saanemme kuulla lisätietoja 5G-Nokiasta todennäköisesti seuraavien kuukausien aikana. Puhelimen julkaisuajankohdaksi veikkaillaan ensi vuoden Mobile World Congressia.