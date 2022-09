Nokia paljasti kolme edullista ja ekologista puhelinta

HMD Global esitteli IFA 2022 -tilaisuudessa peräti viisi uutuutta. Nokian nimissä julkaistaan kolme edullista puhelinta, tabletti sekä tavanomaisesta poikkeava laitepalvelu.

Puhelinuutuuksista merkittävin on Nokia X30 5G. Suomessa versiosta riippuen 549 € tai 599 € maksava puhelin tarjoaa 6,43-tuumaisen FHD+ AMOLED -näytön, 90 Hz virkistystaajuuden, 450 nitin enimmäiskirkkauden, Snapdragon 695 -suorittimen, 5G-tuen, 6 tai 8 Gt RAM-muistia ja 128 tai 256 Gt tallennustilaa.

Android 12 -pohjaisessa mallissa on 4 200 mAh akku, joka latautuu 33 W laturilla. Kamerakokonaisuus koostuu 50 MP pää- ja 13 MP ultralaajakulmakamerasta. Malli saapuu myyntiin sinisenä 7.10.2022 ja valkoisena 4.11.2022.

Nokia tarjoaa puhelimelle kolmen vuoden päivityslupauksen sekä IP67-luokituksen vesitiiviydestä.

Nokia X30 5G erottuu markkinoilla erityisesti HMD Globalin mainostamalla ekologisuudella. Puhelin on valmistettu 100 % kierrätetystä alumiinista ja 65 % kierrätetystä muovista. Tämä tekee puhelimesta yhden markkinoiden vastuullisimmista vaihtoehdoista.

HMD Globalin Suomen maajohtaja Kati Tammi korostaa niin kameraa kuin ympäristöystävällisyyttäkin.

”Meillä on ilo esitellä uudet Nokia-puhelimemme, joissa kestävyys on kaiken ytimessä. Nokia X30 5G -puhelimessa ei ole ainoastaan historiamme paras PureView-kamera valokuvaukseen, vaan se on myös ekologisin koskaan valmistamamme puhelin. Haluamme kannustaa käyttäjiämme pitämään puhelimensa käytössä pidempään, joten uutuuspuhelimillamme on kolmen vuoden takuu.”

Nokia X30 5G on keskihintainen Android-älypuhelin. (Image credit: HMD Global)

Toinen puhelinjulkistus on Nokia G60 5G. Se ei ole ympäristöystävällisyydessään samanveroinen X30 5G:n kanssa, mutta sen sijaan 6,58-tuumainen FHD+ -näyttö 120 Hz virkistystaajuudella ja 400 nitin kirkkaudella tarjoaa edullisemman kokonaisuuden. Puhelimessa on Snapdragon 695 -suoritin, 4 Gt RAM-muistia ja 64 Gt tallennustilaa.

Mallissa on 4 500 mAh akku, jonka latausnopeus on 20 W. Kuten nimikin kertoo, 5G-tuki sekä 50 MP + 5 MP + 2 MP kamerakokonaisuus.

Myös G60 5G tarjoaa Android 12 -käyttöjärjestelmän sekä kolmen vuoden päivityslupauksen. Sen sijaan kierrätysmateriaaleista ei mainita, joten todennäköisesti kyseessä on tältä osin perinteisempi puhelin.

Nokia G60 5G on ennakkomyynnissä nyt. Malli julkaistaan syyskuun 9. päivä mustana ja harmaana 349 euron suositushintaan.

Nokia C31 on valmistajan budjettimalli. (Image credit: HMD Global)

Kolmas puhelinuutuus on Nokia C31, joka on valikoiman uusi halpismalli. Suomen julkaisusta ei ole varmuutta, mutta mahdollinen hinta on noin 129 euroa.

Kuten hintalapun huomioiden sopii odottaa, Nokia C31 ei pyri tekniikan aallonharjalle. Puhelimessa on 6,7-tuumainen HD+ -näyttö, Unisoc 9863A1 -suoritin, 3/4 Gt RAM-muistia, 32/64/128 Gt tallennustilaa, microSD-paikka sekä kolmoiskamera (13 MP + 2 MP + 2 MP).

Mallissa on 5 050 mAh akku vaatimattomalla 10 watin latausnopeudella. Sormenjälkitunnistin on sijoitettu puhelimen selustaan, minkä lisäksi 3,5 mm kuulokeliitäntä on nykyaikana harvinaisuus.

Viimeisin merkittävä laiteuutuus on edullinen Nokia T21 -tabletti, joka on myös tavanomaista ekologisempi vaihtoehto. Mallin kerrotaan hyödyntävän 60 % kierrätettyä kuovia.

Nokia T21 on edullinen tabletti arkiseen peruskäyttöön. (Image credit: HMD Global)

Mallissa on 10,4-tuumainen 2K-näyttö, Unisoc T612 -suoritin, 4 Gt RAM-muistia, 64/128 Gt tallennustilaa ja microSD-paikka. Tabletin molemmilla puolilla on 8 MP kamera, minkä lisäksi sen 8 200 mAh akku latautuu 18 watin vauhdilla. Mallissa on esiasennettu Android 12.

Nokia T21:n julkaisupäivä sekä suositushinta paljastetaan vasta myöhemmin.

Ympäristöystävällisyyttä koko puhelimen elinkaaren ajan

Vaikka laitenelikon tuotteista osa on ympäristöystävällisempiä kuin toiset, HMD Global pyrkii edistämään laitteidensa ekologisuutta.

Valmistajan tarkoitus on saada käyttäjät pitämään laitteita kauemmin käytössä. Osa pyrkimyksestä näkyy kolmen vuoden päivityslupauksessa, jonka ansiosta puhelinkaupoille ei tarvitse kävellä aivan niin usein.

Tässä ei kuitenkaan ole vielä kaikki. HMD Global esitteli uuden Circular-laitepalvelun. Kyseessä on kuukausitilaukseen perustuva laitepalvelu, joka pyrkii tarjoamaan kestävämmän ja vaivattoman tavan käyttää Nokian älypuhelimia ja tabletteja. Circular-ohjelmassa kannustetaan pitämään laitteita kauemmin käytössä erilaisilla kannustimilla.

Palvelu pyrkii säästämään ympäristöä kierrättämällä älypuhelimia ja tabletteja ensimmäisen käyttäjän vaihtaessa laitetta. Circular-palvelussa Nokian laitteet kierrätetään ja kunnostetaan, minkä jälkeen ne saavat uuden omistajan tai päätyvät hyväntekeväisyyteen.

Palvelu helpottaa myös laitteen vaihtamista tai korvaavan vempaimen saamista esimerkiksi puhelimen hukkuessa. Ja mitä kauemmin tilausta pitää yllä, sitä enemmän ansaitsee "siemeniä", joilla voi esimerkiksi istuttaa puita tai siivota vesistöjä.

Valitettavasti Circular-palvelu ei tule kuitenkaan toistaiseksi Suomeen. Circular-palvelu saapuu ensiksi Iso-Britanniaan ja Saksaan, mutta laajentuminen on tulevaisuuden suunnitelmissa.