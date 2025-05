Nanoleaf julkaisi persoonalliset älyvalot sisä- ja ulkotiloihin

Nanoleaf esitteli kaksi uutta älyvalomallia

Rope Light -seinävalo on taivutettavissa mihin tahansa muotoon

Solar Garden Lights näyttää tulppaanilta ja valaisee ulkotilat

Älyvaloistaan tunnettu Nanoleaf on julkaissut kaksi uutta mallia tuomaan valoa elämään. Nanoleaf Rope Light on taivutettavissa haluttuun muotoon sisällä olevaa seinäripustusta varten, minkä lisäksi sen väritys on muutettavissa. Nanoleaf Solar Garden Lights taasen tähtää kotipihan valaisemiseen.

Nanoleafin älyvalot ovat kasvattaneet suosiotaan myös Suomessa, sillä mallien persoonallinen muotoilu sekä hauskuus ovat omiaan piristämään kodin valaistusta. Tällä hetkellä erityisesti Nanoleaf x Fantaqi EXPO, Nanoleaf Ultra Black Shapes sekä Nanoleaf Smart Holiday String Lights ovat keränneet huomiota.

Tuoreimmat mallit jatkavat samalla linjalla. Rope Light on viisimetrinen LED-valonauha, jonka saa taivutettua ja väännettyä mihin tahansa muotoon alla olevan kuvan mukaisesti.

(Image credit: Nanoleaf)

Nanoleaf Rope Light sisältää 420 LED-valoa sekä 70 muokattavaa värialuetta erilaisten animaatioiden sekä efektien luomiseksi. Malli on yhteensopiva Nanoleaf-sovelluksen kanssa kustomoinnin helpottamiseksi.

Valaisimen voi myös yhdistää tietokoneen näyttöön, jolloin ruudun värimaailma synkronoituu valonauhaan.

Ulkovalaisimet kukkapenkkiin

Toinen samassa yhteydessä julkaistu malli on ulkotiloihin tarkoitettu Nanoleaf Solar Garden Lights. Tämä säänkestävä älyvalo muistuttaa muotoilunsa osalta tulppaania ja se on asetettavissa maahan halutulla tavalla.

Kuten nimikin jo vihjaa, jokainen valaisin yhdistyy aurinkopaneeliin virran keräämiseksi. Muotoilu saa valaisimen piiloutumaan esimerkiksi kukkapenkkiin vaivatta.

(Image credit: Nanoleaf)

Malli ei ole yhteensopiva Nanoleaf-tukisovelluksen kanssa. Sensorien ansiosta lamput saa kuitenkin syttymään vasta pimeän tultua, minkä lisäksi kaukosäätimellä voi hallita värimaailmaa, ajastusta sekä muita ominaisuuksia.

Solar Garden Lights on saatavissa valmistajan verkkokaupasta 59,99 euron suositushintaan, joskin julkaisun alla on tarjolla hinnasta vitosen pudottava tarjous.