Samsung saattaa kehittää ensimmäistä edullista 5G-puhelintaan

Yksi suurimmista kynnyskysymyksistä 5G:n maailmanlaajuisen käyttöönoton kannalta on ensimmäisten kohtuuhintaisten 5G-laitteiden saapuminen. Markkinoilla on jo nyt muutama OnePlus 7 Pro 5G:n kaltainen puhelinmalli, mutta niiden hinnat kohoavat monen peruskäyttäjän ulottumattomiin. Samsung saattaa kuitenkin julkaista pian oman kohtuuhintaisen 5G-mallinsa.

Galaxy Clubin julkaiseman raportin mukaan Samsung kehittää parhaillaan uutta Galaxy A90, jota olisi testattu 5G-verkoissa. Kohtuuhintaisen Galaxy A -sarjan malli olisi nimestään päätellen yksi ensimmäisistä edullisista 5G-puhelimista.

Emme tiedä, kuinka Galaxy Club on saanut tietonsa, mutta suosittelemme joka tapauksessa suhtautumaan tietoon varauksella.

Raportin perusteella Samsung Galaxy A90 saisi 32 megapikselin pääkameran ja 8 megapikselin kakkoskameran. Toinen kamera olisi todennäköisesti joko telefoto- tai laajakulmakamera, mutta Galaxy Club ei kerro asiasta tarkemmin.

Julkaistujen tietojen mukaan puhelin saattaisi saada myös kolmannen kameran, mutta raportti ei vahvista asiaa. On myös toistaiseksi epäselvää, millaisen etukameran A90 saa. Galaxy A80:ssä oli pop-up-etukamera, joten myös uusi malli saattaisi saada modernin kameraratkaisun.

Päivitetty A70

Vaikuttaisi siltä, että A90:llä saattaisi olla paljon yhteistä äskettäin julkaistun Galaxy A70:n kanssa. Oletamme kuitenkin, että puhelin saa 5G-tekniikan yhteydessä myös tehokkaammat komponentit.

Kuulimme Galaxy A90:stä itse asiassa jo alkuvuodesta 2019, ja odotimme puhelimen julkaisua jo keväälle 2019. Suurin osa huhuista näytti lopulta kuitenkin liittyvän Galaxy A80:een.

Samsung julkaisi viimeisimmät Galaxy A -sarjan puhelimensa alkuvuodesta 2019. Tuolloin päivänvalon näkivät A30, A40, A50, A70 ja A80. A-sarjan mallit ovat selvästi edullisempia kuin Galaxy S- ja Note-sarjat. Puhelimen nimeämislogiikka antaakin ymmärtämään, että 5G-tekniikka saapuisi viimein myös keskihintaiseen malliin.

Samsung on julkaissut aiemmin jo Galaxy S10 5G:n, joka on ollut saatavilla ainakin Etelä-Koreassa jo 5G-verkkojen julkaisusta asti. Puhelinta ei kuitenkaan ole vielä toistaiseksi myynnissä Suomessa. Valmistaja on huhujen mukaan julkaisemassa 5G-mallin myös seuraavasta Galaxy Note 10:stä, joka esitellään todennäköisesti elokuussa 2019.

Molemmat edellä mainituista puhelimista tulevat varmasti olemaan kalliita puhelimia Suomessa, joten Galaxy A90 5G voisi osua kiinnostavaan markkinarakoon. Toisaalta 5G-liittymät maksavat toistaiseksi halvimmillaan noin 40 euroa kuussa, ja verkkojen kuuluvuus on vielä hyvin rajallinen.

Samsung Galaxy A90 5G:n olemassaoloa ei kuitenkaan olla vielä missään nimessä vahvistettu. Jäämme siis odottamaan mielenkiinnolla, milloin Samsung päättää julkaista ensimmäisen kohtuuhintaisen 5G-mallinsa.