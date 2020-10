iPhone 12 -sarjalaisissa on mahdollisesti parempi akku ja Face ID -tunnistus

iPhone 12 -sarjan puhelimet esitellään virallisesti huomenna 13. lokakuuta, mutta vielä sitä ennen olemme saaneet uusia huhuja tulevista laitteista. Näiden perusteella odotettavissa on muutamia parannuksia entiseen.

Twitter-käyttäjä @PineLeaksin mukaan (ja jonka uskotaan olevan luotettavan pidetyn vuotaja Max Weinbachin ylläpitämä tili) iPhone 12 Prossa ja iPhone 12 Pro Maxissa on ainakin yhden tunnin pidempi akkukesto kuin edeltäjissä.

Vertailun vuoksi Apple väittää iPhone 11 Pron kestävän 18 tuntia videokäytössä ja iPhone 11 Pro Maxin 20 tuntia, joten uudet mallit ovat mahdollisesti näitä tunnin parempia.

https://t.co/XjFk5c1zNMExpect at least an 1 hour battery life increase for the Pro Models. As seen in internal tests, the 5.4" iPhone will perform worse than the current iPhone 11, which is expected because of its form factor.October 11, 2020