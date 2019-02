Apex Legendsin suosiolle ei näy loppua – saavutti kolmessa päivässä yli 10 miljoonaa pelaajaa

Apex Legends on osoittautunut varsinaiseksi yllätyshitiksi, sillä saavutettuaan jo ensimmäisen kahdeksan tunnin aikana miljoona pelaajaa, ilmaiseksi pelattavalla räiskinnällä on kolmen päivän jälkeen kasassa jo yli 10 miljoonaa pelaajaa.

Kyseessä on varsin vakuuttava saavutus, sillä esimerkiksi genren nykyinen kuningas, Fortnite, saavutti kymmenen miljoonaa pelaajaa kahdessa viikossa. Fortnitella kesti myös yksi vuorokausi saadakseen miljoona pelaajaa kasaan, kun taas EA:n räiskintä onnistui samassa jo kahdeksassa tunnissa.

Peliä kehittävän Respawnin toimitusjohtaja Vince Zampella julkaisi viestin pelaajille juhlistaakseen 10 miljoonan merkkipaalua. Hän paljasti samalla, että Apex Legendsilla on yli miljoona samanaikaisesti peliä pelaavaa pelaajaa.

Zampella sanoi: “Tiesimme sen olevan riski, jos veisimme pelisarjan ilmaispelattavaksi ja julkaisisimme sen lisäksi yllättäen. Mutta rakastuimme Apex Legendsiin ja halusimme, suorastaan tarvitsimme, muidenkin pääsevän pelaamaan sitä."

Twitchin uusi kuningas

Pelin suosiota on auttanut isojen Twitch-striimaajien kiinnostus sitä kohtaan, minkä seurauksena Apex Legends on keikkunut Twitchin katselumäärälistan kärjessä julkaisustaan lähtien. Parhaillaan peliä seuraa kirjoitushetkellä yli 170 000 katsojaa, kun taas listan toisella sijalla oleva aiempi suosikki League of Legends kiinnostaa 120 000 katsojaa.

Jos et ole ennättänyt vielä pelaamaan Apex Legendsia, mikään ei oikeastaan estä sinua pelaamasta sitä, sillä se on ilmainen. Se muokkaa perinteistä battle royale -genreä yhdistämällä Fortnitesta ja Overwatchista tuttuja ominaisuuksia. Pelissä taistelevatkin keskenään kolmihenkiset joukkueet, joiden hahmot valitaan kahdeksasta erilaisesta hahmoluokasta.

Vaikka Apex Legends on käynnistynyt todella vakuuttavin lukemin, sillä on edelleen pitkä matka päihittääkseen Fortnitea, jolla oli yli 200 miljoonaa pelaajaa marraskuussa 2018.

Lähde: MCV