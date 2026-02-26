Huawei Watch GT Runner 2 julkistettiin – uusi juoksukello tähtää samalle viivalle lippulaivamallien kanssa

Uusi juoksukello jatkaa vuonna 2021 ilmestyneen Watch GT Runnerin jalanjäljissä

Edistynyt antenniarkkitehtuuri parantaa tarkkuutta jopa 3,5-kertaiseksi

Älykäs maratonvalmennus treeni- ja harjoitusohjelmilla

Suositushinta 419 € ja julkaisu 23. maaliskuuta

Huawei julkaisi ensimmäisen Watch GT Runner -juoksukellonsa vuonna 2021, mutta sen jälkeen se on ollut hiljaista – tähän asti. Valmistaja nimittäin esitteli puhdasverisen juoksukello Watch GT Runner 2:n, joka merkitsee selkeää paluuta juoksuun ja tähtää samoille apajille kuin esimerkiksi Garmin Forerunner 970.

Keskiössä GPS-tarkkuus ja tavoitteellinen juoksuharjoittelu

Huawein uusi kello on suora kilpailija Coros PacePron kaltaisille malleille. Valmistajan mukaan uutuuskello on ainakin sisäisten testien mukaan tarkempi testireiteillä sekä kaupunkiympäristössä että radalla. Tämä pohjautuu uuteen "Advanced 3D Floating Antenna Architecture" -teknologiaan, jonka ansiosta kello löytää satelliittisignaalit nopeammin ja tarjoaa jopa 3,5 kertaa paremman suorituskyvyn kuin edellinen malli. Onkin mielenkiintoista nähdä, kuinka hyvin nämä väitteet pitävät paikkansa käytännössä.

Watch GT Runner 2 on nimensä mukaisesti suunnattu juoksijoille. Siinä on muun muassa älykäs maratontila, jonka pitäisi auttaa sekä aloittelijoita että kokeneempia juoksijoita kohti ensimmäistä maratonia tai uutta henkilökohtaista ennätystä. Tämä sisältää muun muassa:

Maratontesti sekä kilpailusimulaatio

Muistutukset nesteytyksen ja ravintoaineiden saannista

Sisäänrakennettu henkilökohtainen valmentaja

Harjoitteluehdotukset ja henkilökohtaiset tavoitteet

Kellolla voi myös luoda harjoitussuunnitelmia täydentävään voimaharjoitteluun juoksukunnon parantamiseksi.

Kello tarjoaa jokaisen harjoituksen jälkeen kattavat tilastot – mukaan lukien sykkeen, intensiteetin, juoksuvoiman, korkeuden, maakosketusajan, palautumisajan, harjoituskuormituksen, pystyliikkeen ja kalorinkulutuksen – sekä analyyseja edistymisestä ja parannuskohteista.

Metallinen ja kevyt

Huawei Watch GT Runner 2 on valmistettu kokonaan Aerospace-luokan titaanista ja suojattu Kunlun-lasilla. Mielenkiintoista on, että kellon koko runko on valmistettu titaanista, kun taas lasi on ohuempi ja kevyempi kuin safiirilasi. Kunlun-lasi on todella kestävä lasityyppi, jota käytetään yhtiön lippulaivapuhelimissa.

Tuloksena on rannekkeen kanssa 43,5 grammaa painava kello paino, mikä tarkoittaa jopa Garminin vastaavia malleja kevyempää rakennetta. Kello on myös hieman ohuempi.

Hanki päivittäisiä tietoja, inspiraatiota ja tarjouksia postilaatikkoosi Rekisteröidy saadaksesi uutisia, arvosteluja, mielipiteitä, huipputeknisiä tarjouksia ja paljon muuta. Ota yhteyttä ja kysy lisää muista Future-tuotemerkeistä Vastaanota sähköpostia luotettavien kumppaneidemme tai sponsoriemme puolesta

Uutuusmalli hyödyntää uutta AirDry Woven Strap -ranneketta, jonka pitäisi hengittää 25 % paremmin kuin edellisen sukupolven vastaava.

Akkukesto ja älytoiminnot

Huawei lupaa kellolle jopa 14 päivän akunkeston kevyellä käytöllä tai noin 32 tunnin GPS-harjoittelulla. Lukemat vastaavat Corosin malleja ja ylittää Forerunner 970- ja Forerunner 570 -kilpailijoiden akunkeston (jotka tarjoavat vastaavasti 21 ja 14 tuntia GPS-tilassa).

Kello tarjoaa yhteensopivuuden Komoot-, Intervals.icu-, Kotch-, RacePace- ja Huawei Health -sovellusten kanssa. Juoksutoimintojen lisäksi tarjolla on myös klassisia älykellotoimintoja, kuten puhelukäyttö, musiikin hallinta ja erilaisia ​​terveystoimintoja.

Huawei Watch GT Runner 2 tulee myyntiin 23. maaliskuuta, ja sen suositushinta on 419 euroa. Malli on saatavissa kolmessa värissä, jotka ovat sininen, valkoinen ja musta.

Paperilla katsottuna Huawei Watch GT Runner 2 vaikuttaa Huawein parhaalta yritykseltä haastaa Garminin juoksukellot todenteolla. Jos GPS-tarkkuus osoittautuu luvatun veroiseksi TechRadarin arvostelukäytössä, voi kyseessä olla tämän vuoden mielenkiintoisin urheilukello.